Miguel Oliveira (posição 21): O inexplicável acidente

Em 2022, Miguel Oliveira venceu o GP da Tailândia com a KTM de fábrica, mas hoje ficou em último lugar com a RNF-Aprilia. Ele quer melhorias da Aprilia. O acordo com a Honda está fora de alcance.

No ano passado, Miguel Oliveira saiu do GP de Buriram como um herói radiante, depois de um triunfo impressionante e de uma corrida impecável à chuva (venceu com 0,730 segundos de vantagem sobre o especialista em chuva Jack Miller); foi a sua quinta e última vitória com a KTM RC16. Hoje, o português de 28 anos regressou ao Circuito Internacional de Chang com a Aprilia RS-GP22 do ano passado - e caiu para 21º e último lugar na primeira sessão de treinos livres, perdendo 1,601 segundos para o melhor tempo de Jorge Martin. Os seus dois colegas da Aprilia, Viñales e Aleix Espargaró, foram convincentes com o 2º e 4º lugares, e o companheiro de equipa da CryptoDATA-RNF, Raúl Fernández, também se manteve no 8º lugar.

A queda do 17 vezes vencedor de GP (6x Moto3, 6x Moto2, 5x MotoGP, sempre com KTM) é inexplicável para a equipa e para os engenheiros da Aprilia Racing. Porque Miguel apresentou-se em forma cativante nos testes de inverno, bateu alguns dos pilotos de fábrica e lutou por um lugar no pódio na abertura da época em Portimão, antes de Marc Marquez o levar.

Após a paragem por lesão, Oliveira regressou em força com um 5º lugar no Texas. Depois, brilhou em Silverstone com o 4º lugar, em Barcelona com o 5º lugar e em Misano com o 6º lugar, antes de as coisas se degradarem rapidamente.

Oliveira conquistou apenas onze pontos nos últimos quatro Grandes Prémios. Graças a dois décimos segundos e um 13º lugares nas corridas de distância completa na Índia, Indonésia e Austrália.

No GP do Japão, o SPEEDWEEK.com noticiou pela primeira vez que Oliveira tinha sido abordado pela Repsol-Honda para substituir Marc Márquez. Posteriormente, o português afirmou várias vezes que o seu contrato com a Aprilia lhe permitia sair antes do final do contrato em 2024, mas o chefe de corrida da Aprilia, Massimo Rivola, e o chefe de equipa da RNF, Razlan Razali, contradisseram claramente esta afirmação quando questionados pela SPEEDWEEK.com.

Só o próprio Miguel Oliveira pode avaliar se os resultados desanimadores se devem, pelo menos em parte, à distração e às negociações com a Honda.

O facto é que Miguel já caiu numa depressão inexplicável após a lesão na mão em Spielberg em 2021. Ele não alcançou um resultado entre os dez primeiros no seco durante dez Grandes Prémios. Foi por isso que os responsáveis da Pierer Mobility quiseram transferi-lo para a equipa Tech3 para 2023, onde já tinha obtido as suas primeiras vitórias no MotoGP em Spielberg e Portimão em 2022.

Oliveira não se deixou abater por esta ignomínia e assinou com a Aprilia, mas só terá motos usadas e nenhuma atualização tecnológica durante dois anos.

A propósito: Os dois pilotos da GASGAS-Tech3, Pol Espargaró e o estreante Augusto Fernández, terminaram hoje em 3º e 6º lugar no FP1 em Buriram - com os testados quadros de aço treliça.

"Tenho boas recordações do GP da Tailândia de 2022", observou Oliveira. "Mas a pista não era relevante quando ganhei nessa altura... A Aprilia teve dificuldades aqui no ano passado. Temos de esperar chuva nos próximos dois dias, mas não me senti muito confortável com a moto no warm-up molhado na Austrália. Não sei o que vai acontecer aqui quando estiver molhado. É difícil para os pilotos da Aprilia serem consistentemente competitivos em todas as pistas. Porque cada pista apresenta desafios diferentes. Precisamos de progredir em termos de performance. Temos de melhorar a travagem da moto e ver se melhoramos a aceleração nas curvas lentas. Afinal de contas, temos uma viragem muito boa".

Miguel Oliveira, por seu turno, apercebeu-se de que também terá de correr pela RNF-Aprilia em 2024. Anunciou ontem em Buriram que tinha terminado as conversações com a HRC.

Porque na Repsol-Honda, Fabio Di Giannantonio é agora o número 1 na lista de desejos.

Resultado MotoGP, 1º treino livre, Buriram, 27.10.2023

1º Jorge Martin, Ducati, 1:30.520 min

2º Viñales, Aprilia, + 0,238 seg

3º Pol Espargaró, KTM, + 0,492

4º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,651

5º Morbidelli, Yamaha, + 0,750

6º Augusto Fernández, KTM, + 0,823

7º Di Giannantonio, Ducati, + 0,962

8º Raúl Fernández, Aprilia, + 0,962

9º Alex Márquez, Ducati, + 0,966

10º Bagnaia, Ducati, + 0,987

11º Nakagami, Honda, + 1,079

12º Quartararo, Yamaha, + 1,130

13º Miller, KTM, + 1,162

14º Binder, KTM, + 1,235

15º Marini, Ducati, + 1,269

16º Bezzecchi, Ducati, + 1,304

17º Bastianini, Ducati, + 1.333

18º Marc Márquez, Honda, + 1.337

19º Zarco, Ducati, + 1.393

20º Mir, Honda, + 1,477

21º Oliveira, Aprilia, + 1,601

Resultado Moto2, 1ª sessão de treinos, Buriram, 27.10.2023

1º Acosta, Kalex, 1:36.266

2º Aldeguer, Boscoscuro, + 0,088

3.º Foggia, Kalex, + 0,157

4.º Ogura, Kalex, + 0,298

5º Arbolino, Kalex, + 0,334

6º Canet, Kalex, + 0,338

7º Chantra, Kalex, + 0,377

8º Dixon, Kalex, + 0,403

9º Gonzalez, Kalex, + 0,436

10º Arenas, Kalex, + 0.437

Também:

24º Tulovic, Kalex, + 1,039 seg.

Resultado Moto3, 1ª sessão de treinos, Buriram, 27.10.2023

1º Masiá, Honda, 1:42.318

2º Moreira, KTM, + 0,243

3º Yamanaka, GASGAS, + 0,427

4º Alonso, GASGAS, + 0,626

5º Sasaki, Husqvarna, + 0,742

6º Öncü, KTM, + 0,743

7º Azman, KTM, + 0,788

8º Rossi, Honda, + 0,879

9º Muñoz, KTM, + 0,946

10º Holgado, KTM, + 0,953

11º Rueda, KTM, + 0,970

12º Furusato, Honda, +0.970

Também:

14º Veijer, Husqvarna, + 1.007