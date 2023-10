Jorge Martín (1º): No es fácil después de Phillip Island

Jorge Martín acababa de marcar el mejor tiempo el viernes por la tarde cuando se estrelló en la curva 3 en su última vuelta rápida. Pero no tenía demasiadas ganas, dijo el subcampeón del mundo cuando se le preguntó por la caída de última hora. "No", dijo. "Claro que quería mejorar un poco más porque nunca sabes si estás dentro o fuera [del top-10] porque aquí estamos todos muy cerca. Pero he visto los datos y he llegado más despacio. Creo que me he dado un golpe o algo, tengo que entenderlo mejor en la pista mañana para que no me vuelva a pasar. Pero no estaba al límite".

De hecho, sólo tres décimas de segundo separaron al top-10 el viernes. Tanto en la FP1 como en la sesión libre de la tarde, Martin lideró la clasificación de MotoGP. "Sí, primero en ambas sesiones - aunque es fácil por la mañana con los neumáticos frescos". Y es que la competición todavía se había abstenido de perseguir tiempos al final de la FP1, porque la primera sesión no tiene ningún significado en la lucha por la entrada directa en la Q2.

"Pero luego por la tarde fui muy competitivo con los neumáticos usados de la mañana", intervino el piloto del Pramac Ducati. "Como todo el mundo estaba usando neumáticos nuevos, yo estaba con los usados y seguía en el top-5 o top-6, lo que es bueno de cara al sábado y al domingo. En esta pista de Buriram, los neumáticos se degradan mucho delante y detrás, así que será difícil de entender para el domingo. Pero es lo mismo para todos".

Sobre las condiciones del Circuito Internacional de Chang, el madrileño dijo: "Por la mañana la pista estaba todavía muy sucia, y luego por la tarde hacía mucho calor. Por eso el agarre no era muy bueno. La verdad es que pensaba que seríamos un poco más rápidos. Pero es lo que hay. Y creo que mañana mejoraremos un poco", añadió, refiriéndose a la jornada de clasificación y sprint.

En cualquier caso, el "Martinator" ya se siente preparado para el sprint de 13 vueltas. "Me siento mejor preparado para el sprint que para el domingo", admitió, "creo que será una carrera muy larga la del domingo. Con las sensaciones que tengo de Phillip Island, no es fácil llegar aquí y ver que los neumáticos tienen una gran caída. Esperemos tomar la decisión correcta y entender lo que hacen mis rivales para correr con una estrategia similar."

Es famoso que la estrategia de la estrella del Pramac con el neumático trasero blando no funcionara el pasado sábado en el GP de Australia en Phillip Island, cuando Martin aún se veía arrastrado de la primera plaza a la quinta en la última vuelta.

Resultado MotoGP Entrenamientos, Buriram (27.10.):

1º Martin, Ducati, 1:29.826 min.

2º Viñales, Aprilia, + 0.098 seg.

3º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0.160

4º Zarco, Ducati, + 0.180

5º Marini, Ducati, + 0.199

6º Bezzecchi, Ducati, + 0.208

7º Bagnaia, Ducati, + 0.243

8º Quartararo, Yamaha, + 0.248

9º Binder, KTM, + 0.295

10º Augusto Fernández, GASGAS, + 0.304

11º Marc Márquez, Honda, + 0.369

12º Morbidelli, Yamaha, + 0.391

13º Miller, KTM, + 0.398

14º Di Giannantonio, Ducati, + 0.436

15º Pol Espargaró, KTM, + 0,442

16º Mir, Honda, + 0.469

17º Raúl Fernández, Aprilia, + 0.517

18º Alex Márquez, Ducati, + 0.541

19º Bastianini, Ducati, + 1.089

20º Nakagami, Honda, + 1.164

21º Oliveira, Aprilia, + 1.278

MotoGP Resultado FP1, Buriram (27/10):

1º Martin, Ducati, 1:30.520 min.

2º Viñales, Aprilia, + 0.238 seg.

3º Pol Espargaró, KTM, + 0.492

4º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0.651

5º Morbidelli, Yamaha, + 0.750

6º Augusto Fernández, KTM, + 0.823

7º Di Giannantonio, Ducati, + 0.962

8º Raúl Fernández, Aprilia, + 0.962

9º Alex Márquez, Ducati, + 0.966

10º Bagnaia, Ducati, + 0.987

11º Nakagami, Honda, + 1.079

12º Quartararo, Yamaha, + 1.130

13º Miller, KTM, + 1.162

14º Binder, KTM, + 1.235

15º Marini, Ducati, + 1.269

16º Bezzecchi, Ducati, + 1.304

17º Bastianini, Ducati, + 1.333

18º Marc Márquez, Honda, + 1.337

19º Zarco, Ducati, + 1.393

20º Mir, Honda, + 1.477

21º Oliveira, Aprilia, + 1.601