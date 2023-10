Marc Márquez (Honda/11°): "È stato doloroso".

Marc Márquez ha concluso la prima giornata di prove della MotoGP a Buriram all'11° posto, a soli sei centesimi di secondo dall'ammissione diretta alla Q2. La superstar uscente della Honda ha comunque avuto molto di cui parlare ancora. L'otto volte campione del mondo voleva prima agganciare il candidato al mondiale Jorge Martin (Pramac-Ducati), ma questi non glielo ha permesso. Poi Márquez ha corso insieme ad Augusto Fernández dietro a Fabio Di Giannantonio.

Poi c'è stato un altro incidente con una parte di ala volante in pista. "Prima dell'attacco sono entrato ai box. Ma non mi sono accorto prima che si trattava di una parte della moto di Jorge: qualcosa mi aveva colpito sulla spalla. È stato doloroso e un danno per il primo minuto o due, ma poi è andata abbastanza bene".

Márquez sa: "La prestazione è stata buona. Le posizioni dalla 10 alla 15 sono quelle in cui ci troviamo al momento. Ho fatto del mio meglio per arrivare in Q2. C'è mancato poco, ma eravamo fuori. Sabato sarà difficile entrare in Q2".

Nel 2019, MM93 si è assicurato il suo sesto e ultimo titolo di Campione del Mondo MotoGP a Buriram. "Ho rivisto la gara nel video. In quel momento stavo lottando con Fabio a un livello molto alto. Il ritmo era molto alto dietro a Fabio. Il problema è che nel frattempo tutti sono diventati più veloci. Ora siamo di nuovo in lotta tra di noi, ma per posizioni diverse".

Riguardo alla sua reazione al termine del time attack, Marc Márquez ha dichiarato: "Quando ho montato la gomma nuova, mancava la coppia. La mia sensazione è che non si possa usare la gomma nuova. In alcuni punti la moto era debole. Mi ha deluso molto il fatto che fosse così vicino, soprattutto se mancavano solo 16 millesimi di secondo. Ora devo andare in Q1, che è la prova peggiore del mondo".

Per quanto riguarda la volata di sabato, composta da 13 giri, Marc ha detto: "Non credo che saremo vicini. Viñales mi ha passato in un giro, quindi ho perso un secondo in un giro".

Risultati MotoGP Prove, Buriram (27 ottobre):

1° Martin, Ducati, 1'29.826 min.

2° Viñales, Aprilia, + 0,098 sec.

3° Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,160

4° Zarco, Ducati, + 0,180

5° Marini, Ducati, + 0,199

6° Bezzecchi, Ducati, + 0,208

7° Bagnaia, Ducati, + 0,243

8° Quartararo, Yamaha, + 0,248

9° Binder, KTM, + 0,295

10° Augusto Fernández, GASGAS, + 0,304

11° Marc Márquez, Honda, + 0,369

12° Morbidelli, Yamaha, + 0,391

13° Miller, KTM, + 0,398

14° Di Giannantonio, Ducati, + 0,436

15° Pol Espargaró, KTM, + 0,442

16° Mir, Honda, + 0,469

17° Raúl Fernández, Aprilia, + 0,517

18° Alex Márquez, Ducati, + 0,541

19° Bastianini, Ducati, + 1,089

20° Nakagami, Honda, + 1,164

21° Oliveira, Aprilia, + 1.278

Risultati MotoGP FP1, Buriram (27/10):

1° Martin, Ducati, 1:30.520 min.

2° Viñales, Aprilia, + 0,238 sec.

3° Pol Espargaró, KTM, + 0,492

4° Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,651

5° Morbidelli, Yamaha, + 0,750

6° Augusto Fernández, KTM, + 0,823

7° Di Giannantonio, Ducati, + 0,962

8° Raúl Fernández, Aprilia, + 0,962

9° Alex Márquez, Ducati, + 0,966

10° Bagnaia, Ducati, + 0,987

11° Nakagami, Honda, + 1,079

12° Quartararo, Yamaha, + 1.130

13° Miller, KTM, + 1.162

14° Binder, KTM, + 1.235

15° Marini, Ducati, + 1.269

16° Bezzecchi, Ducati, + 1.304

17° Bastianini, Ducati, + 1.333

18° Marc Márquez, Honda, + 1.337

19° Zarco, Ducati, + 1.393

20° Mir, Honda, + 1.477

21° Oliveira, Aprilia, + 1.601

Moto2, Buriram, tempi combinati dopo le FP2 (27.10.):

1° Acosta, Kalex, 1:35.985 min.

2° Ramirez, Kalex, + 0,014 sec.

3° Aldeguer, Boscoscuro, + 0,020

4° Chantra, Kalex, + 0,209

5° Canet, Kalex, + 0,255

6° Dixon, Kalex, + 0,298

7° Ogura, Kalex, + 0,327

8° Gonzalez, Kalex, + 0,369

9° Foggia, Kalex, + 0,438

10° Arbolino, Kalex, + 0,600

11° Lopez, Boscoscuro, + 0,621

12° Arenas, Kalex, + 0,718

13° v/d Goorbergh, Kalex, + 0,763

14° Vietti, Kalex, + 0,826

15° Guevara, Kalex, + 0,848



Inoltre:

26. tulovic, Kalex, + 1,320