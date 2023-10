Aleix Espargaró (Aprilia/3º): Foto análisis realizado

Aleix Espargaró (34) se ha quedado a sólo 160 milésimas de su compatriota Jorge Martín, que se ha caído con la Pramac-Ducati al final de los entrenamientos cronometrados con el mejor tiempo. El experimentado español se mostró entonces también muy sorprendido por las estrechísimas diferencias.

"Es un poco complicado. El año pasado Spielberg y Buriram siguieron siendo nuestros peores circuitos. Allí no estuvimos realmente en los puntos con la pista seca. Parece que ahora podemos usar más potencia y más freno motor aquí y tener más agarre mecánico", señaló el catalán.

"Todavía no tengo una respuesta concreta, pero en cualquier caso somos rápidos y competitivos con los dos neumáticos. No me lo esperaba así el jueves, estoy sorprendido y contento", añadió Aleix.

Aprilia realizó una prueba con una nueva posición de asiento. Aleix reveló: "Tenemos un departamento que analiza a nuestros rivales y compara mucho a partir de fotos. Ayer recibimos su análisis. Un punto débil nuestro es el rendimiento al decelerar".

"Parece que no estamos sentados en la posición correcta y por eso no tenemos suficiente peso en el neumático trasero para detener la moto de forma ideal. Hemos probado diferentes posiciones del asiento y hemos intentado acercar nuestro cuerpo al neumático trasero. De eso también se trata cuando los chicos cambian la moto 2024 en términos de geometría. El peso que el propio piloto puede poner directamente es siempre diez veces más valioso que lo que puedan hacer los ingenieros. Ahora tienen que analizarlo todo; el resultado no ha sido malo".

Aleix Espargaró analiza: "Con el neumático medio quiero rodar más mañana. Aunque alguien utilice el neumático blando, será difícil porque todos los tiempos se han vuelto más rápidos."

Sobre la densidad de potencia en general señaló: "Tres décimas de diferencia entre el top-10 y cinco décimas entre el top-17 es increíble. Es increíble. Nunca había visto un resultado tan ajustado en la lista de resultados. En la calificación había que ser superpreciso por eso; es difícil de entender. Aquí hay dos largas rectas en las que las motos rápidas pueden marcar grandes diferencias, pero también hay tramos muy técnicos."

Resultado MotoGP Entrenamientos, Buriram (27/10):

1º Martin, Ducati, 1:29.826 min.

2º Viñales, Aprilia, + 0.098 seg.

3º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0.160

4º Zarco, Ducati, + 0.180

5º Marini, Ducati, + 0.199

6º Bezzecchi, Ducati, + 0.208

7º Bagnaia, Ducati, + 0.243

8º Quartararo, Yamaha, + 0.248

9º Binder, KTM, + 0.295

10º Augusto Fernández, GASGAS, + 0.304

11º Marc Márquez, Honda, + 0.369

12º Morbidelli, Yamaha, + 0.391

13º Miller, KTM, + 0.398

14º Di Giannantonio, Ducati, + 0.436

15º Pol Espargaró, KTM, + 0,442

16º Mir, Honda, + 0.469

17º Raúl Fernández, Aprilia, + 0.517

18º Alex Márquez, Ducati, + 0.541

19º Bastianini, Ducati, + 1.089

20º Nakagami, Honda, + 1.164

21º Oliveira, Aprilia, + 1.278

MotoGP Resultado FP1, Buriram (27/10):

1º Martin, Ducati, 1:30.520 min.

2º Viñales, Aprilia, + 0.238 seg.

3º Pol Espargaró, KTM, + 0.492

4º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0.651

5º Morbidelli, Yamaha, + 0.750

6º Augusto Fernández, KTM, + 0.823

7º Di Giannantonio, Ducati, + 0.962

8º Raúl Fernández, Aprilia, + 0.962

9º Alex Márquez, Ducati, + 0.966

10º Bagnaia, Ducati, + 0.987

11º Nakagami, Honda, + 1.079

12º Quartararo, Yamaha, + 1.130

13º Miller, KTM, + 1.162

14º Binder, KTM, + 1.235

15º Marini, Ducati, + 1.269

16º Bezzecchi, Ducati, + 1.304

17º Bastianini, Ducati, + 1.333

18º Marc Márquez, Honda, + 1.337

19º Zarco, Ducati, + 1.393

20º Mir, Honda, + 1,477

21º Oliveira, Aprilia, + 1.601

Moto2, Buriram, tiempos combinados tras FP2 (27.10.):

1º Acosta, Kalex, 1:35.985 min.

2º Ramírez, Kalex, + 0.014 seg.

3º Aldeguer, Boscoscuro, + 0.020

4º Chantra, Kalex, + 0,209

5º Canet, Kalex, + 0,255

6º Dixon, Kalex, + 0,298

7º Ogura, Kalex, + 0,327

8º González, Kalex, + 0.369

9º Foggia, Kalex, + 0.438

10º Arbolino, Kalex, + 0,600

11º López, Boscoscuro, + 0,621

12º Arenas, Kalex, + 0,718

13º v/d Goorbergh, Kalex, + 0.763

14º Vietti, Kalex, + 0,826

15º Guevara, Kalex, + 0,848



26º Tulovic, Kalex, + 1,320