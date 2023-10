Miguel Oliveira (RNF Aprilia) : Pas de commentaire

Les interviews se déroulent généralement selon un schéma bien connu. Le journaliste pose une question courte, le sportif - ou qui que ce soit d'autre - donne une longue réponse. Mais parfois, c'est l'inverse. Actuellement, on peut interroger Miguel Oliveira tant qu'on veut, il est impossible d'obtenir une réponse ferme sur l'avenir du Portugais et de la catégorie MotoGP. Même aux questions les plus longues.

La plus longue de ces questions est de savoir s'il y a des nouvelles concernant les nombreuses rumeurs selon lesquelles Oliveira serait pilote officiel Repsol-Honda et remplacerait Marc Márquez l'année prochaine.

Oliveira a répondu à cette question, par exemple chez motogp.com, aussi brièvement que possible : "Non".

La deuxième question la plus longue, à savoir si Oliveira avait déjà pris une décision individuelle concernant cette option, c'est-à-dire s'il avait dit oui ou non à un éventuel contrat Honda, n'a pas non plus apporté d'éclaircissements.

Car là aussi, la réponse a été très courte. "Pas encore".

Ainsi, le public apprend surtout une chose : Honda n'est plus intéressé par le Portugais de 28 ans, du moins pas pour satisfaire sa demande d'un contrat de trois ans.

Oliveira est un excellent pilote de MotoGP, qui compte cinq victoires et sept podiums dans la catégorie reine, mais il lui manque le format exceptionnel d'un Marc Márquez ou d'un Casey Stoner. Il n'a jamais été champion du monde, ce qui le distingue par exemple de collègues comme Mir, Zarco, Martin, Bagnaia, Viñales, Binder, Quartararo, Pol Espargaró, Alex Márquez et Augusto Fernández.

Honda a besoin d'un pilote prometteur, mais ne veut pas s'engager à long terme avec un pilote qui occupe actuellement la 14e place du championnat du monde, même s'il a déjà 17 victoires en GP en poche.

A l'inverse, Oliveira mérite de ne pas être traité comme un bouche-trou.

L'avenir nous dira quel pourrait être le meilleur compromis pour les deux parties. Un "non" à ce stade ne signifie rien d'autre qu'un "peut-être".

Résultats MotoGP Practice, Buriram (27.10.) :

1. Martin, Ducati, 1:29,826 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,098 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,160

4. Zarco, Ducati, + 0,180

5. Marini, Ducati, + 0,199

6. Bezzecchi, Ducati, + 0,208

7. Bagnaia, Ducati, + 0,243

8. Quartararo, Yamaha, + 0,248

9. Binder, KTM, + 0,295

10. Augusto Fernández, GASGAS, + 0,304

11. Marc Márquez, Honda, + 0,369

12. Morbidelli, Yamaha, + 0,391

13. Miller, KTM, + 0,398

14. Di Giannantonio, Ducati, + 0,436

15. Pol Espargaró, KTM, + 0,442

16. Mir, Honda, + 0,469

17. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,517

18. Alex Márquez, Ducati, + 0,541

19. Bastianini, Ducati, + 1,089

20. Nakagami, Honda, + 1,164

21e Oliveira, Aprilia, + 1,278

Résultat MotoGP FP1, Buriram (27.10.) :

1. Martin, Ducati, 1:30,520 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,238 sec

3. Pol Espargaró, KTM, + 0,492

4. Aleix Espargaró, Aprilia,+ 0,651

5. Morbidelli, Yamaha, + 0,750

6. Augusto Fernández, KTM, + 0,823

7. Di Giannantonio, Ducati, + 0,962

8. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,962

9. Alex Márquez, Ducati, + 0,966

10. Bagnaia, Ducati, + 0,987

11. Nakagami, Honda, + 1,079

12. Quartararo, Yamaha, + 1,130

13. Miller, KTM, + 1,162

14. Binder, KTM, + 1,235

15. Marini, Ducati, + 1,269

16. Bezzecchi, Ducati, + 1,304

17. Bastianini, Ducati, + 1,333

18. Marc Márquez, Honda, + 1,337

19. Zarco, Ducati, + 1,393

20. Mir, Honda, + 1,477

21e Oliveira, Aprilia, + 1,601

Moto2, Buriram, temps combinés après FP2 (27.10.) :

1. Acosta, Kalex, 1:35,985 min

2. Ramirez, Kalex, + 0,014 sec

3. Aldeguer, Boscoscuro, + 0,020

4. Chantra, Kalex, + 0,209

5. Canet, Kalex, + 0,255

6. Dixon, Kalex, + 0,298

7. Ogura, Kalex, + 0,327

8. Gonzalez, Kalex, + 0,369

9. Foggia, Kalex, + 0,438

10. Arbolino, Kalex, + 0,600

11. Lopez, Boscoscuro, + 0,621

12. Arenas, Kalex, + 0,718

13. v/d Goorbergh, Kalex, + 0,763

14. Vietti, Kalex, + 0,826

15e Guevara, Kalex, + 0,848



En outre :

26. Tulovic, Kalex, + 1,320