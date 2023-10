GP de Buriram: primeiro match point para Pedro Acosta

Pedro Acosta, que já ganhou sete das 16 rondas do Campeonato do Mundo de Moto2 este ano, pode tornar-se campeão do mundo no domingo. Mas só se o rival Tony Arbolino não ficar entre os 9 primeiros.

A primeira decisão do título já pode ser tomada no GP da Tailândia, no domingo, porque no Campeonato do Mundo de Moto2, o líder e piloto da Red Bull KTM Ajo, Pedro Acosta (já com sete vitórias esta época), aumentou a sua vantagem sobre Tony Arbolino (Elf Marc VDS Racing) de 50 para 56 pontos no GP da Austrália, que foi abandonado após nove voltas.

Isto significa que a equipa de Aki Ajo pode garantir o terceiro título consecutivo do Campeonato do Mundo de Moto2 no Circuito Internacional de Chang, depois de o ter conquistado em 2021 com Remy Gardner e em 2022 com Augusto Fernández.

Acosta terá 19 anos e 157 dias de idade no domingo. Isso faria dele o mais jovem campeão mundial de Moto2 da história. A categoria existe desde 2010, o que faria de Pedro o segundo mais jovem campeão mundial da classe média, que foi disputada em motos de 250cc de 1949 a 2009.

O mais jovem campeão do mundo de 250cc foi Dani Pedrosa, em 2004, com a Movistar Honda, com 19 anos e 18 dias.

Mas a tarefa de Pedro Acosta no domingo é difícil: se não conseguir ganhar o título sozinho, também precisa de uma exibição fraca de Arbolino, que continua a ser o único adversário do título.

Duas das muitas possibilidades para Pedro:

a) Acosta torna-se campeão do mundo se vencer e Arbolino não terminar acima do 10º lugar.

b) Acosta torna-se campeão do mundo se terminar em 2º e Arbolino não for além do 15º lugar.

Resultado MotoGP, 1º treino, Buriram, 27.10.2023

1º Jorge Martin, Ducati, 1:30.520 min

2º Viñales, Aprilia, + 0,238 seg

3º Pol Espargaró, KTM, + 0,492

4º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,651

5º Morbidelli, Yamaha, + 0,750

6º Augusto Fernández, KTM, + 0,823

7º Di Giannantonio, Ducati, + 0,962

8º Raúl Fernández, Aprilia, + 0,962

9º Alex Márquez, Ducati, + 0,966

10º Bagnaia, Ducati, + 0,987

11º Nakagami, Honda, + 1,079

12º Quartararo, Yamaha, + 1,130

13º Miller, KTM, + 1,162

14º Binder, KTM, + 1,235

15º Marini, Ducati, + 1,269

16º Bezzecchi, Ducati, + 1,304

17º Bastianini, Ducati, + 1.333

18º Marc Márquez, Honda, + 1.337

19º Zarco, Ducati, + 1.393

20º Mir, Honda, + 1,477

21º Oliveira, Aprilia, + 1,601

Resultado Moto2, 1ª sessão de treinos, Buriram, 27.10.2023

1º Acosta, Kalex, 1:36.266

2º Aldeguer, Boscoscuro, + 0,088

3.º Foggia, Kalex, + 0,157

4.º Ogura, Kalex, + 0,298

5º Arbolino, Kalex, + 0,334

6º Canet, Kalex, + 0,338

7º Chantra, Kalex, + 0,377

8º Dixon, Kalex, + 0,403

9º Gonzalez, Kalex, + 0,436

10º Arenas, Kalex, + 0.437

Também:

24º Tulovic, Kalex, + 1,039 seg.

Resultado Moto3, 1ª sessão de treinos, Buriram, 27.10.2023

1º Masiá, Honda, 1:42.318

2º Moreira, KTM, + 0,243

3º Yamanaka, GASGAS, + 0,427

4º Alonso, GASGAS, + 0,626

5º Sasaki, Husqvarna, + 0,742

6º Öncü, KTM, + 0,743

7º Azman, KTM, + 0,788

8º Rossi, Honda, + 0,879

9º Muñoz, KTM, + 0,946

10º Holgado, KTM, + 0,953

11º Rueda, KTM, + 0,970

12º Furusato, Honda, +0.970

Também:

14º Veijer, Husqvarna, + 1.007