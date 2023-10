Aleix Espargaró (Aprilia/3º): Análise fotográfica implementada

Aleix Espargaro (34) ficou a apenas 160 milésimos de segundo do seu compatriota Jorge Martin, que se despistou com a Pramac-Ducati no final do treino cronometrado com o melhor tempo. O experiente espanhol também ficou muito surpreendido com as diferenças extremamente reduzidas.

"É um pouco complicado. No ano passado, Spielberg e Buriram continuaram a ser as nossas piores pistas. Não estivemos realmente nos pontos numa pista seca. Parece que agora podemos usar mais potência e mais travão motor aqui e ter mais aderência mecânica", observou o catalão.

"Ainda não tenho uma resposta concreta, mas, de qualquer forma, estamos rápidos e competitivos com ambos os pneus. Não esperava que fosse assim na quinta-feira, estou surpreendido e feliz," acrescentou Aleix.

A Aprilia efectuou um teste com uma nova posição de assento. Aleix revelou: "Temos um departamento que analisa os nossos rivais e compara muitas fotos. Recebemos a análise deles ontem. Um dos nossos pontos fracos é o nosso desempenho em desaceleração".

"Parece que não estamos sentados na posição correcta e por isso não estamos a colocar peso suficiente no pneu traseiro para parar a moto de forma ideal. Tentámos diferentes posições de assento e tentámos colocar o nosso corpo mais perto do pneu traseiro. É também isso que está em causa quando os homens mudam a moto de 2024 em termos de geometria. O peso que o próprio piloto pode colocar diretamente é sempre dez vezes mais valioso do que o que os engenheiros podem fazer. Agora têm de analisar tudo; o resultado não foi mau".

Aleix Espargaró analisa: "Com o pneu médio quero andar mais amanhã. Mesmo que alguém use o pneu macio, vai ser difícil porque todos os tempos se tornaram mais rápidos."

Sobre a densidade de potência em geral, ele observou: "Três décimos de diferença entre os 10 primeiros e cinco décimos entre os 17 primeiros é inacreditável. É doentio! Nunca vi um resultado tão próximo na lista de resultados. Na qualificação tivemos de ser muito precisos por causa disso; é difícil de compreender. Na verdade, há aqui duas longas rectas onde as motos rápidas podem fazer grandes diferenças, mas depois há também secções muito técnicas."

Resultado MotoGP Treino, Buriram (27/10):

1º Martin, Ducati, 1:29.826 min.

2º Viñales, Aprilia, + 0,098 seg

3º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,160

4º Zarco, Ducati, + 0,180

5º Marini, Ducati, + 0,199

6º Bezzecchi, Ducati, + 0,208

7º Bagnaia, Ducati, + 0,243

8º Quartararo, Yamaha, + 0,248

9º Binder, KTM, + 0,295

10º Augusto Fernández, GASGAS, + 0,304

11º Marc Márquez, Honda, + 0,369

12º Morbidelli, Yamaha, + 0,391

13º Miller, KTM, + 0,398

14º Di Giannantonio, Ducati, + 0,436

15º Pol Espargaró, KTM, + 0,442

16º Mir, Honda, + 0,469

17º Raúl Fernández, Aprilia, + 0,517

18º Alex Márquez, Ducati, + 0,541

19º Bastianini, Ducati, + 1,089

20º Nakagami, Honda, + 1,164

21º Oliveira, Aprilia, + 1,278

Resultado MotoGP FP1, Buriram (27/10):

1º Martin, Ducati, 1:30.520 min.

2º Viñales, Aprilia, + 0,238 seg

3º Pol Espargaró, KTM, + 0,492

4º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,651

5º Morbidelli, Yamaha, + 0,750

6º Augusto Fernández, KTM, + 0,823

7º Di Giannantonio, Ducati, + 0,962

8º Raúl Fernández, Aprilia, + 0,962

9º Alex Márquez, Ducati, + 0,966

10º Bagnaia, Ducati, + 0,987

11º Nakagami, Honda, + 1,079

12º Quartararo, Yamaha, + 1,130

13º Miller, KTM, + 1,162

14º Binder, KTM, + 1,235

15º Marini, Ducati, + 1,269

16º Bezzecchi, Ducati, + 1,304

17º Bastianini, Ducati, + 1.333

18º Marc Márquez, Honda, + 1.337

19º Zarco, Ducati, + 1.393

20º Mir, Honda, + 1,477

21º Oliveira, Aprilia, + 1.601

Moto2, Buriram, tempos combinados após FP2 (27.10.):

1º Acosta, Kalex, 1:35.985 min.

2º Ramirez, Kalex, + 0,014 seg.

3º Aldeguer, Boscoscuro, + 0,020

4º Chantra, Kalex, + 0,209

5º Canet, Kalex, + 0,255

6º Dixon, Kalex, + 0,298

7º Ogura, Kalex, + 0,327

8º Gonzalez, Kalex, + 0,369

9º Foggia, Kalex, + 0,438

10º Arbolino, Kalex, + 0,600

11º Lopez, Boscoscuro, + 0,621

12º Arenas, Kalex, + 0,718

13º v/d Goorbergh, Kalex, + 0,763

14º Vietti, Kalex, + 0,826

15º Guevara, Kalex, + 0,848



Também:

26. tulovic, Kalex, + 1.320