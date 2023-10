Marc Márquez (Honda/11e) : "C'était douloureux".

Marc Márquez a terminé la première journée d'entraînement du MotoGP à Buriram à la 11e place, à six centièmes de seconde seulement de l'accès direct à la Q2. La superstar Honda sortante avait pourtant encore des choses à dire. L'octuple champion du monde a d'abord voulu s'accrocher au candidat au championnat du monde Jorge Martin (Pramac-Ducati), qui ne l'a pas laissé faire. Ensuite, Márquez a roulé en compagnie d'Augusto Fernández derrière Fabio Di Giannantonio.

Puis il y a eu un autre incident avec un morceau d'aile qui volait sur la piste. "Avant l'attaque, je suis rentré dans les stands. Je n'avais pas réalisé que c'était une partie de la moto de Jorge - quelque chose m'avait touché à l'épaule. C'était douloureux et handicapant pendant une ou deux minutes, mais ensuite ça allait bien".

Márquez sait que "la performance était bonne. Les positions de 10 à 15 sont pour l'instant la zone dans laquelle nous nous trouvons. J'ai fait de mon mieux pour atteindre la Q2. C'était très serré, mais nous étions dehors. Ce sera difficile samedi d'entrer en Q2".

En 2019, MM93 a assuré son sixième et dernier titre de champion du monde MotoGP à Buriram. "J'ai regardé une nouvelle fois la course en vidéo. À l'époque, je me suis battu avec Fabio à un niveau très élevé. Le rythme était très élevé derrière Fabio. Le problème, c'est qu'entre-temps, tout le monde est devenu plus rapide. Maintenant, nous nous battons aussi à nouveau l'un contre l'autre, mais pour d'autres positions".

Concernant sa réaction à la fin de l'attaque chronométrée, Marc Márquez a constaté : "Lorsque j'ai monté le nouveau pneu, il manquait du couple. On sent alors qu'on ne peut pas utiliser le nouveau pneu. Dans certains domaines, la moto était faible. Ce qui m'a le plus déçu, c'est qu'il s'en est fallu de peu, surtout quand il ne manque que 16 millièmes de seconde. Maintenant, je dois aller en Q1, c'est la pire séance d'entraînement au monde".

Concernant le sprint de 13 tours de samedi, Marc a déclaré : "Je ne pense pas que nous serons proches. Viñales m'a dépassé sur un run, j'ai alors perdu une seconde en un tour".

Résultats MotoGP Practice, Buriram (27.10.) :

1. Martin, Ducati, 1:29.826 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,098 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,160

4. Zarco, Ducati, + 0,180

5. Marini, Ducati, + 0,199

6. Bezzecchi, Ducati, + 0,208

7. Bagnaia, Ducati, + 0,243

8. Quartararo, Yamaha, + 0,248

9. Binder, KTM, + 0,295

10. Augusto Fernández, GASGAS, + 0,304

11. Marc Márquez, Honda, + 0,369

12. Morbidelli, Yamaha, + 0,391

13. Miller, KTM, + 0,398

14. Di Giannantonio, Ducati, + 0,436

15. Pol Espargaró, KTM, + 0,442

16. Mir, Honda, + 0,469

17. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,517

18. Alex Márquez, Ducati, + 0,541

19. Bastianini, Ducati, + 1,089

20. Nakagami, Honda, + 1,164

21e Oliveira, Aprilia, + 1,278

Résultat MotoGP FP1, Buriram (27.10.) :

1. Martin, Ducati, 1:30,520 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,238 sec

3. Pol Espargaró, KTM, + 0,492

4. Aleix Espargaró, Aprilia,+ 0,651

5. Morbidelli, Yamaha, + 0,750

6. Augusto Fernández, KTM, + 0,823

7. Di Giannantonio, Ducati, + 0,962

8. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,962

9. Alex Márquez, Ducati, + 0,966

10. Bagnaia, Ducati, + 0,987

11. Nakagami, Honda, + 1,079

12. Quartararo, Yamaha, + 1,130

13. Miller, KTM, + 1,162

14. Binder, KTM, + 1,235

15. Marini, Ducati, + 1,269

16. Bezzecchi, Ducati, + 1,304

17. Bastianini, Ducati, + 1,333

18. Marc Márquez, Honda, + 1,337

19. Zarco, Ducati, + 1,393

20. Mir, Honda, + 1,477

21e Oliveira, Aprilia, + 1,601

Moto2, Buriram, temps combinés après FP2 (27.10.) :

1. Acosta, Kalex, 1:35,985 min

2. Ramirez, Kalex, + 0,014 sec

3. Aldeguer, Boscoscuro, + 0,020

4. Chantra, Kalex, + 0,209

5. Canet, Kalex, + 0,255

6. Dixon, Kalex, + 0,298

7. Ogura, Kalex, + 0,327

8. Gonzalez, Kalex, + 0,369

9. Foggia, Kalex, + 0,438

10. Arbolino, Kalex, + 0,600

11. Lopez, Boscoscuro, + 0,621

12. Arenas, Kalex, + 0,718

13. v/d Goorbergh, Kalex, + 0,763

14. Vietti, Kalex, + 0,826

15e Guevara, Kalex, + 0,848



En outre :

26. Tulovic, Kalex, + 1,320