Miguel Oliveira (RNF Aprilia): Sem comentários



por Friedemann Kirn - Automatic translation from German

Gold & Goose

Enquanto estrelas como Marc Márquez há muito que tomaram as suas decisões para o futuro e as tornaram públicas, Miguel Oliveira não quer fazer uma declaração clara. As entrevistas sobre o assunto não são muito informativas.

