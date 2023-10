GP de Buriram : première balle de match pour Pedro Acosta

Dimanche, lors du GP de Thaïlande, la première décision concernant le titre pourrait déjà tomber, car dans le championnat du monde Moto2, le leader et pilote Red Bull KTM-Ajo Pedro Acosta (déjà sept victoires cette saison) a augmenté son avance sur Tony Arbolino (Elf Marc VDS Racing) de 50 à 56 points lors du GP d'Australie mouillé et interrompu après neuf tours.

Cela signifie que l'équipe d'Aki Ajo peut s'assurer un troisième titre de champion du monde Moto2 consécutif sur le circuit international de Chang, car Remy Gardner l'a remporté en 2021 et Augusto Fernández en 2022.

Acosta aura 19 ans et 157 jours dimanche. Il deviendrait ainsi le plus jeune champion du monde Moto2 de l'histoire. Cette catégorie existe entre-temps depuis 2010. Au total, Pedro serait ainsi le deuxième plus jeune champion du monde dans la catégorie des poids moyens, qui a été disputée de 1949 à 2009 avec des machines de 250 cm3.

Le plus jeune champion du monde 250cc a été Dani Pedrosa en 2004 sur la Movistar-Honda à l'âge de 19 ans et 18 jours.

Mais la tâche de Pedro Acosta dimanche est difficile, s'il ne peut pas remporter le titre par ses propres moyens, il a aussi besoin pour cela d'une faible performance d'Arbolino, qui est resté le seul adversaire pour le titre.

Deux possibilités parmi d'autres pour Pedro :

a) Acosta devient champion du monde s'il gagne et qu'Arbolino ne dépasse pas la 10e place.

b) Acosta sera champion du monde s'il termine à la deuxième place et qu'Arbolino ne fait pas mieux que 15e.

Résultats MotoGP, 1ère séance d'entraînement, Buriram, 27.10.2023

1. Jorge Martin, Ducati, 1:30,520 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,238 sec

3. Pol Espargaró, KTM, + 0,492

4. Aleix Espargaró, Aprilia,+ 0,651

5. Morbidelli, Yamaha, + 0,750

6. Augusto Fernández, KTM, + 0,823

7. Di Giannantonio, Ducati, + 0,962

8. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,962

9. Alex Márquez, Ducati, + 0,966

10. Bagnaia, Ducati, + 0,987

11. Nakagami, Honda, + 1,079

12. Quartararo, Yamaha, + 1,130

13. Miller, KTM, + 1,162

14. Binder, KTM, + 1,235

15. Marini, Ducati, + 1,269

16. Bezzecchi, Ducati, + 1,304

17. Bastianini, Ducati, + 1,333

18. Marc Márquez, Honda, + 1,337

19. Zarco, Ducati, + 1,393

20. Mir, Honda, + 1,477

21e Oliveira, Aprilia, + 1,601

Résultat Moto2, 1ère séance d'entraînement, Buriram, 27.10.2023

1. Acosta, Kalex, 1:36,266

2. Aldeguer, Boscoscuro, + 0,088

3. Foggia, Kalex, + 0,157

4. Ogura, Kalex, + 0,298

5. Arbolino, Kalex, + 0,334

6. Canet, Kalex, + 0,338

7. Chantra, Kalex, + 0,377

8. Dixon, Kalex, + 0,403

9. Gonzalez, Kalex, + 0,436

10e Arenas, Kalex, + 0,437

En outre :

24e Tulovic, Kalex, + 1,039 sec.

Résultat Moto3, 1ère séance d'entraînement, Buriram, 27.10.2023

1. Masiá, Honda, 1:42,318

2. Moreira, KTM, + 0,243

3. Yamanaka, GASGAS, + 0,427

4. Alonso, GASGAS, + 0,626

5. Sasaki, Husqvarna, + 0,742

6. Öncü, KTM, + 0,743

7. Azman, KTM, + 0,788

8. Rossi, Honda, + 0,879

9. Muñoz, KTM, 0,946

10. Holgado, KTM, + 0,953

11. Rueda, KTM, + 0,970

12. Furusato, Honda, + 0,970.

En outre :

14. Veijer, Husqvarna, + 1,007