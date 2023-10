Brad Binder (KTM/9º): "Temos ideias para sábado".

Brad Binder ficou entre os dez primeiros em ambas as sessões do GP da Tailândia no Circuito Internacional de Chang na sexta-feira e, com o nono lugar na qualificação da tarde, também conseguiu a tão desejada entrada direta na Qualificação 2, na qual são atribuídas as doze melhores posições da grelha. E isso será às 5h50 CEST de sábado.

"Hoje não foi assim tão mau. Foi um pouco complicado de manhã, mas fizemos bons progressos durante a tarde. Fiquei surpreendido por ter entrado na Q2. Porque não consegui fazer uma volta na última corrida porque tive de fechar duas vezes devido às bandeiras amarelas. Por isso, a última corrida não foi a ideal. Mas estou contente por ter conseguido ficar entre os dez primeiros."

"Penso que temos um bom potencial para sábado", acrescentou o sul-africano. "Parece que temos uma pequena reserva no bolso se conseguirmos melhorar alguns pormenores. Sim, se eu conseguir melhorar no terceiro sector, teremos um bom salto em frente."

Porque é que os tempos são sempre tão próximos em Buriram? Binder: "É uma pista curta. O tempo da volta de 1:29 min diz tudo, além de que há duas rectas enormes. Passamos cerca de 30 segundos nas rectas, por isso não temos muitas oportunidades para fazer a diferença. Numa única volta, tudo está muito próximo. Mas na distância da corrida, as diferenças serão normais."

O quarto classificado do Campeonato do Mundo, Brad Binder, sem uma vitória desde Spielberg na corrida de chuva de 2021, estabeleceu o tempo mais rápido no primeiro e último sectores de hoje. "Sinto-me excelente com a KTM quando travo e viro nas curvas. Mas ainda não somos suficientemente rápidos nos locais com curvas fluidas. E estas passagens ocorrem principalmente no sector 3. Também não sou perfeito no segundo sector, por isso ainda temos algum trabalho a fazer. Mas já temos uma ideia de como podemos melhorar essa situação para amanhã."