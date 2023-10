Buriram: Martin davanti al duo Aprilia, Marc Márquez 11°.

Il miglior tempo del venerdì del GP di Thailandia è stato ottenuto da Jorge Martin del Prima Pramac Racing Team, ma alla fine ha anche gettato la sua Ducati nella ghiaia. Il suo rivale per il titolo Pecco Bagnaia questa volta è entrato direttamente in Q2.

Pecco Bagnaia, che in mattinata aveva fatto segnare il suo giro più veloce personale con una gomma vecchia di 19 giri, perdendo quindi quasi un secondo dal miglior tempo in FP1 del suo rivale per il titolo Jorge Martin, ha perso qualche minuto all'inizio della sessione di prove del pomeriggio, della durata di un'ora, perché aveva individuato un problema all'impianto frenante. Per questo motivo è rientrato ai box con la sua prima Desmosedici GP23 subito dopo la prima uscita.

L'asso del Pramac Martin aveva già montato una gomma posteriore media alla fine della prima sessione (la più morbida delle due mescole disponibili questo fine settimana nel caldo tropicale della Thailandia) e ha fatto segnare il tempo di riferimento di 1'30.520 min. A titolo di confronto, il tempo della pole di Marco Bezzecchi dello scorso anno era di 1:29.671 min.

Poco prima della metà dei 60 minuti di qualifiche, che decidono l'accesso diretto alla Q2, il pilota ufficiale Aprilia Maverick Viñales ha fatto segnare un 1:30.613 min su gomma media fresca, il giro più veloce del pomeriggio in quel momento.

Marc Márquez, nel frattempo, si è procurato una spalla destra dopo un curioso incidente: Martin è passato sopra una delle piccole strisce di plastica a lato della pista, che è stata smossa e ha colpito il pilota della Honda alle spalle. Dopo una breve sosta ai box, tuttavia, l'otto volte campione del mondo ha continuato a non impressionare.

All'alba dell'ultimo quarto d'ora, è iniziato il round di inseguimenti in tempo reale - e Marc Márquez si è posizionato ancora una volta dietro Martin, che alla fine ha interrotto la corsa senza migliorare ed è rientrato ai box.

Nel frattempo il pilota ufficiale della Red Bull KTM Brad Binder ha preso il comando, ma il primo tempo di 1:29 del fine settimana è stato realizzato da Viñales in 1:29.924 min. A cinque minuti dalla fine, aveva 0,110 secondi di vantaggio su Bezzecchi, autore della pole dello scorso anno, e 0,186 secondi su Zarco, vincitore di Phillip Island. A differenza dei fine settimana precedenti, Bagnaia era anche nella top 10 prima dell'ultimo run del venerdì.

Marc Márquez ha atteso invano Martin nel finale, posizionandosi invece dietro a Fabio Di Giannantonio, il terzo classificato del GP d'Australia fuori dalla top-10 e quindi sotto pressione per muoversi. Anche il debuttante di GASGAS-Tech3 Augusto Fernández ha resistito e ha risolto il suo biglietto per la Q2. Márquez, invece, ha mancato di poco l'avanzamento in undicesima posizione.

Martin sarebbe stato probabilmente il miglior sorteggiato: il madrileno ha conquistato il primo posto con 1'29.826 e ha così impedito la doppietta Aprilia, ma nel giro successivo è caduto alla curva 3. Il pilota della Pramac Ducati è rimasto illeso e ha mantenuto la testa della corsa fino alla fine, anche perché le bandiere gialle hanno impedito alcuni miglioramenti.

Risultati MotoGP Prove, Buriram (27.10.):

1° Martin, Ducati, 1:29.826 min.

2° Viñales, Aprilia, +0,098 sec.

3° Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,160

4° Zarco, Ducati, + 0,180

5° Marini, Ducati, + 0,199

6° Bezzecchi, Ducati, + 0,208

7° Bagnaia, Ducati, + 0,243

8° Quartararo, Yamaha, + 0,248

9° Binder, KTM, + 0,295

10° Augusto Fernández, GASGAS, + 0,304

11° Marc Márquez, Honda, + 0,369

12° Morbidelli, Yamaha, + 0,391

13° Miller, KTM, + 0,398

14° Di Giannantonio, Ducati, + 0,436

15° Pol Espargaró, KTM, + 0,442

16° Mir, Honda, + 0,469

17° Raúl Fernández, Aprilia, + 0,517

18° Alex Márquez, Ducati, + 0,541

19° Bastianini, Ducati, + 1,089

20° Nakagami, Honda, + 1,164

21° Oliveira, Aprilia, + 1.278

Risultati MotoGP FP1, Buriram (27/10):

1° Martin, Ducati, 1:30.520 min.

2° Viñales, Aprilia, + 0,238 sec.

3° Pol Espargaró, KTM, + 0,492

4° Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,651

5° Morbidelli, Yamaha, + 0,750

6° Augusto Fernández, KTM, + 0,823

7° Di Giannantonio, Ducati, + 0,962

8° Raúl Fernández, Aprilia, + 0,962

9° Alex Márquez, Ducati, + 0,966

10° Bagnaia, Ducati, + 0,987

11° Nakagami, Honda, + 1,079

12° Quartararo, Yamaha, + 1.130

13° Miller, KTM, + 1.162

14° Binder, KTM, + 1.235

15° Marini, Ducati, + 1.269

16° Bezzecchi, Ducati, + 1.304

17° Bastianini, Ducati, + 1.333

18° Marc Márquez, Honda, + 1.337

19° Zarco, Ducati, + 1.393

20° Mir, Honda, + 1.477

21° Oliveira, Aprilia, + 1.601

Moto2, Buriram, tempi combinati dopo le FP2 (27.10.):

1° Acosta, Kalex, 1:35.985 min.

2° Ramirez, Kalex, + 0,014 sec.

3° Aldeguer, Boscoscuro, + 0,020

4° Chantra, Kalex, + 0,209

5° Canet, Kalex, + 0,255

6° Dixon, Kalex, + 0,298

7° Ogura, Kalex, + 0,327

8° Gonzalez, Kalex, + 0,369

9° Foggia, Kalex, + 0,438

10° Arbolino, Kalex, + 0,600

11° Lopez, Boscoscuro, + 0,621

12° Arenas, Kalex, + 0,718

13° v/d Goorbergh, Kalex, + 0,763

14° Vietti, Kalex, + 0,826

15° Guevara, Kalex, + 0,848



Inoltre:

26. tulovic, Kalex, + 1,320