Buriram FP1: Jorge Martin davanti - 18° Marc Márquez

Cinque giorni dopo la sua prima vittoria in MotoGP è arrivato il prossimo test per Johann Zarco, che sabato è diventato il 13° pilota Ducati a vincere una gara di MotoGP.

Alex Márquez è primo dopo dieci dei 45 minuti con 1:31.486, Viñales a 0,171 secondi. 3° Di Giannantonio, + 0,264. 4° Martin. 5° Bezzecchi. 6° Miller. 7° Raúl Fernández. 8° Quartararo. Poi Jorge Martin è salito al secondo posto (a 0,002 secondi da Alex Márquez), prima che Maverick Viñales si assicurasse il successivo miglior tempo con 1:31.484 min.

Per fare un confronto: nel 2022 Bezzecchi era in pole qui con 1:29.671 (= 182,828 km/h).

Da sabato, Pramac-Ducati è l'unica squadra di MotoGP ad aver ottenuto vittorie su tutta la distanza con entrambi i piloti nel 2023. I precedenti di Zarco a Buriram: finora ha gareggiato qui due volte nella "classe regina" e ha ottenuto il suo miglior risultato l'anno scorso con il 4° posto. Nel 2019, il francese è stato assente perché si è separato dalla Red Bull KTM dopo il GP di Misano.

Maverick Viñales, che aveva poche speranze per il GP di Thailandia dopo la delusione di Phillip Island (11° posto, con 13,9 secondi di ritardo), è rimasto in testa dopo 15 minuti con 1:31.484 min. 2° A. Márquez, + 0,002 sec. 3° Martin. 4° Di Giannantonio. 5° A. Espargaró. 6° Raúl Fernández. 7° Morbidelli, 8° Nakagami, 9° Quartararo. 10° Bagnaia. 11° Bezzecchi. 12° Marc Márquez, + 0,373. 15° Miller, KTM, + 0,435. 18° Binder, KTM, + 0,575.

A proposito: per venerdì è previsto tempo asciutto. Sabato e domenica, invece, sono previsti rovesci di pioggia in qualsiasi momento.

Incredibile: dopo 17 minuti i 21 piloti regolari (manca Alex Rins) erano a soli 0,707 secondi di distanza. I primi 9 (da Viñales a Quartararo) erano separati da soli 0,175 secondi. Binder, Oliveira, Bastianini e Mir hanno mantenuto gli ultimi quattro posti. A proposito: non c'è mai stato un Gran Premio con tutti i 22 piloti sotto contratto nel 2023.

Dopo 35 minuti, la stella dell'Aprilia Aleix Espargaró ha conquistato il primo posto con l'impressionante tempo di 1'31.171 min, Viñales è ora indietro di 0,313 secondi. 3° A. Márquez, + 0,315 sec. 4° Martin. 5° Morbidelli. 6. Di Giannantonio. 7. R. Fernández. 8. Nakagami. 9. Quartarao. 10. Bagnaia. 11. Miller, KTM, + 0,642. 12. Bezzecchi. 13. Binder, KTM, + 0,676. 14. Marini.

A sette minuti dalla fine Martin si è migliorato fino a 1:31.025 min con gomme fresche e ha scalzato il duo Aprilia dal primo e dal secondo posto. Ma tutti gli altri protagonisti hanno risparmiato le nuove gomme morbide per le prove cronometrate, che si svolgeranno oggi dalle 10 alle 11 CEST. Bagnaia & Co. sono usciti in parte per un'ora con un set di gomme dure.

Jorge Martin è riuscito persino a tirare fuori dalla manica un tempo sul giro di 1:30.520 min. Ha ottenuto un incomprensibile vantaggio di 0,651 secondi su Aleix Espargaró!

Risultato MotoGP, 1° prova, Buriram, 27.10.2023

1° Jorge Martin, Ducati, 1:30.520 min.

2° Viñales, Aprilia, + 0,238 sec.

3° Pol Espargaró, KTM, + 0,492

4° Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,651

5° Morbidelli, Yamaha, + 0,750

6° Augusto Fernández, KTM, + 0,823

7° Di Giannantonio, Ducati, + 0,962

8° Raúl Fernández, Aprilia, + 0,962

9° Alex Márquez, Ducati, + 0,966

10° Bagnaia, Ducati, + 0,987

11° Nakagami, Honda, + 1,079

12° Quartararo, Yamaha, + 1.130

13° Miller, KTM, + 1.162

14° Binder, KTM, + 1.235

15° Marini, Ducati, + 1.269

16° Bezzecchi, Ducati, + 1.304

17° Bastianini, Ducati, + 1.333

18° Marc Márquez, Honda, + 1.337

19° Zarco, Ducati, + 1.393

20° Mir, Honda, + 1.477

21° Oliveira, Aprilia, + 1.601

Risultato Moto2, 1a prova, Buriram, 27.10.2023

1° Acosta, Kalex, 1:36.266

2° Aldeguer, Boscoscuro, + 0,088

3° Foggia, Kalex, + 0,157

4° Ogura, Kalex, + 0,298

5° Arbolino, Kalex, + 0,334

6° Canet, Kalex, + 0,338

7° Chantra, Kalex, + 0,377

8° Dixon, Kalex, + 0,403

9° Gonzalez, Kalex, + 0,436

10° Arenas, Kalex, + 0,437

Inoltre:

24° Tulovic, Kalex, + 1,039 sec.

Risultato Moto3, 1a prova, Buriram, 27.10.2023

1° Masiá, Honda, 1:42.318

2° Moreira, KTM, + 0,243

3° Yamanaka, GASGAS, + 0,427

4° Alonso, GASGAS, + 0,626

5° Sasaki, Husqvarna, + 0,742

6° Öncü, KTM, + 0,743

7° Azman, KTM, + 0,788

8° Rossi, Honda, + 0,879

9° Muñoz, KTM, + 0,946

10° Holgado, KTM, + 0,953

11° Rueda, KTM, + 0,970

12. Furusato, Honda, +0,970

Inoltre:

14° Veijer, Husqvarna, + 1.007