Miguel Oliveira (21e) : La chute inexplicable

L'an dernier, Miguel Oliveira avait quitté le GP de Buriram en héros rayonnant après un triomphe impressionnant et un parcours impeccable sous la pluie (il s'était imposé 0,730 seconde devant le spécialiste de la pluie Jack Miller) ; il s'agissait de sa cinquième et dernière victoire sur la KTM RC16. Aujourd'hui, le Portugais de 28 ans est revenu sur le circuit international de Chang avec l'Aprilia RS-GP22 de l'année dernière - et a chuté à la 21e et dernière place lors de la première séance d'essais libres, perdant 1,601 seconde sur le meilleur temps de Jorge Martin. Ses deux collègues d'Aprilia, Viñales et Aleix Espargaró, se sont pourtant montrés convaincants en se classant respectivement 2e et 4e, et son coéquipier de CryptoDATA-RNF, Raúl Fernández, a également tenu bon en se classant 8e.

La chute de l'homme aux 17 victoires en GP (6x Moto3, 6x Moto2, 5x MotoGP, toujours sur KTM) est inexplicable pour l'équipe et pour les ingénieurs d'Aprilia Racing. En effet, Miguel s'est présenté dans une forme éblouissante lors des tests hivernaux, il a parfois battu les pilotes d'usine et s'est battu pour une place sur le podium lors du début de la saison à Portimão, avant d'être balayé par Marc Marquez.

Après son arrêt pour blessure, Oliveira est revenu en force avec une cinquième place au Texas. Il a ensuite brillé à Silverstone avec une 4e place, à Barcelone avec une 5e place et à Misano avec une 6e place, avant de connaître une chute vertigineuse.

Oliveira n'a récolté que onze points lors des quatre derniers Grand Prix. Grâce à deux douzièmes et une treizième place lors des courses de pleine distance en Inde, en Indonésie et en Australie.

Lors du GP du Japon, SPEEDWEEK.com a rapporté pour la première fois qu'Oliveira avait été approché par Repsol-Honda pour remplacer Marc Márquez. Le Portugais a ensuite indiqué à plusieurs reprises que son contrat Aprilia lui permettait de quitter l'équipe avant la fin de son contrat en 2024, mais le directeur de course d'Aprilia, Massimo Rivola, et le directeur général de l'équipe RNF, Razlan Razali, ont clairement contredit cette information lorsque SPEEDWEEK.com les a contactés.

Seul Miguel Oliveira peut juger si ces tristes résultats sont dus, du moins en partie, à la distraction et aux négociations avec Honda.

Le fait est que déjà après sa blessure à la main en 2021 à Spielberg, Miguel a glissé dans une dépression inexplicable. Il n'a pas obtenu de résultat dans le top 10 pendant dix Grands Prix sur le sec. C'est pourquoi les managers de Pierer-Mobility voulaient le transférer pour 2023 dans l'équipe Tech3, avec laquelle il avait déjà remporté ses premières victoires en MotoGP en 2022 à Spielberg et Portimão.

Oliveira ne s'est pas laissé faire et, vexé, il s'est engagé chez Aprilia, mais n'y recevra pendant deux ans que des motos d'occasion et aucune mise à jour technique.

D'ailleurs, les deux pilotes GASGAS-Tech3, Pol Espargaró et le rookie Augusto Fernández, ont terminé aujourd'hui à Buriram en troisième et sixième position lors de la FP1 - avec les cadres en acier tubulaire qui ont fait leurs preuves.

"J'ai de bons souvenirs du GP de Thaïlande 2022", a constaté Oliveira. "Mais la piste n'était pas pertinente lors de ma victoire à l'époque... Aprilia a eu du mal ici l'année dernière. Nous devons nous attendre à de la pluie ici au cours des deux prochains jours ; mais je n'étais pas vraiment à l'aise sur la moto lors du warm-up humide en Australie. Je ne sais pas ce qui se passera ici si c'est mouillé. Il est difficile pour les pilotes Aprilia d'être constamment compétitifs sur tous les circuits. Car chaque piste présente des défis différents. Nous devons progresser en termes de performance. Nous devons améliorer le freinage de la moto et voir si nous pouvons progresser dans les accélérations à la sortie des virages lents. Après tout, nous avons un très bon turning".

Entre-temps, il est devenu clair pour Miguel Oliveira qu'il devra continuer à courir chez RNF-Aprilia en 2024. Il a fait savoir hier à Buriram qu'il avait mis fin aux discussions avec le HRC.

Car chez Repsol-Honda, c'est désormais Fabio Di Giannantonio qui occupe la première place sur la liste de souhaits.

Résultats MotoGP, 1ère séance d'essais libres, Buriram, 27.10.2023

1. Jorge Martin, Ducati, 1:30,520 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,238 sec

3. Pol Espargaró, KTM, + 0,492

4. Aleix Espargaró, Aprilia,+ 0,651

5. Morbidelli, Yamaha, + 0,750

6. Augusto Fernández, KTM, + 0,823

7. Di Giannantonio, Ducati, + 0,962

8. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,962

9. Alex Márquez, Ducati, + 0,966

10. Bagnaia, Ducati, + 0,987

11. Nakagami, Honda, + 1,079

12. Quartararo, Yamaha, + 1,130

13. Miller, KTM, + 1,162

14. Binder, KTM, + 1,235

15. Marini, Ducati, + 1,269

16. Bezzecchi, Ducati, + 1,304

17. Bastianini, Ducati, + 1,333

18. Marc Márquez, Honda, + 1,337

19. Zarco, Ducati, + 1,393

20. Mir, Honda, + 1,477

21e Oliveira, Aprilia, + 1,601

Résultat Moto2, 1ère séance d'entraînement, Buriram, 27.10.2023

1. Acosta, Kalex, 1:36,266

2. Aldeguer, Boscoscuro, + 0,088

3. Foggia, Kalex, + 0,157

4. Ogura, Kalex, + 0,298

5. Arbolino, Kalex, + 0,334

6. Canet, Kalex, + 0,338

7. Chantra, Kalex, + 0,377

8. Dixon, Kalex, + 0,403

9. Gonzalez, Kalex, + 0,436

10e Arenas, Kalex, + 0,437

En outre :

24e Tulovic, Kalex, + 1,039 sec.

Résultat Moto3, 1ère séance d'entraînement, Buriram, 27.10.2023

1. Masiá, Honda, 1:42,318

2. Moreira, KTM, + 0,243

3. Yamanaka, GASGAS, + 0,427

4. Alonso, GASGAS, + 0,626

5. Sasaki, Husqvarna, + 0,742

6. Öncü, KTM, + 0,743

7. Azman, KTM, + 0,788

8. Rossi, Honda, + 0,879

9. Muñoz, KTM, 0,946

10. Holgado, KTM, + 0,953

11. Rueda, KTM, + 0,970

12. Furusato, Honda, + 0,970.

En outre :

14. Veijer, Husqvarna, + 1,007