Pecco Bagnaia (7º): "Sinto que somos fortes".

Francesco "Pecco" Bagnaia garantiu o seu bilhete para a Q2 em sétimo lugar na sexta-feira e foi uma coisa acima de tudo depois: "O alívio é grande, finalmente," o Campeão do Mundo de MotoGP sorriu com satisfação depois de ter estado em ação duas vezes já na Q1 em Mandalika e Phillip Island na última vez. "Mas não é apenas a entrada na Q2, é também a sensação. Posso travar a fundo e a moto segue-me, é tão bom. Sentia falta dessa sensação".

"Estou muito contente, apesar de, infelizmente, na primeira parte da sessão de treinos não ter tido a sensação da manhã. A sensação com o primeiro pneu médio traseiro não foi a melhor, no flanco direito tive problemas de aderência. Mas assim que usámos outro pneu médio, a sensação para o primeiro 'time attack' foi novamente óptima", relatou Pecco. "Infelizmente, não tive a oportunidade de fazer uma segunda volta na segunda tentativa devido às bandeiras amarelas após o acidente do Jorge [Martin]. Mas a sensação já era boa o suficiente para marcar 1:29. Estou muito contente com o dia de hoje," resumiu o piloto da Ducati depois de ter conseguido 1m30,069s na sexta-feira.

O italiano de 26 anos não quis exagerar a paragem não programada nas boxes devido a problemas nos travões ao início da tarde. "Foi mais uma questão de sensação. Prefiro que os travões sejam bastante agressivos no início e não foi isso que senti. Para não perder tempo, decidi ir para as boxes e trocá-los."

Olhando para a tabela de tempos de sexta-feira - e para os pilotos de fábrica da Aprilia, Maverick Viñales e Aleix Espargaró, em segundo e terceiro - Bagnaia disse sobre o seu objetivo para a qualificação, "Penso que a Aprilia vai ser muito competitiva com a aderência que consegue gerar com este pneu. Para nós, a primeira linha seria um bom resultado, mas penso que podemos lutar pela pole position. Sinto que estamos muito fortes".

O líder do Campeonato do Mundo mostrou-se relutante em dizer se seria uma vantagem na luta entre a Ducati e o Campeonato do Mundo se a Aprilia fosse suficientemente forte na corrida para interferir na frente. "Não sei, é sempre difícil de prever. Para além de Barcelona, também é sempre muito difícil avaliar quem é o mais rápido numa sexta-feira. Há diferentes estratégias nas sessões, mas é claro que a Aprilia é competitiva - e penso que a KTM também. Vamos ver se conseguimos melhorar na última fase de entrada em curva, podemos ser ainda mais rápidos."

Resultado MotoGP Treino, Buriram (27/10):

1º Martin, Ducati, 1'29.826 minutos.

2º Viñales, Aprilia, + 0,098 seg

3º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,160

4º Zarco, Ducati, + 0,180

5º Marini, Ducati, + 0,199

6º Bezzecchi, Ducati, + 0,208

7º Bagnaia, Ducati, + 0,243

8º Quartararo, Yamaha, + 0,248

9º Binder, KTM, + 0,295

10º Augusto Fernández, GASGAS, + 0,304

11º Marc Márquez, Honda, + 0,369

12º Morbidelli, Yamaha, + 0,391

13º Miller, KTM, + 0,398

14º Di Giannantonio, Ducati, + 0,436

15º Pol Espargaró, KTM, + 0,442

16º Mir, Honda, + 0,469

17º Raúl Fernández, Aprilia, + 0,517

18º Alex Márquez, Ducati, + 0,541

19º Bastianini, Ducati, + 1,089

20º Nakagami, Honda, + 1,164

21º Oliveira, Aprilia, + 1,278

Resultado MotoGP FP1, Buriram (27/10):

1º Martin, Ducati, 1:30.520 min.

2º Viñales, Aprilia, + 0,238 seg

3º Pol Espargaró, KTM, + 0,492

4º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,651

5º Morbidelli, Yamaha, + 0,750

6º Augusto Fernández, KTM, + 0,823

7º Di Giannantonio, Ducati, + 0,962

8º Raúl Fernández, Aprilia, + 0,962

9º Alex Márquez, Ducati, + 0,966

10º Bagnaia, Ducati, + 0,987

11º Nakagami, Honda, + 1,079

12º Quartararo, Yamaha, + 1,130

13º Miller, KTM, + 1,162

14º Binder, KTM, + 1,235

15º Marini, Ducati, + 1,269

16º Bezzecchi, Ducati, + 1,304

17º Bastianini, Ducati, + 1.333

18º Marc Márquez, Honda, + 1.337

19º Zarco, Ducati, + 1.393

20º Mir, Honda, + 1.477

21º Oliveira, Aprilia, + 1.601