Jorge Martin (1er) : Pas facile après Phillip Island

Jorge Martin venait d'assurer le meilleur temps vendredi après-midi lorsqu'il a chuté au virage 3 lors de son dernier tour volant. Interrogé sur ce crash tardif, le deuxième du championnat du monde a toutefois déclaré qu'il n'avait pas voulu en faire trop. "Non", a-t-il fait remarquer. "Bien sûr que je voulais m'améliorer encore un peu, parce qu'on ne sait jamais si on est dans ou hors [du top 10], parce que nous sommes tous très proches ici. Mais j'ai vu les données et je suis même arrivé plus lentement là-bas. Je pense que j'ai peut-être attrapé une bosse ou quelque chose, il faudra que je comprenne mieux demain sur la piste pour que cela ne se reproduise pas. Mais je n'étais pas à la limite".

En fait, seuls trois dixièmes de seconde séparaient les dix premiers vendredi. Martin était en tête du classement MotoGP lors de la FP1 et de la séance d'essais de l'après-midi. "Oui, premier dans les deux sessions - bien que ce soit facile le matin avec les pneus frais". En effet, les concurrents avaient renoncé à une chasse au chrono à la fin de la FP1, la première séance n'ayant aucune importance dans la lutte pour l'accès direct à la Q2.

"Mais l'après-midi, j'étais très compétitif avec les pneus usagés du matin", a lancé le pilote Pramac-Ducati. "Parce que tout le monde a ensuite utilisé des pneus neufs, j'étais en pneus usagés et toujours dans le top 5 ou le top 6. C'est une bonne chose en vue de samedi et de dimanche. Sur ce circuit, ici à Buriram, les pneus se dégradent beaucoup à l'avant et à l'arrière, donc ce sera difficile à comprendre pour dimanche. Mais c'est la même chose pour tout le monde".

Concernant les conditions sur le circuit international de Chang, le Madrilène a déclaré : "Le matin, la piste était encore très sale et l'après-midi, il faisait vraiment chaud. C'est pourquoi le grip n'était pas super. Je pensais que nous serions un peu plus rapides. Mais c'est comme ça. Et je pense que nous allons nous améliorer un peu demain", a-t-il ajouté en évoquant la journée de qualifications et de sprint.

Le "Martinator" se sent en tout cas déjà prêt pour le sprint de 13 tours. "Je me sens mieux préparé pour le sprint que pour le dimanche", a-t-il avoué, "je pense que la course sera très longue dimanche. Avec les sensations que j'ai eues à Phillip Island, ce n'est pas facile de venir ici et de voir que les pneus ont un gros drop. Espérons que nous prendrons la bonne décision et que nous comprendrons ce que font mes adversaires pour adopter une stratégie similaire".

Car on sait que la stratégie de la star de Pramac avec le pneu arrière tendre n'a pas fonctionné samedi dernier lors du GP d'Australie à Phillip Island, lorsque Martin a été relégué de la première à la cinquième place dans le dernier tour.

Résultats MotoGP Practice, Buriram (27.10.) :

1. Martin, Ducati, 1:29,826 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,098 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,160

4. Zarco, Ducati, + 0,180

5. Marini, Ducati, + 0,199

6. Bezzecchi, Ducati, + 0,208

7. Bagnaia, Ducati, + 0,243

8. Quartararo, Yamaha, + 0,248

9. Binder, KTM, + 0,295

10. Augusto Fernández, GASGAS, + 0,304

11. Marc Márquez, Honda, + 0,369

12. Morbidelli, Yamaha, + 0,391

13. Miller, KTM, + 0,398

14. Di Giannantonio, Ducati, + 0,436

15. Pol Espargaró, KTM, + 0,442

16. Mir, Honda, + 0,469

17. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,517

18. Alex Márquez, Ducati, + 0,541

19. Bastianini, Ducati, + 1,089

20. Nakagami, Honda, + 1,164

21e Oliveira, Aprilia, + 1,278

Résultat MotoGP FP1, Buriram (27.10.) :

1. Martin, Ducati, 1:30,520 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,238 sec

3. Pol Espargaró, KTM, + 0,492

4. Aleix Espargaró, Aprilia,+ 0,651

5. Morbidelli, Yamaha, + 0,750

6. Augusto Fernández, KTM, + 0,823

7. Di Giannantonio, Ducati, + 0,962

8. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,962

9. Alex Márquez, Ducati, + 0,966

10. Bagnaia, Ducati, + 0,987

11. Nakagami, Honda, + 1,079

12. Quartararo, Yamaha, + 1,130

13. Miller, KTM, + 1,162

14. Binder, KTM, + 1,235

15. Marini, Ducati, + 1,269

16. Bezzecchi, Ducati, + 1,304

17. Bastianini, Ducati, + 1,333

18. Marc Márquez, Honda, + 1,337

19. Zarco, Ducati, + 1,393

20. Mir, Honda, + 1,477

21e Oliveira, Aprilia, + 1,601