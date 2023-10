Pecco Bagnaia (7º): "Creo que estamos fuertes".

Francesco "Pecco" Bagnaia consiguió el viernes su billete para la Q2 en séptima posición y después de todo, una cosa estaba por encima de todo: "El alivio es grande, por fin", sonrió satisfecho el Campeón del Mundo de MotoGP después de haber estado en acción ya dos veces en la Q1 en Mandalika y Phillip Island la última vez. "Pero no es sólo la entrada en la Q2, es también la sensación. Puedo frenar fuerte y la moto me sigue, es muy agradable. Echaba de menos esa sensación".

"Estoy muy contento, aunque desgraciadamente en la primera parte de la sesión de entrenamientos no he tenido el feeling de la mañana. Las sensaciones con el primer neumático medio trasero no eran las mejores, en el flanco derecho tenía problemas de agarre. Pero en cuanto usamos otro neumático medio, las sensaciones para el primer 'time attack' volvieron a ser fantásticas", relató Pecco. "Desafortunadamente, no tuve la oportunidad de marcar un segundo tiempo en el segundo intento debido a las banderas amarillas tras la caída de Jorge [Martin]. Pero las sensaciones ya eran lo suficientemente buenas como para marcar tiempos de 1:29. Estoy muy contento con el día de hoy", resumió el piloto oficial de Ducati tras su 1'30.069 min del viernes.

El italiano de 26 años no quiso exagerar la parada en boxes no programada por problemas de frenos a primera hora de la tarde. "Fue más por las sensaciones. Prefiero que los frenos sean bastante agresivos al principio y no lo sentí así. Para no perder tiempo, decidí entrar en boxes y cambiarlos".

Viendola tabla de tiempos del viernes -y a los pilotos oficiales de Aprilia Maverick Viñales y Aleix Espargaró en segunda y tercera posición- Bagnaia ha dicho sobre su objetivo para la calificación: "Creo que las Aprilia serán muy competitivas con el agarre que pueden generar con este neumático. Para nosotros, la primera fila sería un buen resultado, pero creo que podemos luchar por la pole position. Creo que somos muy fuertes".

El líder del mundial no ha querido pronunciarse sobre si sería una ventaja en la lucha interna Ducati por el mundial que las Aprilia fueran lo suficientemente fuertes en carrera como para interferir en cabeza. "No lo sé, siempre es difícil de predecir. Aparte de Barcelona, también es siempre muy difícil juzgar quiénes son los más rápidos un viernes. Hay diferentes estrategias en las sesiones, pero está claro que Aprilia es competitiva, y creo que KTM también. A ver si podemos mejorar en la última fase de entrada en curva, podemos ser aún más rápidos".

Resultado MotoGP Entrenamientos, Buriram (27/10):

1º Martin, Ducati, 1'29.826 min.

2º Viñales, Aprilia, + 0.098 seg.

3º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0.160

4º Zarco, Ducati, + 0.180

5º Marini, Ducati, + 0.199

6º Bezzecchi, Ducati, + 0.208

7º Bagnaia, Ducati, + 0.243

8º Quartararo, Yamaha, + 0.248

9º Binder, KTM, + 0.295

10º Augusto Fernández, GASGAS, + 0.304

11º Marc Márquez, Honda, + 0.369

12º Morbidelli, Yamaha, + 0.391

13º Miller, KTM, + 0.398

14º Di Giannantonio, Ducati, + 0.436

15º Pol Espargaró, KTM, + 0,442

16º Mir, Honda, + 0.469

17º Raúl Fernández, Aprilia, + 0.517

18º Alex Márquez, Ducati, + 0.541

19º Bastianini, Ducati, + 1.089

20º Nakagami, Honda, + 1.164

21º Oliveira, Aprilia, + 1.278

MotoGP Resultado FP1, Buriram (27/10):

1º Martin, Ducati, 1:30.520 min.

2º Viñales, Aprilia, + 0.238 seg.

3º Pol Espargaró, KTM, + 0.492

4º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0.651

5º Morbidelli, Yamaha, + 0.750

6º Augusto Fernández, KTM, + 0.823

7º Di Giannantonio, Ducati, + 0.962

8º Raúl Fernández, Aprilia, + 0.962

9º Alex Márquez, Ducati, + 0.966

10º Bagnaia, Ducati, + 0.987

11º Nakagami, Honda, + 1.079

12º Quartararo, Yamaha, + 1.130

13º Miller, KTM, + 1.162

14º Binder, KTM, + 1.235

15º Marini, Ducati, + 1.269

16º Bezzecchi, Ducati, + 1.304

17º Bastianini, Ducati, + 1.333

18º Marc Márquez, Honda, + 1.337

19º Zarco, Ducati, + 1.393

20º Mir, Honda, + 1.477

21º Oliveira, Aprilia, + 1.601