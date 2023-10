Pecco Bagnaia (7°): "Sento che siamo forti".

Francesco "Pecco" Bagnaia ha conquistato il suo biglietto per la Q2 con il settimo posto di venerdì e, dopo, una cosa su tutte: "Il sollievo è grande, finalmente", ha sorriso soddisfatto il Campione del Mondo della MotoGP dopo essere stato in azione già due volte nella Q1 a Mandalika e a Phillip Island l'ultima volta. "Ma non è solo l'ingresso in Q2, è anche il feeling. Posso frenare forte e la moto mi segue, è così bello. Mi mancava questa sensazione".

"Sono molto contento, anche se purtroppo nella prima parte della sessione di prove non ho avuto il feeling del mattino. Il feeling con la prima gomma media posteriore non era dei migliori, sul fianco destro avevo problemi di aderenza. Ma non appena abbiamo utilizzato un altro pneumatico medio, il feeling per il primo 'time attack' era di nuovo ottimo", ha riferito Pecco. "Purtroppo non ho avuto la possibilità di fare un secondo giro nel secondo tentativo a causa delle bandiere gialle dopo l'incidente di Jorge [Martin]. Ma il feeling era già abbastanza buono per fare un tempo di 1:29. Sono molto contento di oggi", ha concluso il pilota della Ducati dopo il suo 1'30.069 di venerdì.

Il 26enne italiano non ha voluto esagerare con la sosta ai box non programmata per problemi ai freni nel primo pomeriggio. "Si trattava più che altro di sensazioni. Preferisco che i freni siano abbastanza aggressivi all'inizio e non ho avuto questa sensazione. Per non perdere tempo, ho deciso di rientrare ai box e cambiarli".

Guardando la classifica dei tempi del venerdì - con i piloti ufficiali Aprilia Maverick Viñales e Aleix Espargaró in seconda e terza posizione - Bagnaia ha dichiarato il suo obiettivo per le qualifiche: "Penso che le Aprilia saranno molto competitive grazie al grip che possono generare con questo pneumatico. Per noi la prima fila sarebbe un buon risultato, ma credo che possiamo lottare per la pole position. Sento che siamo molto forti".

Il leader del mondiale è stato riluttante a dire se sarebbe un vantaggio nella battaglia interna al mondiale Ducati se l'Aprilia fosse abbastanza forte in gara da interferire davanti. "Non lo so, è sempre difficile fare previsioni. A parte Barcellona, è sempre molto difficile giudicare chi è il più veloce il venerdì. Ci sono strategie diverse nelle sessioni, ma è chiaro che l'Aprilia è sicuramente competitiva, e credo anche la KTM. Vediamo se riusciamo a migliorare nell'ultima fase di ingresso in curva, possiamo essere ancora più veloci".

Risultati MotoGP Prove, Buriram (27/10):

1° Martin, Ducati, 1'29.826 min.

2° Viñales, Aprilia, + 0,098 sec.

3° Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,160

4° Zarco, Ducati, + 0,180

5° Marini, Ducati, + 0,199

6° Bezzecchi, Ducati, + 0,208

7° Bagnaia, Ducati, + 0,243

8° Quartararo, Yamaha, + 0,248

9° Binder, KTM, + 0,295

10° Augusto Fernández, GASGAS, + 0,304

11° Marc Márquez, Honda, + 0,369

12° Morbidelli, Yamaha, + 0,391

13° Miller, KTM, + 0,398

14° Di Giannantonio, Ducati, + 0,436

15° Pol Espargaró, KTM, + 0,442

16° Mir, Honda, + 0,469

17° Raúl Fernández, Aprilia, + 0,517

18° Alex Márquez, Ducati, + 0,541

19° Bastianini, Ducati, + 1,089

20° Nakagami, Honda, + 1,164

21° Oliveira, Aprilia, + 1.278

Risultati MotoGP FP1, Buriram (27/10):

1° Martin, Ducati, 1:30.520 min.

2° Viñales, Aprilia, + 0,238 sec.

3° Pol Espargaró, KTM, + 0,492

4° Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,651

5° Morbidelli, Yamaha, + 0,750

6° Augusto Fernández, KTM, + 0,823

7° Di Giannantonio, Ducati, + 0,962

8° Raúl Fernández, Aprilia, + 0,962

9° Alex Márquez, Ducati, + 0,966

10° Bagnaia, Ducati, + 0,987

11° Nakagami, Honda, + 1,079

12° Quartararo, Yamaha, + 1.130

13° Miller, KTM, + 1.162

14° Binder, KTM, + 1.235

15° Marini, Ducati, + 1.269

16° Bezzecchi, Ducati, + 1.304

17° Bastianini, Ducati, + 1.333

18° Marc Márquez, Honda, + 1.337

19° Zarco, Ducati, + 1.393

20° Mir, Honda, + 1.477

21. Oliveira, Aprilia, + 1.601