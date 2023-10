Marco Bezzecchi (6e) : "Je me fiche du temps au tour".

"Je ne voulais pas trop forcer sur l'épaule et j'ai donc commencé un peu prudemment le matin. J'étais donc loin derrière avec les pneus usagés, mais ça s'est beaucoup mieux passé l'après-midi", a raconté Marco Bezzecchi après sa sixième place vendredi à Buriram. "Nous avons trouvé quelque chose sur la moto qui m'a permis de mieux rouler. En termes de rythme, je dois encore trouver deux ou trois dixièmes pour être honnête. Mais j'étais vraiment rapide dans la chasse aux temps. Malheureusement, j'ai attrapé le drapeau jaune après la chute de Jorge Martin, sinon j'aurais probablement été premier, mais oui, je ne peux pas me plaindre, car l'objectif aujourd'hui était d'entrer en Q2".

"Nous avons essayé un changement risqué pour le 'time attack' et je me suis senti beaucoup mieux avec", a ensuite révélé le pilote Ducati du Mooney VR46 Racing Team. "Maintenant, je suis curieux de voir comment je vais me sentir avec ça en pneus usés. Parce que jusqu'à ce moment-là, j'avais du mal avec le grip, surtout à la fin du deuxième secteur et tout au long du troisième secteur, j'avais des problèmes de traction. Je n'ai pas réussi à faire des mètres dans les parties fluides. C'était un peu le problème. Après le changement et avec le pneu frais, le feeling était ensuite meilleur, mais on sait qu'un pneu frais aide toujours. Il faudra donc que je vérifie demain".

L'an dernier, "Bez" a décroché la pole position pour la première fois de sa carrière en MotoGP lors du GP de Thaïlande. Pourra-t-il également se battre pour la meilleure place sur la grille demain samedi ? "Je l'espère - et je le crois aussi", a-t-il ajouté avec un sourire.

Lors de la conférence de presse de jeudi, son pronostic optimiste pour la pole position était de 1:28,972 min. Le troisième du championnat du monde pense-t-il que ce temps est encore réaliste ? "Je ne sais pas, j'ai juste écrit le temps au tour parce que c'était cool", a déclaré en riant le #72. "Mais je me fiche du temps au tour. L'important, c'est d'être devant. Si un 1:30,9 min est suffisant pour être premier, c'est parfait. Mais si je peux faire un temps de 1:28, je serai plus heureux. Les conditions de piste sont un peu moins bonnes que prévu, c'est vrai, mais c'est aussi normal le premier jour. Je pense que ce sera mieux demain. Cela dépend aussi beaucoup de la météo, ici à Buriram, il peut parfois très vite pleuvoir très fort".

Mais si la météo reste stable, une nette progression est encore possible : "J'aurais fait 1:29,7 min aujourd'hui. Martin a fait 1:29,8 min - il manque donc huit dixièmes. Je pense que c'est possible. Mais cela m'est égal, comme je l'ai dit : l'important est d'être devant et de partir des deux premières lignes".

L'Italien de 24 ans n'a pas su répondre à la question de savoir si sa condition physique lui permettrait également de se battre pour la victoire en course. "C'est difficile de rouler comme ça. Car il sera également difficile de trouver le set-up parfait, car je ne peux pas pousser à chaque tour pendant les sessions. Je dois faire des runs courts. Malgré tout, je ne me sens pas trop mal. Avec le bras, ça va mieux. J'ai encore de fortes douleurs au cou pendant les phases de freinage. Mais si je suis présent, je me battrai certainement".

Résultats MotoGP Practice, Buriram (27.10.) :

1. Martin, Ducati, 1:29,826 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,098 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,160

4. Zarco, Ducati, + 0,180

5. Marini, Ducati, + 0,199

6. Bezzecchi, Ducati, + 0,208

7. Bagnaia, Ducati, + 0,243

8. Quartararo, Yamaha, + 0,248

9. Binder, KTM, + 0,295

10. Augusto Fernández, GASGAS, + 0,304

11. Marc Márquez, Honda, + 0,369

12. Morbidelli, Yamaha, + 0,391

13. Miller, KTM, + 0,398

14. Di Giannantonio, Ducati, + 0,436

15. Pol Espargaró, KTM, + 0,442

16. Mir, Honda, + 0,469

17. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,517

18. Alex Márquez, Ducati, + 0,541

19. Bastianini, Ducati, + 1,089

20. Nakagami, Honda, + 1,164

21e Oliveira, Aprilia, + 1,278

Résultat MotoGP FP1, Buriram (27.10.) :

1. Martin, Ducati, 1:30,520 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,238 sec

3. Pol Espargaró, KTM, + 0,492

4. Aleix Espargaró, Aprilia,+ 0,651

5. Morbidelli, Yamaha, + 0,750

6. Augusto Fernández, KTM, + 0,823

7. Di Giannantonio, Ducati, + 0,962

8. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,962

9. Alex Márquez, Ducati, + 0,966

10. Bagnaia, Ducati, + 0,987

11. Nakagami, Honda, + 1,079

12. Quartararo, Yamaha, + 1,130

13. Miller, KTM, + 1,162

14. Binder, KTM, + 1,235

15. Marini, Ducati, + 1,269

16. Bezzecchi, Ducati, + 1,304

17. Bastianini, Ducati, + 1,333

18. Marc Márquez, Honda, + 1,337

19. Zarco, Ducati, + 1,393

20. Mir, Honda, + 1,477

21e Oliveira, Aprilia, + 1,601