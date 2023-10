Buriram FP1 : Jorge Martin devant - 18. Marc Márquez

La première séance d'essais libres de 45 minutes a été dominée par Jorge Martin à Buriram, en Thaïlande. Mais Aprilia et KTM se sont classées deuxième et troisième.

Cinq jours après sa première victoire en MotoGP, Johann Zarco est devenu le 13e pilote Ducati à remporter une course de MotoGP samedi.

Alex Márquez était premier après dix des 45 minutes de course avec 1:31,486 min, Viñales se tenant à 0,171 sec derrière lui. 3. Di Giannantonio, + 0,264. 4. Martin. 5. Bezzecchi. 6. Miller. 7. Raúl Fernández. 8. Quartararo. Jorge Martin a ensuite amélioré sa deuxième place (0,002 sec derrière Alex Márquez), avant que Maverick Viñales ne s'empare du meilleur temps suivant avec 1:31,484 min.

A titre de comparaison, en 2022, Bezzecchi avait signé ici la pole position avec 1:29,671 (= 182,828 km/h).

Depuis samedi, Pramac-Ducati est la seule équipe de MotoGP à avoir déjà remporté des victoires pleine distance avec ses deux pilotes en 2023. Le bilan de Zarco à Buriram : il a jusqu'à présent concouru ici à deux reprises en "première classe" et a obtenu son meilleur résultat l'année dernière avec une quatrième place. En 2019, le Français n'était pas présent ici, car il s'était séparé de Red Bull KTM après le GP de Misano.

Maverick Viñales, qui avait peu d'espoir pour le GP de Thaïlande après la déception de Phillip Island (11e avec 13,9 sec de retard), est resté en tête après 15 minutes avec 1:31,484 min. 2. A. Márquez, + 0,002 sec. 3. Martin. 4. Di Giannantonio. 5. A. Espargaró. 6. Raúl Fernández. 7. Morbidelli. 8. Nakagami. 9. Quartararo. 10. Bagnaia. 11. Bezzecchi. 12. Marc Márquez, + 0,373. 15. Miller, KTM, + 0,435. 18. Binder, KTM, + 0,575.

A propos : un temps sec a été annoncé pour le vendredi. Samedi et dimanche, il faut cependant s'attendre à tout moment à des averses.

Incroyable : après 17 minutes, les 21 pilotes titulaires (Alex Rins est absent) n'étaient séparés que de 0,707 sec. Les neuf premiers (de Viñales à Quartararo) n'étaient séparés que de 0,175 sec. Binder, Oliveira, Bastianini et Mir se sont maintenus aux quatre dernières places. D'ailleurs, aucun Grand Prix n'a encore eu lieu en 2023 avec les 22 pilotes sous contrat.

Après 35 minutes, la star d'Aprllia Aleix Espargaró s'est emparé de la première place avec un temps impressionnant de 1:31,171 min, Viñales étant maintenant à 0,313 sec derrière. 3. A. Márquez, + 0,315 sec. 4. Martin. 5. Morbidelli. 6. Di Giannantonio. 7. R. Fernández. 8. Nakagami. 9. Quartarao. 10. Bagnaia. 11. Miller, KTM, + 0,642. 12. Bezzecchi. 13. Binder, KTM, + 0,676. 14. Marini.

A sept minutes de la fin, Martin est passé à 1:31,025 min avec des pneus frais et a délogé le duo Aprilia des places 1 et 2. Mais toutes les autres stars ont économisé les nouveaux pneus tendres pour la séance d'essais chronométrés qui se déroulera aujourd'hui de 10 à 11 heures CEST. Bagnaia & Co. ont parfois roulé pendant une heure avec un train de pneus durs.

Jorge Martin a même réussi à réaliser un temps de 1:30,520 min. Il a ainsi devancé Aleix Espargaró de 0,651 seconde !

Résultats MotoGP, 1ère séance d'essais, Buriram, 27.10.2023

1. Jorge Martin, Ducati, 1:30,520 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,238 sec

3. Pol Espargaró, KTM, + 0,492

4. Aleix Espargaró, Aprilia,+ 0,651

5. Morbidelli, Yamaha, + 0,750

6. Augusto Fernández, KTM, + 0,823

7. Di Giannantonio, Ducati, + 0,962

8. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,962

9. Alex Márquez, Ducati, + 0,966

10. Bagnaia, Ducati, + 0,987

11. Nakagami, Honda, + 1,079

12. Quartararo, Yamaha, + 1,130

13. Miller, KTM, + 1,162

14. Binder, KTM, + 1,235

15. Marini, Ducati, + 1,269

16. Bezzecchi, Ducati, + 1,304

17. Bastianini, Ducati, + 1,333

18. Marc Márquez, Honda, + 1,337

19. Zarco, Ducati, + 1,393

20. Mir, Honda, + 1,477

21e Oliveira, Aprilia, + 1,601

Résultat Moto2, 1ère séance d'entraînement, Buriram, 27.10.2023

1. Acosta, Kalex, 1:36,266

2. Aldeguer, Boscoscuro, + 0,088

3. Foggia, Kalex, + 0,157

4. Ogura, Kalex, + 0,298

5. Arbolino, Kalex, + 0,334

6. Canet, Kalex, + 0,338

7. Chantra, Kalex, + 0,377

8. Dixon, Kalex, + 0,403

9. Gonzalez, Kalex, + 0,436

10e Arenas, Kalex, + 0,437

En outre :

24e Tulovic, Kalex, + 1,039 sec.

Résultats Moto3, 1ère séance d'entraînement, Buriram, 27.10.2023

1. Masiá, Honda, 1:42,318

2. Moreira, KTM, + 0,243

3. Yamanaka, GASGAS, + 0,427

4. Alonso, GASGAS, + 0,626

5. Sasaki, Husqvarna, + 0,742

6. Öncü, KTM, + 0,743

7. Azman, KTM, + 0,788

8. Rossi, Honda, + 0,879

9. Muñoz, KTM, 0,946

10. Holgado, KTM, + 0,953

11. Rueda, KTM, + 0,970

12. Furusato, Honda, + 0,970.

En outre :

14. Veijer, Husqvarna, + 1,007