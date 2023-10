Miguel Oliveira (puesto 21): La inexplicable caída

El año pasado, Miguel Oliveira se marchó del GP de Buriram como un héroe radiante tras un impresionante triunfo y una conducción impecable bajo la lluvia (ganó por 0,730 seg. por delante del especialista en lluvia Jack Miller); fue su quinta y última victoria sobre la KTM RC16. Hoy, el portugués de 28 años ha regresado al Circuito Internacional de Chang con la Aprilia RS-GP22 del año pasado, y ha caído hasta la 21ª y última posición en la primera sesión de entrenamientos libres, perdiendo 1.601 segundos respecto al mejor tiempo de Jorge Martín. Sus dos compañeros en Aprilia, Viñales y Aleix Espargaró, han convencido con el 2º y 4º puesto, y su compañero en el equipo CryptoDATA-RNF, Raúl Fernández, también ha aguantado el tipo con el 8º puesto.

La caída del 17 veces ganador de GP (6x Moto3, 6x Moto2, 5x MotoGP, siempre con KTM) es inexplicable para el equipo y para los ingenieros de Aprilia Racing. Porque Miguel se presentó en una forma cautivadora en los tests invernales, batió a algunos de los pilotos de fábrica y luchó por un puesto en el podio en el estreno de la temporada en Portimão, antes de que Marc Márquez se lo llevara por delante.

Tras el parón por las lesiones, Oliveira regresó con fuerza con un 5º puesto en Texas. Luego brilló en Silverstone con un 4º puesto, en Barcelona con un 5º puesto y en Misano con un 6º puesto, antes de que las cosas fueran rápidamente cuesta abajo.

Oliveira sólo sumó once puntos en los cuatro últimos Grandes Premios. Gracias a dos duodécimos y un decimotercer puesto en las carreras de distancia completa de India, Indonesia y Australia.

En el GP de Japón, SPEEDWEEK.com informó por primera vez de que Oliveira había sido contactado por Repsol-Honda para sustituir a Marc Márquez. Posteriormente, el portugués afirmó en varias ocasiones que su contrato con Aprilia le permitía marcharse antes de la finalización del mismo en 2024, pero el jefe de carreras de Aprilia, Massimo Rivola, y el director del equipo RNF, Razlan Razali, lo desmintieron claramente cuando fueron preguntados por SPEEDWEEK.com.

Sólo el propio Miguel Oliveira puede juzgar si los pésimos resultados se deben, al menos en parte, a la distracción y a las negociaciones con Honda.

El hecho es: Miguel ya cayó en un inexplicable bajón tras su lesión en la mano en Spielberg en 2021. No logró un resultado entre los diez primeros en seco durante diez Grandes Premios. Por eso, los responsables de Pierer Mobility quisieron transferirlo al equipo Tech3 para 2023, donde ya había logrado sus primeras victorias en MotoGP en Spielberg y Portimão en 2022.

Oliveira no se quedó de brazos cruzados ante esta ignominia y fichó por Aprilia en un arrebato, pero allí sólo tendrá motos usadas y sin actualizaciones tecnológicas durante dos años.

Por cierto: Los dos pilotos del GASGAS-Tech3, Pol Espargaró y el debutante Augusto Fernández, terminaron 3º y 6º en la FP1 de hoy en Buriram, con los probados chasis de acero.

"Tengo buenos recuerdos del GP de Tailandia de 2022", señaló Oliveira. "Pero la pista no era relevante cuando gané entonces... Aprilia luchó aquí el año pasado. Tenemos que esperar lluvia aquí para los próximos dos días; pero realmente no me sentí cómodo sobre la moto en el warm-up en mojado en Australia. No sé qué pasará aquí cuando llueva. Es difícil para los pilotos de Aprilia ser competitivos en todos los circuitos. Porque cada pista presenta retos diferentes. Necesitamos progresar en el rendimiento. Necesitamos mejorar la frenada de la moto y ver que mejoramos en aceleración a la salida de las curvas lentas. Después de todo, giramos muy bien".

Miguel Oliveira, por su parte, se ha dado cuenta de que también tendrá que correr para el RNF-Aprilia en 2024. Ayer anunció en Buriram que había puesto fin a las conversaciones con HRC.

Porque en Repsol-Honda, Fabio Di Giannantonio es ahora el número 1 en la lista de deseos.

Resultado MotoGP, 1er entrenamiento libre, Buriram, 27.10.2023

1º Jorge Martin, Ducati, 1:30.520 min

2º Viñales, Aprilia, + 0.238 seg

3º Pol Espargaró, KTM, + 0.492

4º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0.651

5º Morbidelli, Yamaha, + 0.750

6º Augusto Fernández, KTM, + 0.823

7º Di Giannantonio, Ducati, + 0.962

8º Raúl Fernández, Aprilia, + 0.962

9º Alex Márquez, Ducati, + 0.966

10º Bagnaia, Ducati, + 0.987

11º Nakagami, Honda, + 1.079

12º Quartararo, Yamaha, + 1.130

13º Miller, KTM, + 1.162

14º Binder, KTM, + 1.235

15º Marini, Ducati, + 1.269

16º Bezzecchi, Ducati, + 1.304

17º Bastianini, Ducati, + 1.333

18º Marc Márquez, Honda, + 1.337

19º Zarco, Ducati, + 1.393

20º Mir, Honda, + 1,477

21º Oliveira, Aprilia, + 1.601

Resultado Moto2, 1ª sesión libre, Buriram, 27.10.2023

1º Acosta, Kalex, 1:36.266

2º Aldeguer, Boscoscuro, + 0,088

3º Foggia, Kalex, + 0,157

4º Ogura, Kalex, + 0,298

5º Arbolino, Kalex, + 0,334

6º Canet, Kalex, + 0,338

7º Chantra, Kalex, + 0,377

8º Dixon, Kalex, + 0,403

9º González, Kalex, + 0.436

10º Arenas, Kalex, + 0.437

También

24º Tulovic, Kalex, + 1.039 seg.

Resultado Moto3, 1ª sesión libre, Buriram, 27.10.2023

1º Masiá, Honda, 1:42.318

2º Moreira, KTM, + 0.243

3º Yamanaka, GASGAS, + 0.427

4º Alonso, GASGAS, + 0,626

5º Sasaki, Husqvarna, + 0,742

6º Öncü, KTM, + 0,743

7º Azman, KTM, + 0.788

8º Rossi, Honda, + 0.879

9º Muñoz, KTM, + 0,946

10º Holgado, KTM, + 0,953

11º Rueda, KTM, + 0,970

12º Furusato, Honda, +0,970

También

14º Veijer, Husqvarna, + 1.007