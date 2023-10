Brad Binder (KTM/9°): "Abbiamo delle idee per sabato".

Il pilota ufficiale Red Bull KTM Brad Binder è riuscito a entrare in Q2, ma non è del tutto soddisfatto del venerdì in Thailandia. "Sappiamo come migliorare nei settori 2 e 3", ha osservato.

Brad Binder si è piazzato nella top ten in entrambe le sessioni del GP di Thailandia al Chang International Circuit venerdì e, con il nono posto nelle qualifiche del pomeriggio, è riuscito anche a ottenere il sospirato accesso diretto alle qualifiche 2, in cui vengono assegnate le migliori dodici posizioni in griglia. Le qualifiche si svolgeranno sabato alle 5.50 CEST.

"Oggi non è andata male. La mattina è stata un po' complicata, ma nel pomeriggio abbiamo fatto buoni progressi. Sono rimasto sorpreso di essere entrato in Q2. Non sono riuscito a fare un giro nell'ultimo run perché ho dovuto chiudere due volte a causa delle bandiere gialle. Quindi l'ultimo run non è stato sicuramente ideale. Ma sono contento di essere riuscito comunque a entrare nella top ten".

"Penso che abbiamo un buon potenziale per sabato", ha aggiunto il sudafricano. "Sembra che abbiamo una piccola riserva in tasca se riusciamo a migliorare alcuni dettagli. Sì, se riesco a migliorare nel terzo settore, faremo un bel salto in avanti".

Perché i tempi sono sempre così vicini a Buriram? Binder: "È una pista corta. Il tempo sul giro di 1:29 min dice tutto, inoltre ci sono due rettilinei enormi. Sui rettilinei si passano circa 30 secondi, quindi non ci sono molte possibilità di fare la differenza. Su un singolo giro, tutto è molto vicino. Ma sulla distanza della gara, i distacchi saranno normali".

Il quarto classificato del Campionato del Mondo Brad Binder, senza vittoria da Spielberg nella gara di pioggia del 2021, ha fatto segnare oggi il miglior tempo nel primo e nell'ultimo settore. "Mi sento bene con la KTM in frenata e in curva. Ma non siamo ancora sufficientemente veloci nei punti con curve fluide. E questi passaggi si verificano principalmente nel settore 3. Non sono perfetto nemmeno nel secondo settore, quindi abbiamo ancora del lavoro da fare. Ma abbiamo già un'idea di come migliorare per domani".