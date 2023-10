Aleix Espargaró (Aprilia/3e) : Analyse photo mise en œuvre

Aleix Espargaro (34 ans) n'a manqué que 160 millièmes de seconde à son compatriote Jorge Martin, qui a chuté avec la Pramac-Ducati à la fin de la séance d'essais chronométrés, alors qu'il avait réalisé le meilleur temps, vendredi à Buriram. L'expérimenté pilote espagnol a alors été très étonné par les écarts extrêmement serrés.

"C'est un peu compliqué. L'année dernière, Spielberg et Buriram étaient encore nos pires pistes. Nous n'étions pas vraiment dans les points sur le sec. Il semble que nous puissions maintenant utiliser plus de puissance et de frein moteur ici, et que nous ayons plus d'adhérence mécanique", a noté le Catalan.

"Je n'ai pas encore de réponse concrète, mais nous sommes en tout cas rapides et compétitifs avec les deux pneus. Je ne m'attendais pas à cela jeudi, j'en suis surpris et heureux", a ajouté Aleix.

Aprilia a fait un essai avec une nouvelle position de conduite. Aleix a révélé à ce sujet : "Nous avons un département qui analyse nos rivaux et qui compare beaucoup sur la base de photos. Nous avons reçu leur analyse hier. Un de nos points faibles est notre performance à la décélération".

"Il semble que nous ne soyons pas assis dans la bonne position et que nous n'ayons pas assez de poids sur le pneu arrière pour arrêter la moto de manière idéale. Nous avons essayé différents bancs et essayé de rapprocher notre corps du pneu arrière. C'est aussi le cas lorsque les gars modifient la géométrie de la 2024. Le poids que le pilote peut apporter directement est toujours dix fois plus précieux que ce que les ingénieurs peuvent faire. Ils doivent maintenant tout analyser ; le rendement n'était pas mauvais".

Aleix Espargaró analyse : "Avec le pneu médium, je veux rouler encore plus demain. Même si quelqu'un utilise le pneu tendre, ce sera difficile parce que tous les temps sont devenus plus rapides".

Concernant la densité des performances en général, il a constaté : "Trois dixièmes de différence entre le top 10 et cinq dixièmes entre le top 17, c'est incroyable. C'est malade ! Je n'ai jamais vu un résultat aussi serré dans la liste des résultats. Lors des essais chronométrés, il fallait donc être super précis ; c'est difficile à comprendre. Il y a en fait deux longues lignes droites ici, où les motos rapides peuvent faire de grosses différences, mais ensuite il y a aussi des sections très techniques".

Résultats MotoGP Practice, Buriram (27.10.) :

1. Martin, Ducati, 1:29.826 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,098 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,160

4. Zarco, Ducati, + 0,180

5. Marini, Ducati, + 0,199

6. Bezzecchi, Ducati, + 0,208

7. Bagnaia, Ducati, + 0,243

8. Quartararo, Yamaha, + 0,248

9. Binder, KTM, + 0,295

10. Augusto Fernández, GASGAS, + 0,304

11. Marc Márquez, Honda, + 0,369

12. Morbidelli, Yamaha, + 0,391

13. Miller, KTM, + 0,398

14. Di Giannantonio, Ducati, + 0,436

15. Pol Espargaró, KTM, + 0,442

16. Mir, Honda, + 0,469

17. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,517

18. Alex Márquez, Ducati, + 0,541

19. Bastianini, Ducati, + 1,089

20. Nakagami, Honda, + 1,164

21e Oliveira, Aprilia, + 1,278

Résultat MotoGP FP1, Buriram (27.10.) :

1. Martin, Ducati, 1:30,520 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,238 sec

3. Pol Espargaró, KTM, + 0,492

4. Aleix Espargaró, Aprilia,+ 0,651

5. Morbidelli, Yamaha, + 0,750

6. Augusto Fernández, KTM, + 0,823

7. Di Giannantonio, Ducati, + 0,962

8. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,962

9. Alex Márquez, Ducati, + 0,966

10. Bagnaia, Ducati, + 0,987

11. Nakagami, Honda, + 1,079

12. Quartararo, Yamaha, + 1,130

13. Miller, KTM, + 1,162

14. Binder, KTM, + 1,235

15. Marini, Ducati, + 1,269

16. Bezzecchi, Ducati, + 1,304

17. Bastianini, Ducati, + 1,333

18. Marc Márquez, Honda, + 1,337

19. Zarco, Ducati, + 1,393

20. Mir, Honda, + 1,477

21e Oliveira, Aprilia, + 1,601

Moto2, Buriram, temps combinés après FP2 (27.10.) :

1. Acosta, Kalex, 1:35,985 min

2. Ramirez, Kalex, + 0,014 sec

3. Aldeguer, Boscoscuro, + 0,020

4. Chantra, Kalex, + 0,209

5. Canet, Kalex, + 0,255

6. Dixon, Kalex, + 0,298

7. Ogura, Kalex, + 0,327

8. Gonzalez, Kalex, + 0,369

9. Foggia, Kalex, + 0,438

10. Arbolino, Kalex, + 0,600

11. Lopez, Boscoscuro, + 0,621

12. Arenas, Kalex, + 0,718

13. v/d Goorbergh, Kalex, + 0,763

14. Vietti, Kalex, + 0,826

15e Guevara, Kalex, + 0,848



En outre :

26. Tulovic, Kalex, + 1,320