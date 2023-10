Marco Bezzecchi (6º): "No me importa el tiempo por vuelta".

"No quería forzar demasiado el hombro, así que por la mañana he salido con cautela. Por eso estaba muy retrasado con los neumáticos usados, pero por la tarde todo fue mucho mejor", declaró Marco Bezzecchi tras su sexto puesto del viernes en Buriram. "Hemos encontrado algo en la moto que me ha permitido rodar mejor. Pero en términos de ritmo todavía necesito encontrar dos o tres décimas, si soy sincero. En cuanto a los tiempos de persecución, he sido muy rápido. Por desgracia, he visto la bandera amarilla tras la caída de Jorge Martín, de lo contrario probablemente estaría en primera posición, pero sí, no me puedo quejar porque el objetivo de hoy era entrar en la Q2."

"Hemos probado un cambio arriesgado para el 'time attack' y me he sentido mucho mejor con él", ha revelado a continuación el piloto de Ducati del Mooney VR46 Racing Team. "Ahora tengo curiosidad por ver cómo me sentiré con él con neumáticos usados. Porque hasta ese momento estaba luchando con el agarre, especialmente al final del segundo sector y durante todo el tercer sector estaba luchando con la tracción. No hacía metros en las secciones fluidas. Ese era un poco el problema. Después del cambio y con el neumático nuevo, las sensaciones han mejorado, pero como sabemos, un neumático nuevo siempre ayuda. Así que tendré que comprobarlo mañana".

El año pasado, "Bez" logró la pole position por primera vez en su carrera de MotoGP en el GP de Tailandia. ¿Podrá luchar también por la mejor posición de salida mañana sábado? "Eso espero, y creo que sí", añade con una sonrisa.

Su optimista pronóstico para la pole position en la rueda de prensa del jueves fue 1:28.972 min. ¿Sigue pensando el tercer clasificado del Campeonato del Mundo que este tiempo es realista? "No lo sé, sólo puse el tiempo de vuelta porque era guay", se rió el #72. "Pero no me importa el tiempo de vuelta. Lo importante es estar delante. Si un 1:30.9 min es suficiente para ser primero, perfecto. Pero si puedo hacer un tiempo de 1:28, entonces estoy más contento. Las condiciones de la pista son un poco peores de lo esperado, es cierto, pero es normal el primer día. Creo que mañana estará mejor. También depende mucho del tiempo, aquí en Buriram a veces puede llover muy fuerte muy deprisa".

Sin embargo, si el tiempo se mantiene estable, afirma que aún es posible progresar significativamente: "Hoy habría hecho 1:29.7 min. Martin ha hecho 1:29.8, así que nos faltan ocho décimas. Creo que es posible. Pero no me importa, como he dicho: lo importante es estar delante y salir desde las dos primeras filas".

El italiano, de 24 años, no sabía si su estado físico le permitiría también luchar por la victoria en la carrera. "Es difícil conducir así. También será difícil encontrar la puesta a punto perfecta porque no puedo forzar cada vuelta en las sesiones. Tengo que hacer tandas cortas. Aún así, no me siento demasiado mal. El brazo está mejor. Todavía me duele mucho el cuello en las fases de frenada fuerte. Pero si tengo que estar ahí, lucharé seguro".

Resultado MotoGP Entrenamientos, Buriram (27/10):

1º Martin, Ducati, 1:29.826 min.

2º Viñales, Aprilia, + 0.098 seg.

3º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0.160

4º Zarco, Ducati, + 0.180

5º Marini, Ducati, + 0.199

6º Bezzecchi, Ducati, + 0.208

7º Bagnaia, Ducati, + 0.243

8º Quartararo, Yamaha, + 0.248

9º Binder, KTM, + 0.295

10º Augusto Fernández, GASGAS, + 0.304

11º Marc Márquez, Honda, + 0.369

12º Morbidelli, Yamaha, + 0.391

13º Miller, KTM, + 0.398

14º Di Giannantonio, Ducati, + 0.436

15º Pol Espargaró, KTM, + 0,442

16º Mir, Honda, + 0.469

17º Raúl Fernández, Aprilia, + 0.517

18º Alex Márquez, Ducati, + 0.541

19º Bastianini, Ducati, + 1.089

20º Nakagami, Honda, + 1.164

21º Oliveira, Aprilia, + 1.278

MotoGP Resultado FP1, Buriram (27/10):

1º Martin, Ducati, 1:30.520 min.

2º Viñales, Aprilia, + 0.238 seg.

3º Pol Espargaró, KTM, + 0.492

4º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0.651

5º Morbidelli, Yamaha, + 0.750

6º Augusto Fernández, KTM, + 0.823

7º Di Giannantonio, Ducati, + 0.962

8º Raúl Fernández, Aprilia, + 0.962

9º Alex Márquez, Ducati, + 0.966

10º Bagnaia, Ducati, + 0.987

11º Nakagami, Honda, + 1.079

12º Quartararo, Yamaha, + 1.130

13º Miller, KTM, + 1.162

14º Binder, KTM, + 1.235

15º Marini, Ducati, + 1.269

16º Bezzecchi, Ducati, + 1.304

17º Bastianini, Ducati, + 1.333

18º Marc Márquez, Honda, + 1.337

19º Zarco, Ducati, + 1.393

20º Mir, Honda, + 1.477

21º Oliveira, Aprilia, + 1.601