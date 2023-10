Jorge Martin (1°): Non è facile dopo Phillip Island

L'asso della Pramac-Ducati Jorge Martin ha ottenuto il miglior tempo in entrambe le sessioni della MotoGP a Buriarm venerdì, ma ha anche registrato una caduta e ha ammesso di essere preoccupato per le gomme dopo il crollo australiano.

Jorge Martin aveva appena fatto segnare il miglior tempo venerdì pomeriggio quando è caduto alla curva 3 nel suo ultimo giro volante. Ma non voleva troppo, ha detto il vicecampione del mondo quando gli è stato chiesto dell'incidente in ritardo. "No", ha detto. "Certo, volevo migliorare ancora un po' perché non si sa mai se si è dentro o fuori [dalla top-10] perché qui siamo tutti così vicini. Ma ho visto i dati e sono arrivato più lentamente. Credo di aver urtato un dosso o qualcosa del genere, devo capirlo meglio domani in pista per evitare che si ripeta. Comunque non ero al limite".

In effetti, venerdì solo tre decimi di secondo separavano i primi dieci classificati. Sia nelle FP1 che nella sessione di prove pomeridiane, Martin ha guidato la classifica della MotoGP. "Sì, primo in entrambe le sessioni, anche se è facile al mattino con le gomme fresche". Perché la concorrenza si era ancora astenuta dal rincorrere i tempi alla fine delle FP1, perché la prima sessione non ha alcun significato nella lotta per l'accesso diretto alla Q2.

"Ma poi nel pomeriggio sono stato molto competitivo con le gomme usate del mattino", ha aggiunto il pilota del Pramac Ducati. "Dato che tutti stavano usando gomme nuove, io ero con quelle usate e ancora nella top-5 o top-6, il che è positivo in vista del sabato e della domenica. Su questa pista, qui a Buriram, le gomme si degradano molto sia all'anteriore che al posteriore, quindi sarà difficile capirlo per domenica. Comunque è lo stesso per tutti".

Sulle condizioni del Chang International Circuit, il madrileno ha detto: "Al mattino la pista era ancora molto sporca, poi nel pomeriggio faceva molto caldo. Per questo motivo l'aderenza non era ottimale. Pensavo che saremmo stati un po' più veloci. Ma la situazione è quella che è. E credo che domani miglioreremo un po'", ha aggiunto, riferendosi alle qualifiche e alla giornata di sprint.

In ogni caso, il "Martinator" si sente già pronto per lo sprint di 13 giri. "Mi sento più preparato per la volata che per domenica", ha ammesso, "credo che domenica sarà una gara molto lunga. Con le sensazioni che ho avuto a Phillip Island, non è facile arrivare qui e vedere che le gomme hanno un grosso calo. Speriamo di prendere la decisione giusta e di capire cosa stanno facendo i miei avversari per adottare una strategia simile".

La strategia della stella di Pramac con la gomma posteriore morbida non ha funzionato sabato scorso nel GP d'Australia a Phillip Island, quando Martin è stato spostato dal primo al quinto posto all'ultimo giro.

Risultati MotoGP Prove, Buriram (27.10.):

1° Martin, Ducati, 1:29.826 min.

2° Viñales, Aprilia, + 0,098 sec.

3° Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,160

4° Zarco, Ducati, + 0,180

5° Marini, Ducati, + 0,199

6° Bezzecchi, Ducati, + 0,208

7° Bagnaia, Ducati, + 0,243

8° Quartararo, Yamaha, + 0,248

9° Binder, KTM, + 0,295

10° Augusto Fernández, GASGAS, + 0,304

11° Marc Márquez, Honda, + 0,369

12° Morbidelli, Yamaha, + 0,391

13° Miller, KTM, + 0,398

14° Di Giannantonio, Ducati, + 0,436

15° Pol Espargaró, KTM, + 0,442

16° Mir, Honda, + 0,469

17° Raúl Fernández, Aprilia, + 0,517

18° Alex Márquez, Ducati, + 0,541

19° Bastianini, Ducati, + 1,089

20° Nakagami, Honda, + 1,164

21° Oliveira, Aprilia, + 1.278

Risultati MotoGP FP1, Buriram (27/10):

1° Martin, Ducati, 1:30.520 min.

2° Viñales, Aprilia, + 0,238 sec.

3° Pol Espargaró, KTM, + 0,492

4° Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,651

5° Morbidelli, Yamaha, + 0,750

6° Augusto Fernández, KTM, + 0,823

7° Di Giannantonio, Ducati, + 0,962

8° Raúl Fernández, Aprilia, + 0,962

9° Alex Márquez, Ducati, + 0,966

10° Bagnaia, Ducati, + 0,987

11° Nakagami, Honda, + 1,079

12° Quartararo, Yamaha, + 1.130

13° Miller, KTM, + 1.162

14° Binder, KTM, + 1.235

15° Marini, Ducati, + 1.269

16° Bezzecchi, Ducati, + 1.304

17° Bastianini, Ducati, + 1.333

18° Marc Márquez, Honda, + 1.337

19° Zarco, Ducati, + 1.393

20° Mir, Honda, + 1.477

21. Oliveira, Aprilia, + 1.601