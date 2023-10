Pecco Bagnaia (7e) : "Je sens que nous sommes forts".

Francesco "Pecco" Bagnaia a validé son ticket pour la Q2 en septième position vendredi et n'était ensuite qu'une chose : "Le soulagement est grand, enfin", souriait le champion du monde MotoGP, satisfait, après avoir déjà été engagé deux fois en Q1 récemment à Mandalika et à Phillip Island. "Mais ce n'est pas seulement le fait d'être en Q2, c'est aussi le feeling. Je peux freiner fort et la moto me suit, c'est tellement agréable. Cette sensation m'a manqué".

"Je suis très heureux, même si je n'ai malheureusement pas retrouvé les sensations du matin dans la première partie de la séance de pratique. Le feeling avec le premier pneu arrière medium n'était pas le meilleur, j'avais des problèmes d'adhérence sur le flanc droit. Mais dès que nous avons utilisé un autre pneu medium, le feeling est redevenu excellent pour la première 'time attack'", a rapporté Pecco. "Malheureusement, je n'ai pas eu la possibilité de réaliser un deuxième temps au tour lors de la deuxième tentative à cause des drapeaux jaunes après le crash de Jorge [Martin]. Mais le feeling était déjà suffisamment bon pour réaliser des temps de 1:29. Je suis très heureux de la journée d'aujourd'hui", résumait le pilote officiel Ducati après son 1:30.069 min vendredi.

L'Italien de 26 ans n'a pas voulu accorder trop d'importance à son arrêt imprévu au stand en début d'après-midi en raison de problèmes de freins. "C'était plus une question de feeling. Je préfère que les freins soient assez agressifs au début et ce n'est pas ce que j'ai ressenti. Pour ne pas perdre de temps, j'ai décidé de rentrer au box et de les changer".

En regardant la feuille de temps du vendredi - et les pilotes officiels Aprilia Maverick Viñales et Aleix Espargaró aux deuxième et troisième places - Bagnaia a déclaré à propos de ses objectifs pour les qualifications : "Je pense que les Aprilia seront très compétitives avec le grip qu'elles peuvent générer avec ce pneu. Pour nous, la première ligne serait un bon résultat, mais je pense que nous pouvons nous battre pour la pole position. J'ai le sentiment que nous sommes très forts".

Le leader du championnat du monde n'a pas voulu juger si le fait que les Aprilia soient suffisamment fortes en course pour s'immiscer en tête serait un avantage dans la lutte interne au championnat du monde des Ducati. "Je ne sais pas, c'est toujours difficile à prédire. A part Barcelone, il est aussi toujours très difficile de juger qui sont les plus rapides un vendredi. Il y a des stratégies différentes lors des séances, mais il est clair qu'Aprilia est certainement compétitive - et je pense que KTM aussi. Nous verrons, si nous pouvons nous améliorer dans la dernière phase d'entrée en virage, nous pourrons être encore plus rapides".

Résultats MotoGP Practice, Buriram (27.10.) :

1. Martin, Ducati, 1:29.826 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,098 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,160

4. Zarco, Ducati, + 0,180

5. Marini, Ducati, + 0,199

6. Bezzecchi, Ducati, + 0,208

7. Bagnaia, Ducati, + 0,243

8. Quartararo, Yamaha, + 0,248

9. Binder, KTM, + 0,295

10. Augusto Fernández, GASGAS, + 0,304

11. Marc Márquez, Honda, + 0,369

12. Morbidelli, Yamaha, + 0,391

13. Miller, KTM, + 0,398

14. Di Giannantonio, Ducati, + 0,436

15. Pol Espargaró, KTM, + 0,442

16. Mir, Honda, + 0,469

17. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,517

18. Alex Márquez, Ducati, + 0,541

19. Bastianini, Ducati, + 1,089

20. Nakagami, Honda, + 1,164

21e Oliveira, Aprilia, + 1,278

Résultat MotoGP FP1, Buriram (27.10.) :

1. Martin, Ducati, 1:30,520 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,238 sec

3. Pol Espargaró, KTM, + 0,492

4. Aleix Espargaró, Aprilia,+ 0,651

5. Morbidelli, Yamaha, + 0,750

6. Augusto Fernández, KTM, + 0,823

7. Di Giannantonio, Ducati, + 0,962

8. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,962

9. Alex Márquez, Ducati, + 0,966

10. Bagnaia, Ducati, + 0,987

11. Nakagami, Honda, + 1,079

12. Quartararo, Yamaha, + 1,130

13. Miller, KTM, + 1,162

14. Binder, KTM, + 1,235

15. Marini, Ducati, + 1,269

16. Bezzecchi, Ducati, + 1,304

17. Bastianini, Ducati, + 1,333

18. Marc Márquez, Honda, + 1,337

19. Zarco, Ducati, + 1,393

20. Mir, Honda, + 1,477

21e Oliveira, Aprilia, + 1,601