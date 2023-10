Aleix Espargaró (Aprilia/3°): Analisi fotografica implementata

Aleix Espargaro (34) si è trovato a soli 160 millesimi di secondo dal connazionale Jorge Martin, caduto con la Pramac-Ducati al termine delle prove cronometrate con il miglior tempo. L'esperto spagnolo si è quindi detto molto sorpreso dei distacchi estremamente ridotti.

"È un po' complicato. L'anno scorso Spielberg e Buriram erano ancora le nostre piste peggiori. Su pista asciutta non eravamo proprio nei punti. Sembra che ora possiamo usare più potenza e più freno motore qui e avere più grip meccanico", ha osservato il catalano.

"Non ho ancora una risposta concreta, ma in ogni caso siamo veloci e competitivi con entrambe le gomme. Non me l'aspettavo così giovedì, sono sorpreso e contento", ha aggiunto Aleix.

Aprilia ha effettuato una prova con una nuova posizione di seduta. Aleix ha rivelato: "Abbiamo un reparto che analizza i nostri rivali e confronta molte foto. Ieri abbiamo ricevuto la loro analisi. Un nostro punto debole è la prestazione in decelerazione".

"Sembra che non siamo seduti nella posizione giusta e quindi non abbiamo abbastanza peso sulla gomma posteriore per fermare la moto in modo ideale. Abbiamo provato diverse posizioni di seduta e abbiamo cercato di avvicinare il nostro corpo alla gomma posteriore. Questo è anche il motivo per cui i ragazzi cambiano la moto 2024 in termini di geometria. Il peso che il pilota stesso può apportare direttamente è sempre dieci volte più prezioso di quello che possono fare gli ingegneri. Ora devono analizzare tutto; il risultato non è stato male".

Aleix Espargaró analizza: "Con lo pneumatico medio voglio guidare di più domani. Anche se qualcuno usa la gomma morbida, sarà difficile perché tutti i tempi sono diventati più veloci".

Sulla densità di potenza in generale ha osservato: "Tre decimi di differenza tra i primi dieci e cinque decimi tra i primi diciassette è incredibile. È da pazzi! Non ho mai visto un risultato così ravvicinato nell'elenco dei risultati. In qualifica bisognava essere super precisi per questo motivo; è difficile da capire. Qui ci sono due lunghi rettilinei dove le moto veloci possono fare grandi differenze, ma ci sono anche tratti molto tecnici".

Risultati MotoGP Prove, Buriram (27/10):

1° Martin, Ducati, 1:29.826 min.

2° Viñales, Aprilia, + 0,098 sec.

3° Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,160

4° Zarco, Ducati, + 0,180

5° Marini, Ducati, + 0,199

6° Bezzecchi, Ducati, + 0,208

7° Bagnaia, Ducati, + 0,243

8° Quartararo, Yamaha, + 0,248

9° Binder, KTM, + 0,295

10° Augusto Fernández, GASGAS, + 0,304

11° Marc Márquez, Honda, + 0,369

12° Morbidelli, Yamaha, + 0,391

13° Miller, KTM, + 0,398

14° Di Giannantonio, Ducati, + 0,436

15° Pol Espargaró, KTM, + 0,442

16° Mir, Honda, + 0,469

17° Raúl Fernández, Aprilia, + 0,517

18° Alex Márquez, Ducati, + 0,541

19° Bastianini, Ducati, + 1,089

20° Nakagami, Honda, + 1,164

21° Oliveira, Aprilia, + 1.278

Risultati MotoGP FP1, Buriram (27/10):

1° Martin, Ducati, 1:30.520 min.

2° Viñales, Aprilia, + 0,238 sec.

3° Pol Espargaró, KTM, + 0,492

4° Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,651

5° Morbidelli, Yamaha, + 0,750

6° Augusto Fernández, KTM, + 0,823

7° Di Giannantonio, Ducati, + 0,962

8° Raúl Fernández, Aprilia, + 0,962

9° Alex Márquez, Ducati, + 0,966

10° Bagnaia, Ducati, + 0,987

11° Nakagami, Honda, + 1,079

12° Quartararo, Yamaha, + 1.130

13° Miller, KTM, + 1.162

14° Binder, KTM, + 1.235

15° Marini, Ducati, + 1.269

16° Bezzecchi, Ducati, + 1.304

17° Bastianini, Ducati, + 1.333

18° Marc Márquez, Honda, + 1.337

19° Zarco, Ducati, + 1.393

20° Mir, Honda, + 1.477

21° Oliveira, Aprilia, + 1.601

Moto2, Buriram, tempi combinati dopo le FP2 (27.10.):

1° Acosta, Kalex, 1:35.985 min.

2° Ramirez, Kalex, + 0,014 sec.

3° Aldeguer, Boscoscuro, + 0,020

4° Chantra, Kalex, + 0,209

5° Canet, Kalex, + 0,255

6° Dixon, Kalex, + 0,298

7° Ogura, Kalex, + 0,327

8° Gonzalez, Kalex, + 0,369

9° Foggia, Kalex, + 0,438

10° Arbolino, Kalex, + 0,600

11° Lopez, Boscoscuro, + 0,621

12° Arenas, Kalex, + 0,718

13° v/d Goorbergh, Kalex, + 0,763

14° Vietti, Kalex, + 0,826

15° Guevara, Kalex, + 0,848



Inoltre:

26. tulovic, Kalex, + 1,320