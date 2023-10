Jorge Martin (1º): Não é fácil depois de Phillip Island

O ás da Pramac-Ducati Jorge Martin estabeleceu o tempo mais rápido em ambas as sessões de MotoGP em Buriarm na sexta-feira, mas também registou uma queda e admitiu estar preocupado com os pneus depois da queda australiana.

Jorge Martin tinha acabado de registar o melhor tempo na tarde de sexta-feira quando se despistou na curva 3 na sua última volta. Mas ele não queria muito, disse o vice-campeão do mundo quando questionado sobre o acidente tardio. "Não", disse ele. "Claro que queria melhorar um pouco mais porque nunca se sabe se estamos dentro ou fora [do top-10] porque estamos todos muito próximos aqui. Mas vi os dados e, de facto, cheguei lá mais devagar. Acho que talvez tenha batido numa lomba ou algo do género, preciso de perceber melhor isso na pista amanhã para que não volte a acontecer. Mas não estava no limite".

De facto, apenas três décimos de segundo separaram o top-10 na sexta-feira. Tanto na FP1 como na sessão de treinos da tarde, Martin liderou a classificação de MotoGP. "Sim, primeiro em ambas as sessões - embora seja fácil de manhã com os pneus novos." Porque a concorrência ainda se tinha abstido de perseguir tempos no final do FP1, porque a primeira sessão não tem significado na luta pela entrada direta na Q2.

"Mas, à tarde, eu estava muito competitivo com os pneus usados da manhã", o piloto da Pramac Ducati acrescentou. "Porque toda a gente estava a usar pneus novos, eu estava com os usados e ainda estava no top-5 ou top-6, o que é bom em termos de sábado e domingo. Nesta pista aqui em Buriram, os pneus degradam-se muito à frente e atrás, por isso vai ser difícil perceber isso para domingo. Mas é a mesma coisa para toda a gente".

Comentando as condições do Circuito Internacional de Chang, o madrileno disse: "De manhã, a pista ainda estava muito suja e, à tarde, estava muito quente. É por isso que a aderência não era óptima. Na verdade, pensei que seríamos um pouco mais rápidos. Mas as coisas são como são. E penso que amanhã vamos melhorar um pouco", acrescentou, referindo-se ao dia da qualificação e do sprint.

Em todo o caso, o "Martinator" já se sente preparado para o sprint de 13 voltas. "Sinto-me mais bem preparado para o sprint do que para domingo", admitiu. "Penso que vai ser uma corrida muito longa no domingo. Com a sensação que tenho de Phillip Island, não é fácil chegar aqui e ver que os pneus têm uma grande queda. Espero que tomemos a decisão certa e que compreendamos o que os meus adversários estão a fazer para seguir uma estratégia semelhante."

A estratégia da estrela da Pramac com o pneu traseiro macio não funcionou no sábado passado no GP da Austrália em Phillip Island, quando Martin ainda estava a ser empurrado do primeiro para o quinto lugar na última volta.

Resultado MotoGP Treino, Buriram (27.10.):

1º Martin, Ducati, 1:29.826 min.

2º Viñales, Aprilia, + 0,098 seg

3º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,160

4º Zarco, Ducati, + 0,180

5º Marini, Ducati, + 0,199

6º Bezzecchi, Ducati, + 0,208

7º Bagnaia, Ducati, + 0,243

8º Quartararo, Yamaha, + 0,248

9º Binder, KTM, + 0,295

10º Augusto Fernández, GASGAS, + 0,304

11º Marc Márquez, Honda, + 0,369

12º Morbidelli, Yamaha, + 0,391

13º Miller, KTM, + 0,398

14º Di Giannantonio, Ducati, + 0,436

15º Pol Espargaró, KTM, + 0,442

16º Mir, Honda, + 0,469

17º Raúl Fernández, Aprilia, + 0,517

18º Alex Márquez, Ducati, + 0,541

19º Bastianini, Ducati, + 1,089

20º Nakagami, Honda, + 1,164

21º Oliveira, Aprilia, + 1,278

Resultado MotoGP FP1, Buriram (27/10):

1º Martin, Ducati, 1:30.520 min.

2º Viñales, Aprilia, + 0,238 seg

3º Pol Espargaró, KTM, + 0,492

4º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,651

5º Morbidelli, Yamaha, + 0,750

6º Augusto Fernández, KTM, + 0,823

7º Di Giannantonio, Ducati, + 0,962

8º Raúl Fernández, Aprilia, + 0,962

9º Alex Márquez, Ducati, + 0,966

10º Bagnaia, Ducati, + 0,987

11º Nakagami, Honda, + 1,079

12º Quartararo, Yamaha, + 1,130

13º Miller, KTM, + 1,162

14º Binder, KTM, + 1,235

15º Marini, Ducati, + 1,269

16º Bezzecchi, Ducati, + 1,304

17º Bastianini, Ducati, + 1.333

18º Marc Márquez, Honda, + 1.337

19º Zarco, Ducati, + 1.393

20º Mir, Honda, + 1.477

21º Oliveira, Aprilia, + 1.601