Miguel Oliveira (grado 21): L'inspiegabile incidente

L'anno scorso Miguel Oliveira ha lasciato il GP di Buriram da eroe raggiante dopo un trionfo impressionante e una guida impeccabile sotto la pioggia (ha vinto con 0,730 secondi di vantaggio sullo specialista della pioggia Jack Miller); è stata la sua quinta e ultima vittoria in sella alla KTM RC16. Oggi, il 28enne portoghese è tornato al Chang International Circuit con l'Aprilia RS-GP22 dello scorso anno - ed è precipitato al 21° e ultimo posto nella prima sessione di prove libere, perdendo 1,601 secondi rispetto al miglior tempo di Jorge Martin. I suoi due colleghi dell'Aprilia Viñales e Aleix Espargaró sono stati convincenti con il 2° e il 4° posto, e anche il compagno di squadra CryptoDATA-RNF Raúl Fernández ha tenuto duro con l'8° posto.

La caduta del 17 volte vincitore di un GP (6 volte Moto3, 6 volte Moto2, 5 volte MotoGP, sempre su KTM) è inspiegabile per il team e per gli ingegneri di Aprilia Racing. Perché Miguel si è presentato in forma smagliante nei test invernali, ha battuto alcuni dei piloti ufficiali e ha lottato per un podio all'apertura della stagione a Portimão prima che Marc Marquez lo portasse via.

Dopo la pausa per infortunio, Oliveira è tornato alla grande con il 5° posto in Texas. Ha poi brillato a Silverstone con il 4° posto, a Barcellona con il 5° posto e a Misano con il 6° posto, prima che le cose precipitassero rapidamente.

Oliveira ha raccolto solo undici punti negli ultimi quattro Gran Premi. Grazie a due dodicesimi e un tredicesimo posto nelle gare a distanza completa in India, Indonesia e Australia.

In occasione del GP del Giappone, SPEEDWEEK.com ha riportato per la prima volta che Oliveira era stato contattato da Repsol-Honda per sostituire Marc Márquez. Il portoghese ha poi dichiarato più volte che il suo contratto con l'Aprilia gli consentiva di andarsene prima della scadenza del contratto nel 2024, ma il boss di Aprilia racing Massimo Rivola e il direttore del team RNF Razlan Razali hanno chiaramente smentito quando gli è stato chiesto da SPEEDWEEK.com.

Solo Miguel Oliveira stesso può giudicare se gli scarsi risultati sono almeno in parte dovuti alla distrazione e alle trattative con Honda.

Il fatto è che Miguel è già scivolato in un basso inspiegabile dopo l'infortunio alla mano a Spielberg nel 2021. Non ha ottenuto un risultato nella top ten sull'asciutto per dieci Gran Premi. Per questo motivo i dirigenti di Pierer Mobility volevano trasferirlo al team Tech3 per il 2023, dove aveva già ottenuto le sue prime vittorie in MotoGP a Spielberg e a Portimão nel 2022.

Oliveira non si è lasciato abbattere da questa ignominia e ha firmato in fretta e furia con l'Aprilia, dove però per due anni avrà solo moto usate e nessun aggiornamento tecnologico.

A proposito: i due piloti GASGAS-Tech3 Pol Espargaró e il debuttante Augusto Fernández hanno concluso oggi le FP1 a Buriram al terzo e sesto posto, con il collaudato telaio a traliccio in acciaio.

"Ho un buon ricordo del GP della Thailandia del 2022", ha osservato Oliveira. "Ma la pista non era rilevante quando ho vinto allora... Aprilia ha faticato qui l'anno scorso. Dobbiamo aspettarci la pioggia per i prossimi due giorni; ma non mi sono sentito a mio agio sulla moto nel warm-up bagnato in Australia. Non so cosa succederà qui quando sarà bagnato. È difficile per i piloti Aprilia essere costantemente competitivi su tutte le piste. Perché ogni pista presenta sfide diverse. Abbiamo bisogno di progredire nelle prestazioni. Dobbiamo migliorare la frenata della moto e migliorare l'accelerazione in uscita dalle curve lente. Dopotutto, abbiamo un'ottima percorrenza in curva".

Miguel Oliveira, nel frattempo, ha capito che dovrà correre per la RNF-Aprilia anche nel 2024. Ieri a Buriram ha annunciato di aver chiuso le trattative con la HRC.

Perché alla Repsol-Honda, Fabio Di Giannantonio è ora il numero 1 nella lista dei desideri.

Risultato MotoGP, 1ª prova libera, Buriram, 27.10.2023

1° Jorge Martin, Ducati, 1:30.520 min.

2° Viñales, Aprilia, + 0,238 sec.

3° Pol Espargaró, KTM, + 0,492

4° Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,651

5° Morbidelli, Yamaha, + 0,750

6° Augusto Fernández, KTM, + 0,823

7° Di Giannantonio, Ducati, + 0,962

8° Raúl Fernández, Aprilia, + 0,962

9° Alex Márquez, Ducati, + 0,966

10° Bagnaia, Ducati, + 0,987

11° Nakagami, Honda, + 1,079

12° Quartararo, Yamaha, + 1.130

13° Miller, KTM, + 1.162

14° Binder, KTM, + 1.235

15° Marini, Ducati, + 1.269

16° Bezzecchi, Ducati, + 1.304

17° Bastianini, Ducati, + 1.333

18° Marc Márquez, Honda, + 1.337

19° Zarco, Ducati, + 1.393

20° Mir, Honda, + 1.477

21° Oliveira, Aprilia, + 1.601

Risultato Moto2, 1a prova, Buriram, 27.10.2023

1° Acosta, Kalex, 1:36.266

2° Aldeguer, Boscoscuro, + 0,088

3° Foggia, Kalex, + 0,157

4° Ogura, Kalex, + 0,298

5° Arbolino, Kalex, + 0,334

6° Canet, Kalex, + 0,338

7° Chantra, Kalex, + 0,377

8° Dixon, Kalex, + 0,403

9° Gonzalez, Kalex, + 0,436

10° Arenas, Kalex, + 0,437

Inoltre:

24° Tulovic, Kalex, + 1,039 sec.

Risultato Moto3, 1a prova, Buriram, 27.10.2023

1° Masiá, Honda, 1:42.318

2° Moreira, KTM, + 0,243

3° Yamanaka, GASGAS, + 0,427

4° Alonso, GASGAS, + 0,626

5° Sasaki, Husqvarna, + 0,742

6° Öncü, KTM, + 0,743

7° Azman, KTM, + 0,788

8° Rossi, Honda, + 0,879

9° Muñoz, KTM, + 0,946

10° Holgado, KTM, + 0,953

11° Rueda, KTM, + 0,970

12. Furusato, Honda, +0,970

Inoltre:

14° Veijer, Husqvarna, + 1.007