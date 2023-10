Brad Binder (KTM/9e) : "Nous avons des idées pour samedi".

Brad Binder s'est maintenu dans le top 10 lors des deux sessions du GP de Thaïlande qui s'est déroulé vendredi sur le circuit international de Chang. En terminant 9e de la séance d'essais chronométrés de l'après-midi, il a également obtenu l'accès direct tant attendu à la séance de qualification 2, au cours de laquelle les douze meilleures places sur la grille de départ seront attribuées. Et ce samedi à 5h50 CEST.

"La journée d'aujourd'hui n'a pas été si mauvaise. Le matin, la situation était encore un peu délicate, mais nous avons bien progressé l'après-midi. J'ai été surpris d'être en Q2. Car je n'ai pas réussi à boucler un tour dans le dernier run parce que j'ai dû fermer deux fois à cause de drapeaux jaunes. Ce dernier run n'était donc certainement pas idéal. Mais je suis content d'avoir réussi à me glisser dans le top 10".

"Je pense que nous avons un bon potentiel pour samedi", a ajouté le Sud-Africain. "Il semble que nous ayons encore une petite réserve dans nos poches si nous pouvons améliorer quelques détails. Oui, si je peux m'améliorer dans le troisième secteur, nous pourrons faire un bon bond en avant".

Pourquoi les temps sont-ils toujours aussi serrés à Buriram ? Binder : "C'est une piste courte. Le temps au tour de 1:29 min dit tout, auquel s'ajoutent deux lignes droites massives. On passe environ 30 secondes sur les lignes droites, tu n'as donc pas beaucoup d'occasions de faire la différence. Sur un seul tour, tout est super serré. Mais sur la durée de la course, les écarts seront normaux".

Quatrième du championnat du monde, Brad Binder, qui n'a pas gagné depuis Spielberg sous la pluie en 2021, a signé le meilleur temps aujourd'hui dans le premier et le dernier secteur. "Je me sens excellent avec la KTM au freinage et en entrée de virage. Mais nous sommes encore insuffisamment rapides dans les endroits où les virages sont fluides. Et ces passages se trouvent principalement dans le secteur 3. Je ne suis pas non plus parfait dans le deuxième secteur, nous avons donc définitivement encore du travail à faire. Mais nous avons déjà quelques idées sur la manière dont nous pouvons nous y améliorer pour demain".