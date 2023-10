Marc Márquez (Honda/11º): "Ha sido doloroso".

Marc Márquez ha conseguido la P11 en el primer día de entrenamientos de MotoGP en Buriram y ha sufrido un doloroso incidente que inicialmente no ha podido precisar.

Marc Márquez ha terminado el primer día de entrenamientos de MotoGP en Buriram en 11ª posición, a sólo seis centésimas de la Q2. Sin embargo, la superestrella saliente de Honda volvió a dar mucho que hablar. El ocho veces Campeón del Mundo quiso primero engancharse al candidato al Campeonato del Mundo Jorge Martín (Pramac-Ducati), pero éste no se lo permitió. Luego Márquez rodó junto a Augusto Fernández por detrás de Fabio Di Giannantonio.

Entonces se produjo otro incidente con una pieza del alerón volando por la pista. "Antes del ataque entré en boxes. Pero no me di cuenta antes de que era una pieza de la moto de Jorge: algo me había golpeado en el hombro. Ha sido doloroso y un perjuicio durante los dos primeros minutos, pero luego ha ido bastante bien".

Márquez sabe que "el rendimiento ha sido bueno. Las posiciones del 10 al 15 son en las que estamos en este momento. He hecho todo lo posible para llegar a la Q2. Ha estado muy cerca, pero nos hemos quedado fuera. Va a ser difícil el sábado seguir entrando en la Q2".

En 2019, MM93 consiguió en Buriram su sexto y último título mundial de MotoGP. "Volví a ver la carrera en el vídeo. En ese momento estaba luchando con Fabio a un nivel muy alto. El ritmo era muy alto detrás de Fabio. El problema es que todo el mundo se ha vuelto más rápido entretanto. Ahora también estamos luchando entre nosotros de nuevo, pero por posiciones diferentes".

En cuanto a su reacción al final del ataque cronometrado, Marc Márquez declaró: "Cuando he puesto el neumático nuevo, faltaba el par motor. Mi sensación entonces es que no se puede utilizar el neumático nuevo. En algunas zonas la moto era débil. Me ha decepcionado mucho que haya estado tan cerca, sobre todo porque sólo faltaban 16 milésimas de segundo. Ahora tengo que ir a la Q1, que es el peor entrenamiento del mundo".

Sobre el sprint de 13 vueltas del sábado, Marc dijo: "No creo que estemos cerca. Viñales me ha pasado en una tanda, así que he perdido un segundo en una vuelta".

Resultados MotoGP Entrenamientos, Buriram (27 oct):

1º Martin, Ducati, 1'29.826 min.

2º Viñales, Aprilia, + 0.098 seg.

3º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0.160

4º Zarco, Ducati, + 0.180

5º Marini, Ducati, + 0.199

6º Bezzecchi, Ducati, + 0.208

7º Bagnaia, Ducati, + 0.243

8º Quartararo, Yamaha, + 0.248

9º Binder, KTM, + 0.295

10º Augusto Fernández, GASGAS, + 0.304

11º Marc Márquez, Honda, + 0.369

12º Morbidelli, Yamaha, + 0.391

13º Miller, KTM, + 0.398

14º Di Giannantonio, Ducati, + 0.436

15º Pol Espargaró, KTM, + 0,442

16º Mir, Honda, + 0.469

17º Raúl Fernández, Aprilia, + 0.517

18º Alex Márquez, Ducati, + 0.541

19º Bastianini, Ducati, + 1.089

20º Nakagami, Honda, + 1.164

21º Oliveira, Aprilia, + 1.278

MotoGP Resultado FP1, Buriram (27/10):

1º Martin, Ducati, 1:30.520 min.

2º Viñales, Aprilia, + 0.238 seg.

3º Pol Espargaró, KTM, + 0.492

4º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0.651

5º Morbidelli, Yamaha, + 0.750

6º Augusto Fernández, KTM, + 0.823

7º Di Giannantonio, Ducati, + 0.962

8º Raúl Fernández, Aprilia, + 0.962

9º Alex Márquez, Ducati, + 0.966

10º Bagnaia, Ducati, + 0.987

11º Nakagami, Honda, + 1.079

12º Quartararo, Yamaha, + 1.130

13º Miller, KTM, + 1.162

14º Binder, KTM, + 1.235

15º Marini, Ducati, + 1.269

16º Bezzecchi, Ducati, + 1.304

17º Bastianini, Ducati, + 1.333

18º Marc Márquez, Honda, + 1.337

19º Zarco, Ducati, + 1.393

20º Mir, Honda, + 1,477

21º Oliveira, Aprilia, + 1.601

Moto2, Buriram, tiempos combinados tras FP2 (27.10.):

1º Acosta, Kalex, 1:35.985 min.

2º Ramírez, Kalex, + 0.014 seg.

3º Aldeguer, Boscoscuro, + 0.020

4º Chantra, Kalex, + 0,209

5º Canet, Kalex, + 0,255

6º Dixon, Kalex, + 0,298

7º Ogura, Kalex, + 0,327

8º González, Kalex, + 0.369

9º Foggia, Kalex, + 0.438

10º Arbolino, Kalex, + 0,600

11º López, Boscoscuro, + 0,621

12º Arenas, Kalex, + 0,718

13º v/d Goorbergh, Kalex, + 0.763

14º Vietti, Kalex, + 0,826

15º Guevara, Kalex, + 0,848



26º Tulovic, Kalex, + 1,320