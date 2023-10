Miguel Oliveira (RNF Aprilia): Nessun commento

Mentre superstar come Marc Márquez hanno da tempo preso le loro decisioni per il futuro e le hanno rese pubbliche, Miguel Oliveira non vuole fare una dichiarazione chiara. Le interviste sull'argomento non sono molto esplicative.

Le interviste di solito seguono uno schema familiare. Il giornalista fa una domanda breve, l'atleta - o chi per lui - dà una risposta lunga. Ma a volte accade il contrario. Al momento, si può tormentare Miguel Oliveira quanto si vuole, ma è impossibile ottenere una risposta autorevole sul futuro del pilota portoghese e della classe MotoGP. Nemmeno alle domande più lunghe.

La più lunga di queste domande è se ci sono novità in merito alle numerose voci secondo cui Oliveira sostituirà il pilota ufficiale Repsol Honda e Marc Márquez il prossimo anno.

Oliveira, ad esempio, ha risposto il più brevemente possibile a motogp.com: "No".

Anche la seconda domanda più lunga, se Oliveira avesse già preso una decisione individuale su questa opzione, cioè se avesse detto sì o no a un eventuale contratto con la Honda, non ha fornito alcuna informazione.

Perché anche la risposta è stata molto breve. "Non ancora".

Così il pubblico apprende soprattutto una cosa: la Honda non è più soprannaturalmente interessata al 28enne portoghese, almeno non per soddisfare la sua richiesta di un contratto triennale.

Oliveira è un eccellente pilota di MotoGP che ha al suo attivo cinque vittorie e sette podi nella classe regina, ma non ha il calibro eccezionale di un Marc Márquez o di un Casey Stoner. Non è mai stato campione del mondo, il che lo distingue da colleghi come Mir, Zarco, Martin, Bagnaia, Viñales, Binder, Quartararo, Pol Espargaró, Alex Márquez e Augusto Fernández, per esempio.

Honda ha bisogno di un pilota promettente, ma non vuole impegnarsi a lungo con un pilota che attualmente è 14° nel WRC, anche se ha già 17 vittorie in GP.

Oliveira, invece, merita di non essere trattato come un ripiego.

Il futuro mostrerà quale potrebbe essere il miglior compromesso per entrambe le parti. Un "no" in questa fase non significa altro che un "forse".

Risultati MotoGP Prove, Buriram (27.10.):

1° Martin, Ducati, 1:29.826 min.

2° Viñales, Aprilia, + 0,098 sec.

3° Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,160

4° Zarco, Ducati, + 0,180

5° Marini, Ducati, + 0,199

6° Bezzecchi, Ducati, + 0,208

7° Bagnaia, Ducati, + 0,243

8° Quartararo, Yamaha, + 0,248

9° Binder, KTM, + 0,295

10° Augusto Fernández, GASGAS, + 0,304

11° Marc Márquez, Honda, + 0,369

12° Morbidelli, Yamaha, + 0,391

13° Miller, KTM, + 0,398

14° Di Giannantonio, Ducati, + 0,436

15° Pol Espargaró, KTM, + 0,442

16° Mir, Honda, + 0,469

17° Raúl Fernández, Aprilia, + 0,517

18° Alex Márquez, Ducati, + 0,541

19° Bastianini, Ducati, + 1,089

20° Nakagami, Honda, + 1,164

21° Oliveira, Aprilia, + 1.278

Risultati MotoGP FP1, Buriram (27/10):

1° Martin, Ducati, 1:30.520 min.

2° Viñales, Aprilia, + 0,238 sec.

3° Pol Espargaró, KTM, + 0,492

4° Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,651

5° Morbidelli, Yamaha, + 0,750

6° Augusto Fernández, KTM, + 0,823

7° Di Giannantonio, Ducati, + 0,962

8° Raúl Fernández, Aprilia, + 0,962

9° Alex Márquez, Ducati, + 0,966

10° Bagnaia, Ducati, + 0,987

11° Nakagami, Honda, + 1,079

12° Quartararo, Yamaha, + 1.130

13° Miller, KTM, + 1.162

14° Binder, KTM, + 1.235

15° Marini, Ducati, + 1.269

16° Bezzecchi, Ducati, + 1.304

17° Bastianini, Ducati, + 1.333

18° Marc Márquez, Honda, + 1.337

19° Zarco, Ducati, + 1.393

20° Mir, Honda, + 1.477

21° Oliveira, Aprilia, + 1.601

Moto2, Buriram, tempi combinati dopo le FP2 (27.10.):

1° Acosta, Kalex, 1:35.985 min.

2° Ramirez, Kalex, + 0,014 sec.

3° Aldeguer, Boscoscuro, + 0,020

4° Chantra, Kalex, + 0,209

5° Canet, Kalex, + 0,255

6° Dixon, Kalex, + 0,298

7° Ogura, Kalex, + 0,327

8° Gonzalez, Kalex, + 0,369

9° Foggia, Kalex, + 0,438

10° Arbolino, Kalex, + 0,600

11° Lopez, Boscoscuro, + 0,621

12° Arenas, Kalex, + 0,718

13° v/d Goorbergh, Kalex, + 0,763

14° Vietti, Kalex, + 0,826

15° Guevara, Kalex, + 0,848



Inoltre:

26. tulovic, Kalex, + 1,320