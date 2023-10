Buriram FP1: Jorge Martin na frente - 18º Marc Márquez

Cinco dias depois da sua primeira vitória no MotoGP, chegou o teste seguinte para Johann Zarco, que se tornou no 13º piloto da Ducati a vencer uma corrida de MotoGP no sábado.

Alex Márquez foi o primeiro depois de dez dos 45 minutos, com 1:31.486 min, Viñales ficou a 0.171 seg. de distância. 3º Di Giannantonio, + 0,264. 4º Martin. 5º Bezzecchi. 6º Miller. 7º Raúl Fernández. 8º Quartararo. Depois Jorge Martin melhorou para o segundo lugar (0,002 seg. atrás de Alex Márquez), antes de Maverick Viñales garantir o melhor tempo seguinte com 1:31,484 min.

Para comparação: em 2022, Bezzecchi ficou na pole aqui com 1:29,671 (= 182,828 km/h).

A partir de sábado, a Pramac-Ducati é a única equipa de MotoGP que conseguiu vitórias em toda a distância com ambos os pilotos em 2023. O recorde de Zarco em Buriram: ele competiu aqui duas vezes até agora na "classe rainha" e alcançou seu melhor resultado no ano passado com o 4º lugar. Em 2019, o francês esteve ausente porque se separou da Red Bull KTM após o GP de Misano.

Maverick Viñales, que tinha poucas esperanças para o GP da Tailândia após a desilusão de Phillip Island (11º lugar, 13,9 segundos atrás), manteve-se na liderança após 15 minutos com 1:31.484 min. 2º A. Márquez, + 0,002 seg. 3º Martin. 4º Di Giannantonio. 5º A. Espargaró. 6º Raúl Fernández. 7º Morbidelli, 8º Nakagami, 9º Quartararo. 10º Bagnaia. 11º Bezzecchi. 12º Marc Márquez, + 0,373. 15º Miller, KTM, + 0,435. 18º Binder, KTM, + 0,575.

A propósito: A previsão é de tempo seco para sexta-feira. No sábado e no domingo, no entanto, são esperados aguaceiros a qualquer momento.

Inacreditável: após 17 minutos, os 21 pilotos regulares (faltando Alex Rins) estavam separados por apenas 0,707 segundos. Os 9 primeiros (Viñales a Quartararo) estavam separados por apenas 0,175 seg. Binder, Oliveira, Bastianini e Mir mantiveram-se nos últimos quatro lugares. A propósito: nunca houve um Grande Prémio com todos os 22 pilotos contratados em 2023.

Depois de 35 minutos, a estrela da Aprllia, Aleix Espargaró, subiu ao primeiro lugar com um tempo impressionante de 1'31.171 min, Viñales agora 0,313 seg atrás. 3º A. Márquez, + 0,315 seg. 4º Martin. 5º Morbidelli. 6. Di Giannantonio. 7. R. Fernández. 8. Nakagami. 9. Quartarao. 10. Bagnaia. 11. Miller, KTM, + 0,642. 12. Bezzecchi. 13. Binder, KTM, + 0,676. 14. Marini.

A sete minutos do final, Martin melhorou para 1:31.025 min com pneus novos e empurrou a dupla da Aprilia para fora do primeiro e segundo lugares. Mas todas as outras estrelas guardaram os novos pneus macios para os treinos cronometrados, que se realizam hoje das 10 às 11 horas CEST. Bagnaia & Co. andaram em parte durante uma hora com um conjunto de pneus duros.

Jorge Martin até conseguiu tirar da manga um tempo de volta de 1:30.520 min. Ficou com uma incompreensível vantagem de 0,651 seg. sobre Aleix Espargaró!

Resultado MotoGP, 1º treino, Buriram, 27.10.2023

1º Jorge Martin, Ducati, 1:30.520 min

2º Viñales, Aprilia, + 0,238 seg

3º Pol Espargaró, KTM, + 0,492

4º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,651

5º Morbidelli, Yamaha, + 0,750

6º Augusto Fernández, KTM, + 0,823

7º Di Giannantonio, Ducati, + 0,962

8º Raúl Fernández, Aprilia, + 0,962

9º Alex Márquez, Ducati, + 0,966

10º Bagnaia, Ducati, + 0,987

11º Nakagami, Honda, + 1,079

12º Quartararo, Yamaha, + 1,130

13º Miller, KTM, + 1,162

14º Binder, KTM, + 1,235

15º Marini, Ducati, + 1,269

16º Bezzecchi, Ducati, + 1,304

17º Bastianini, Ducati, + 1.333

18º Marc Márquez, Honda, + 1.337

19º Zarco, Ducati, + 1.393

20º Mir, Honda, + 1,477

21º Oliveira, Aprilia, + 1,601

Resultado Moto2, 1ª sessão de treinos, Buriram, 27.10.2023

1º Acosta, Kalex, 1:36.266

2º Aldeguer, Boscoscuro, + 0,088

3.º Foggia, Kalex, + 0,157

4.º Ogura, Kalex, + 0,298

5º Arbolino, Kalex, + 0,334

6º Canet, Kalex, + 0,338

7º Chantra, Kalex, + 0,377

8º Dixon, Kalex, + 0,403

9º Gonzalez, Kalex, + 0,436

10º Arenas, Kalex, + 0.437

Também:

24º Tulovic, Kalex, + 1,039 seg.

Resultado Moto3, 1ª sessão de treinos, Buriram, 27.10.2023

1º Masiá, Honda, 1:42.318

2º Moreira, KTM, + 0,243

3º Yamanaka, GASGAS, + 0,427

4º Alonso, GASGAS, + 0,626

5º Sasaki, Husqvarna, + 0,742

6º Öncü, KTM, + 0,743

7º Azman, KTM, + 0,788

8º Rossi, Honda, + 0,879

9º Muñoz, KTM, + 0,946

10º Holgado, KTM, + 0,953

11º Rueda, KTM, + 0,970

12º Furusato, Honda, +0.970

Também:

14º Veijer, Husqvarna, + 1.007