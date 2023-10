Brad Binder (KTM/9º): "Tenemos ideas para el sábado".

Brad Binder estuvo entre los diez primeros en las dos sesiones del GP de Tailandia en el Circuito Internacional de Chang el viernes y, con el noveno puesto en la calificación de la tarde, también logró la ansiada entrada directa en la Calificación 2, en la que se otorgan las doce mejores posiciones de parrilla. Y eso será a las 5.50 a.m. CEST del sábado.

"Hoy no ha ido tan mal. Ha sido un poco complicado por la mañana, pero hemos progresado mucho por la tarde. Me ha sorprendido entrar en la Q2. En la última tanda no pude dar ni una vuelta porque tuve que cerrar dos veces por culpa de las banderas amarillas. Así que esta última tanda no ha sido ideal. Pero estoy contento de haber conseguido colarme entre los diez primeros".

"Creo que tenemos un buen potencial para el sábado", añadió el sudafricano. "Parece que tenemos una pequeña reserva en el bolsillo si podemos mejorar algunos detalles. Sí, si puedo mejorar en el tercer sector, daremos un buen salto adelante".

¿Por qué los tiempos son siempre tan ajustados en Buriram? Binder: "Es una pista corta. El tiempo de vuelta de 1:29 min lo dice todo, además hay dos rectas enormes. En las rectas pasas unos 30 segundos, así que no tienes muchas oportunidades de marcar la diferencia. En una sola vuelta, todo está muy cerca. Pero a lo largo de la carrera, las diferencias serán normales".

El cuarto clasificado del Campeonato del Mundo, Brad Binder, sin victorias desde Spielberg en la carrera de lluvia de 2021, ha marcado hoy el mejor tiempo en el primer y el último sector. "Me siento excelente con la KTM al frenar y girar en las curvas. Pero seguimos siendo insuficientemente rápidos en los lugares con las curvas fluidas. Y estos pasos se producen principalmente en el sector 3. Tampoco soy perfecto en el segundo sector, así que definitivamente aún nos queda trabajo por hacer. Pero ya tenemos alguna idea de cómo podemos mejorar ahí para mañana".