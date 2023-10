Buriram : Martin devant le duo Aprilia, Marc Márquez 11e

Pecco Bagnaia, qui avait réalisé son meilleur tour personnel le matin avec un pneu de 19 tours et avait donc perdu près d'une seconde sur le meilleur temps de la FP1 de son rival en titre Jorge Martin, a perdu quelques minutes au début de la séance de pratique d'une heure de l'après-midi en raison d'un problème sur le système de freinage. Il est donc rentré au stand avec sa première Desmosedici GP23 après la première sortie.

L'as Pramac Martin avait déjà utilisé un pneu arrière medium frais à la fin de la première séance d'entraînement (le plus tendre des deux mélanges de pneus arrière disponibles ce week-end sous la chaleur tropicale de la Thaïlande) et avait établi le temps de référence en 1:30,520 min. A titre de comparaison, le temps de pole de Marco Bezzecchi l'année dernière était de 1:29,671 min.

Peu avant la mi-temps de la séance d'essais chronométrés de 60 minutes, qui détermine l'accès direct à la Q2, le pilote d'usine Aprilia Maverick Viñales a réalisé 1:30,613 min sur un pneu medium frais, ce qui constitue à ce moment-là le meilleur tour de l'après-midi.

Pendant ce temps, Marc Márquez se touchait l'épaule droite après un curieux incident : Martin a roulé sur l'un des petits marquages en plastique au bord de la piste, qui s'est soulevé et a touché le pilote Honda qui le suivait. Après un bref arrêt au stand, l'octuple champion du monde a poursuivi sa course sans être impressionné.

A l'approche du dernier quart d'heure, les véritables courses contre la montre ont commencé et Marc Márquez s'est une fois de plus positionné derrière Martin, qui a finalement interrompu son run sans amélioration et est rentré au stand.

Le pilote officiel Red Bull-KTM Brad Binder a pris la tête du classement, mais c'est Viñales qui a signé le premier temps de 1:29 du week-end en 1:29.924. A cinq minutes de la fin, il devançait Bezzecchi, le poleman de l'an dernier, de 0,110 seconde et Zarco, le vainqueur de Phillip Island, de 0,186 seconde. Contrairement aux week-ends précédents, Bagnaia se trouvait lui aussi dans le top 10 avant le dernier run du vendredi.

Dans le finish, Marc Márquez a attendu en vain Martin, se positionnant à la place derrière Fabio Di Giannantonio, le troisième du GP d'Australie se trouvant en dehors du top 10 et donc sous la contrainte. Augusto Fernández, le débutant de GASGAS-Tech3, s'est lui aussi accroché et a décroché son ticket pour la Q2. Márquez, quant à lui, a manqué de peu la montée en se classant onzième.

Martin aurait sans doute été le mieux placé pour tirer son épingle du jeu, le Madrilène s'est élancé en 1:29,826 min et a ainsi évité un doublé Aprilia - mais a chuté au tour suivant dans le virage 3. Le pilote Pramac-Ducati n'a pas été blessé et est resté devant jusqu'à la fin, notamment parce que les drapeaux jaunes ont empêché quelques améliorations.

Résultats MotoGP Practice, Buriram (27.10.) :

1. Martin, Ducati, 1:29,826 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,098 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,160

4. Zarco, Ducati, + 0,180

5. Marini, Ducati, + 0,199

6. Bezzecchi, Ducati, + 0,208

7. Bagnaia, Ducati, + 0,243

8. Quartararo, Yamaha, + 0,248

9. Binder, KTM, + 0,295

10. Augusto Fernández, GASGAS, + 0,304

11. Marc Márquez, Honda, + 0,369

12. Morbidelli, Yamaha, + 0,391

13. Miller, KTM, + 0,398

14. Di Giannantonio, Ducati, + 0,436

15. Pol Espargaró, KTM, + 0,442

16. Mir, Honda, + 0,469

17. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,517

18. Alex Márquez, Ducati, + 0,541

19. Bastianini, Ducati, + 1,089

20. Nakagami, Honda, + 1,164

21e Oliveira, Aprilia, + 1,278

Résultat MotoGP FP1, Buriram (27.10.) :

1. Martin, Ducati, 1:30,520 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,238 sec

3. Pol Espargaró, KTM, + 0,492

4. Aleix Espargaró, Aprilia,+ 0,651

5. Morbidelli, Yamaha, + 0,750

6. Augusto Fernández, KTM, + 0,823

7. Di Giannantonio, Ducati, + 0,962

8. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,962

9. Alex Márquez, Ducati, + 0,966

10. Bagnaia, Ducati, + 0,987

11. Nakagami, Honda, + 1,079

12. Quartararo, Yamaha, + 1,130

13. Miller, KTM, + 1,162

14. Binder, KTM, + 1,235

15. Marini, Ducati, + 1,269

16. Bezzecchi, Ducati, + 1,304

17. Bastianini, Ducati, + 1,333

18. Marc Márquez, Honda, + 1,337

19. Zarco, Ducati, + 1,393

20. Mir, Honda, + 1,477

21e Oliveira, Aprilia, + 1,601

Moto2, Buriram, temps combinés après FP2 (27.10.) :

1. Acosta, Kalex, 1:35,985 min

2. Ramirez, Kalex, + 0,014 sec

3. Aldeguer, Boscoscuro, + 0,020

4. Chantra, Kalex, + 0,209

5. Canet, Kalex, + 0,255

6. Dixon, Kalex, + 0,298

7. Ogura, Kalex, + 0,327

8. Gonzalez, Kalex, + 0,369

9. Foggia, Kalex, + 0,438

10. Arbolino, Kalex, + 0,600

11. Lopez, Boscoscuro, + 0,621

12. Arenas, Kalex, + 0,718

13. v/d Goorbergh, Kalex, + 0,763

14. Vietti, Kalex, + 0,826

15e Guevara, Kalex, + 0,848



En outre :

26. Tulovic, Kalex, + 1,320