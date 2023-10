Marc Márquez (Honda/11º): "Foi doloroso".

Marc Márquez terminou o primeiro dia de treinos de MotoGP em Buriram no 11º lugar, a apenas seis centésimos de segundo da entrada direta para a Q2. No entanto, o astro da Honda que está de saída teve muito o que falar novamente. O oito vezes Campeão do Mundo começou por querer agarrar-se ao candidato ao Campeonato do Mundo Jorge Martin (Pramac-Ducati), mas este não o permitiu. Depois Márquez rodou com Augusto Fernández atrás de Fabio Di Giannantonio.

Depois houve outro incidente com uma peça de asa voadora na pista. "Antes do ataque vim para as boxes. Mas não me apercebi antes que era uma peça da mota do Jorge - algo tinha-me atingido no ombro. Foi doloroso e prejudicial no primeiro ou segundo minuto, mas depois correu tudo bem."

Márquez sabe, "A prestação foi boa. As posições de 10 a 15 são onde estamos neste momento. Tentei o meu melhor para chegar à Q2. Esteve muito perto, mas ficámos de fora. Vai ser difícil no sábado ainda entrar na Q2."

Em 2019, MM93 garantiu o seu sexto e último título do Campeonato do Mundo de MotoGP em Buriram. "Voltei a ver a corrida no vídeo. Nessa altura, estava a lutar com o Fabio a um nível muito elevado. O ritmo era muito elevado atrás do Fabio. O problema é que, entretanto, todos se tornaram mais rápidos. Agora também estamos a lutar uns contra os outros, mas por posições diferentes".

Sobre a sua reação no final do contrarrelógio, Marc Márquez afirmou: "Quando coloquei o pneu novo, o binário estava a faltar. A minha sensação é que não se pode usar o pneu novo. Em algumas áreas a mota estava fraca. Fiquei muito desapontado por ter estado tão perto - especialmente com apenas 16 milésimos de segundo em falta. Agora tenho de ir para a Q1, que é o pior treino do mundo."

Sobre o sprint de 13 voltas de sábado, Marc disse: "Não acho que vamos estar perto. O Viñales passou-me numa corrida, por isso perdi um segundo numa volta."

Resultados do MotoGP Treino, Buriram (27 Out):

1º Martin, Ducati, 1'29.826 minutos.

2º Viñales, Aprilia, + 0,098 seg

3º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,160

4º Zarco, Ducati, + 0,180

5º Marini, Ducati, + 0,199

6º Bezzecchi, Ducati, + 0,208

7º Bagnaia, Ducati, + 0,243

8º Quartararo, Yamaha, + 0,248

9º Binder, KTM, + 0,295

10º Augusto Fernández, GASGAS, + 0,304

11º Marc Márquez, Honda, + 0,369

12º Morbidelli, Yamaha, + 0,391

13º Miller, KTM, + 0,398

14º Di Giannantonio, Ducati, + 0,436

15º Pol Espargaró, KTM, + 0,442

16º Mir, Honda, + 0,469

17º Raúl Fernández, Aprilia, + 0,517

18º Alex Márquez, Ducati, + 0,541

19º Bastianini, Ducati, + 1,089

20º Nakagami, Honda, + 1,164

21º Oliveira, Aprilia, + 1,278

Resultado MotoGP FP1, Buriram (27/10):

1º Martin, Ducati, 1:30.520 min.

2º Viñales, Aprilia, + 0,238 seg

3º Pol Espargaró, KTM, + 0,492

4º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,651

5º Morbidelli, Yamaha, + 0,750

6º Augusto Fernández, KTM, + 0,823

7º Di Giannantonio, Ducati, + 0,962

8º Raúl Fernández, Aprilia, + 0,962

9º Alex Márquez, Ducati, + 0,966

10º Bagnaia, Ducati, + 0,987

11º Nakagami, Honda, + 1,079

12º Quartararo, Yamaha, + 1,130

13º Miller, KTM, + 1,162

14º Binder, KTM, + 1,235

15º Marini, Ducati, + 1,269

16º Bezzecchi, Ducati, + 1,304

17º Bastianini, Ducati, + 1.333

18º Marc Márquez, Honda, + 1.337

19º Zarco, Ducati, + 1.393

20º Mir, Honda, + 1,477

21º Oliveira, Aprilia, + 1.601

Moto2, Buriram, tempos combinados após FP2 (27.10.):

1º Acosta, Kalex, 1:35.985 min.

2º Ramirez, Kalex, + 0,014 seg.

3º Aldeguer, Boscoscuro, + 0,020

4º Chantra, Kalex, + 0,209

5º Canet, Kalex, + 0,255

6º Dixon, Kalex, + 0,298

7º Ogura, Kalex, + 0,327

8º Gonzalez, Kalex, + 0,369

9º Foggia, Kalex, + 0,438

10º Arbolino, Kalex, + 0,600

11º Lopez, Boscoscuro, + 0,621

12º Arenas, Kalex, + 0,718

13º v/d Goorbergh, Kalex, + 0,763

14º Vietti, Kalex, + 0,826

15º Guevara, Kalex, + 0,848



Também:

26. tulovic, Kalex, + 1.320