Maverick Viñales (Aprilia): Análise dos pontos fracos

Ele vai para o próximo fim de semana sem quaisquer expectativas particulares. No entanto, o piloto de fábrica da Aprilia espera beneficiar das experiências negativas do último GP da Tailândia.

Alto como o céu, baixo como a sepultura. É assim que podem ser descritas as experiências e aventuras dos quatro pilotos da Aprilia nas últimas semanas. As experiências negativas foram-se tornando cada vez mais evidentes. Maverick Viñales (28) analisa as causas. "Não temos oito motos como a Ducati. Se desenvolvermos a configuração na direção errada, com o calendário apertado, simplesmente não temos tempo e recursos para encontrar o caminho certo novamente."

Para o atual sétimo classificado do Campeonato do Mundo, há uma coisa que conta acima de tudo: "Temos sempre de aproveitar a experiência do ano anterior. Na última corrida, em Phillip Island, voltámos a sentir muitas coisas negativas. Mas com base nestes dados e nestes resultados podemos beneficiar em 2024 na Austrália e alcançar um melhor resultado".

Esta é a estratégia que o nove vezes vencedor do MotoGP pretende adotar em Buriram. "Sei que não tivemos uma boa forma aqui no ano passado. Mas tenho a certeza que a experiência de 2022 vai ser importante para o nosso desempenho este ano. Não é que eu deseje uma corrida com chuva. Mas no ano passado, no molhado, por exemplo, fui o mais rápido".

A falta de consistência nas motas Noale é um grande problema. "Precisamos de muito trabalho e tempo. Isso é verdade para todos os pilotos da Aprilia. Sejamos honestos. Quem é que pensaria, há dois anos, que a nossa moto seria tão competitiva?"

Mas o Campeão do Mundo de Moto3 de 2013 (com a KTM) também sente estes problemas de consistência na oposição. "Muitas vezes acontece que um piloto ainda tem problemas na sexta-feira e depois é super rápido no sábado.

Maverick disse que ia para o fim de semana na Tailândia sem quaisquer expectativas particulares: "É o que faço sempre - começar com a cabeça limpa. Ir para a pista e ver o que é possível. Recolhemos os dados, melhoramos a mota e depois tornamo-nos cada vez mais precisos na afinação. Se conseguirmos melhorar dez por cento de sábado para domingo, isso seria fantástico."