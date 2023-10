Buriram: Martin à frente da dupla da Aprilia, Marc Márquez em 11º.

O melhor tempo de sexta-feira no GP da Tailândia foi estabelecido por Jorge Martin da Prima Pramac Racing Team, mas no final também atirou a sua Ducati para a gravilha. O seu rival pelo título, Pecco Bagnaia, passou diretamente para a Q2 desta vez.

Pecco Bagnaia, que tinha feito a sua melhor volta pessoal de manhã com um pneu velho de 19 voltas e que, por isso, tinha perdido quase um segundo em relação ao melhor tempo de FP1 do seu rival pelo título, Jorge Martin, perdeu alguns minutos no início da sessão de treinos de uma hora da tarde porque tinha identificado um problema no sistema de travagem. Foi por isso que regressou às boxes com a sua primeira Desmosedici GP23 logo após a primeira saída.

O ás da Pramac, Martin, já tinha colocado um pneu traseiro médio fresco no final da primeira sessão (o mais macio dos dois compostos de pneus traseiros disponíveis este fim de semana no calor tropical da Tailândia) e estabeleceu o tempo de referência de 1'30,520 min. Em comparação, a pole de Marco Bezzecchi no ano passado foi de 1:29.671 min.

Pouco antes da metade da sessão de qualificação de 60 minutos, que decide a entrada direta na Q2, o piloto de fábrica da Aprilia, Maverick Viñales, estabeleceu um tempo de 1:30.613 min com um pneu médio novo, a volta mais rápida da tarde naquele momento.

Marc Márquez, entretanto, agarrou-se ao ombro direito depois de um incidente curioso: Martin passou por cima de uma das pequenas marcas de plástico na berma da pista, que se agitou e atingiu o piloto da Honda atrás. Depois de uma curta paragem nas boxes, no entanto, o oito vezes campeão do mundo continuou sem se impressionar.

Ao chegar ao último quarto de hora, começou a ronda de perseguições em tempo real - e Marc Márquez voltou a posicionar-se atrás de Martin, que acabou por parar a corrida sem melhorar e entrou nas boxes.

Entretanto, o piloto de fábrica da Red Bull KTM, Brad Binder, assumiu a liderança, mas o primeiro tempo de 1:29 do fim de semana foi estabelecido por Viñales em 1:29.924 min. A cinco minutos do final, ele tinha 0,110 seg. de vantagem sobre o pole do ano passado, Bezzecchi, e 0,186 seg. sobre o vencedor de Phillip Island, Zarco. Ao contrário dos fins-de-semana anteriores, Bagnaia também estava entre os 10 primeiros antes da última corrida de sexta-feira.

Marc Márquez esperou em vão por Martin na meta, posicionando-se atrás de Fabio Di Giannantonio, o terceiro classificado do GP da Austrália fora do top-10 e, por isso, sob pressão para se mexer. O estreante da GASGAS-Tech3, Augusto Fernández, também se aguentou - e resolveu o seu bilhete para a Q2. Márquez, por outro lado, perdeu por pouco a oportunidade de avançar em décimo primeiro.

Martin teria provavelmente sido o melhor sorteado, com o madrileno a chegar ao primeiro lugar com 1m29,826s e assim evitar uma dobradinha da Aprilia - mas caiu na curva 3 na volta seguinte. O piloto da Pramac Ducati não sofreu ferimentos e manteve-se na frente até ao fim, também porque as bandeiras amarelas impediram algumas melhorias.

Resultado MotoGP Treino, Buriram (27.10.):

1º Martin, Ducati, 1:29.826 min.

2º Viñales, Aprilia, +0,098sec

3º Aleix Espargaró, Aprilia, +0,160

4º Zarco, Ducati, + 0,180

5º Marini, Ducati, + 0,199

6º Bezzecchi, Ducati, + 0,208

7º Bagnaia, Ducati, + 0,243

8º Quartararo, Yamaha, + 0,248

9º Binder, KTM, + 0,295

10º Augusto Fernández, GASGAS, + 0,304

11º Marc Márquez, Honda, + 0,369

12º Morbidelli, Yamaha, + 0,391

13º Miller, KTM, + 0,398

14º Di Giannantonio, Ducati, + 0,436

15º Pol Espargaró, KTM, + 0,442

16º Mir, Honda, + 0,469

17º Raúl Fernández, Aprilia, + 0,517

18º Alex Márquez, Ducati, + 0,541

19º Bastianini, Ducati, + 1,089

20º Nakagami, Honda, + 1,164

21º Oliveira, Aprilia, + 1,278

Resultado MotoGP FP1, Buriram (27/10):

1º Martin, Ducati, 1:30.520 min.

2º Viñales, Aprilia, + 0,238 seg

3º Pol Espargaró, KTM, + 0,492

4º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,651

5º Morbidelli, Yamaha, + 0,750

6º Augusto Fernández, KTM, + 0,823

7º Di Giannantonio, Ducati, + 0,962

8º Raúl Fernández, Aprilia, + 0,962

9º Alex Márquez, Ducati, + 0,966

10º Bagnaia, Ducati, + 0,987

11º Nakagami, Honda, + 1,079

12º Quartararo, Yamaha, + 1,130

13º Miller, KTM, + 1,162

14º Binder, KTM, + 1,235

15º Marini, Ducati, + 1,269

16º Bezzecchi, Ducati, + 1,304

17º Bastianini, Ducati, + 1.333

18º Marc Márquez, Honda, + 1.337

19º Zarco, Ducati, + 1.393

20º Mir, Honda, + 1,477

21º Oliveira, Aprilia, + 1.601

Moto2, Buriram, tempos combinados após FP2 (27.10.):

1º Acosta, Kalex, 1:35.985 min.

2º Ramirez, Kalex, + 0,014 seg.

3º Aldeguer, Boscoscuro, + 0,020

4º Chantra, Kalex, + 0,209

5º Canet, Kalex, + 0,255

6º Dixon, Kalex, + 0,298

7º Ogura, Kalex, + 0,327

8º Gonzalez, Kalex, + 0,369

9º Foggia, Kalex, + 0,438

10º Arbolino, Kalex, + 0,600

11º Lopez, Boscoscuro, + 0,621

12º Arenas, Kalex, + 0,718

13º v/d Goorbergh, Kalex, + 0,763

14º Vietti, Kalex, + 0,826

15º Guevara, Kalex, + 0,848



Também:

26. tulovic, Kalex, + 1.320