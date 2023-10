Maverick Viñales (Aprilia): Analisi dei punti deboli

Alto come il cielo, basso come la tomba. È così che si possono descrivere le esperienze e le avventure dei quattro piloti Aprilia nelle ultime settimane. Le esperienze negative sono venute sempre più alla ribalta. Maverick Viñales (28) ne analizza le cause. "Non abbiamo otto moto come la Ducati. Se sviluppiamo l'assetto nella direzione sbagliata, con i tempi stretti non abbiamo semplicemente il tempo e le risorse per ritrovare la strada giusta".

Per l'attuale settimo pilota del Campionato del Mondo, quindi, conta soprattutto una cosa: "Dobbiamo sempre fare tesoro dell'esperienza dell'anno precedente. Nell'ultima gara a Phillip Island, abbiamo sperimentato ancora una volta molte cose negative. Ma su questi dati e su questi risultati possiamo trarre vantaggio nel 2024 in Australia e ottenere un risultato migliore".

Questa è la strategia che il nove volte vincitore della MotoGP intende adottare a Buriram. "So che l'anno scorso qui non abbiamo avuto una buona forma. Ma sono sicuro che l'esperienza acquisita nel 2022 ci sarà utile per le prestazioni di quest'anno. Non è che desideri una gara bagnata. Ma sul bagnato qui l'anno scorso, ad esempio, sono stato il più veloce".

La mancanza di costanza sulle moto di Noale è un grosso problema. "Abbiamo bisogno di lavoro e di tempo. Questo vale per tutti i piloti Aprilia. Siamo onesti. Chi avrebbe pensato due anni fa che la nostra moto sarebbe stata così competitiva?".

Ma il Campione del Mondo Moto3 2013 (su KTM) avverte questi problemi di costanza tra i suoi rivali. "Spesso capita che un pilota abbia ancora problemi il venerdì e poi sia velocissimo il sabato".

Maverick ha detto che affronterà il weekend tailandese senza particolari aspettative: "È quello che faccio sempre: partire con la mente sgombra. Scendere in pista e vedere cosa è possibile fare. Raccogliamo i dati, miglioriamo la moto e poi diventiamo sempre più precisi nella messa a punto. Se riuscissimo a migliorare del dieci per cento da sabato a domenica, sarebbe fantastico".