Maverick Viñales (Aprilia) : Analyse des points faibles

Heureux et triste à mourir. C'est ainsi que l'on peut décrire les expériences et les aventures des quatre pilotes Aprilia au cours des dernières semaines. Les expériences négatives ont pris de plus en plus d'importance. Maverick Viñales (28 ans) en analyse les causes. "Nous n'avons pas huit motos comme Ducati. Si nous développons le set-up dans la mauvaise direction, nous n'avons tout simplement pas le temps et les ressources nécessaires pour retrouver la bonne voie, compte tenu du calendrier serré".

Pour l'actuel septième du championnat du monde, une chose compte donc avant tout : "Nous devons toujours nous baser sur les expériences de l'année précédente. Lors de la dernière course à Phillip Island, nous avons à nouveau vécu beaucoup de choses négatives. Mais c'est sur ces données et sur ces résultats que nous pourrons tirer profit en 2024 en Australie et obtenir un meilleur résultat".

C'est la stratégie que le pilote aux neuf victoires en MotoGP entend appliquer à Buriram. "Je sais que nous n'avons pas eu une bonne forme ici l'année dernière. Mais je suis sûr que cette expérience de 2022 sera mise à profit lors de la présentation de cette année. Ce n'est pas que je souhaite une course sous la pluie. Mais sur le mouillé, j'étais par exemple le plus rapide ici l'année dernière".

Le manque de constance des motos de Noale est un grand sujet de préoccupation. "Nous avons besoin de travail acharné et de temps. Cela vaut pour tous les pilotes Aprilia. Soyons honnêtes. Qui aurait pensé il y a deux ans que notre moto serait fondamentalement aussi compétitive ?"

Mais le champion du monde Moto3 2013 (sur KTM) sent aussi ces problèmes de constance chez ses adversaires. "Il arrive souvent qu'un pilote ait encore des problèmes le vendredi et qu'il soit ensuite super rapide le samedi".

Lui-même aborde le week-end thaïlandais sans attentes particulières, assure Maverick "C'est ce que je fais toujours : partir l'esprit libre. Aller sur la piste et voir ce qui est possible. Nous collectons les données, améliorons la moto et devenons de plus en plus précis dans les réglages. Si nous pouvions encore nous améliorer de dix pour cent entre samedi et dimanche, ce serait fantastique".