Marco Bezzecchi (6°): "Non mi interessa il tempo sul giro".

"Non volevo stressare troppo la spalla, quindi sono partito un po' cauto al mattino. Per questo motivo ero molto indietro con le gomme usate, ma nel pomeriggio è andata molto meglio", ha dichiarato Marco Bezzecchi dopo il 6° posto di venerdì a Buriram. "Abbiamo trovato qualcosa sulla moto che mi ha permesso di guidare meglio. Ma in termini di ritmo devo ancora trovare due o tre decimi, se devo essere onesto. In termini di tempi di inseguimento, però, sono stato molto veloce. Purtroppo ho preso la bandiera gialla dopo la caduta di Jorge Martin, altrimenti sarei probabilmente al primo posto, ma non posso lamentarmi perché l'obiettivo di oggi era entrare in Q2".

"Abbiamo provato una modifica rischiosa per il 'time attack' e mi sono sentito molto meglio", ha poi rivelato il pilota Ducati del Mooney VR46 Racing Team. "Ora sono curioso di vedere come mi sentirò con le gomme usate. Perché fino a quel momento ho avuto problemi di aderenza, soprattutto alla fine del secondo settore e per tutto il terzo settore ho avuto problemi di trazione. Non facevo metri nei tratti fluidi. Questo era un po' il problema. Poi, dopo il cambio e con la gomma fresca, il feeling era migliore, ma come sappiamo una gomma fresca aiuta sempre. Quindi dovrò controllare domani".

L'anno scorso, "Bez" ha conquistato la pole position per la prima volta nella sua carriera in MotoGP al GP di Thailandia. Può lottare per la migliore posizione di partenza anche domani, sabato? "Lo spero e ci credo", ha aggiunto con un sorriso.

Nella conferenza stampa di giovedì, il suo ottimistico suggerimento per la pole position era un 1:28.972. Il terzo pilota del Campionato del Mondo pensa ancora che questo tempo sia realistico? "Non lo so, ho messo il tempo sul giro solo perché era figo", ha riso il numero 72. "Ma non mi interessa il tempo sul giro. L'importante è stare davanti. Se un 1:30.9 è sufficiente per essere primi, allora è perfetto. Se invece riesco a fare un tempo di 1:28, allora sono più contento. Le condizioni della pista sono un po' peggiori del previsto, è vero, ma è normale il primo giorno. Penso che domani andrà meglio. Dipende molto anche dal tempo, qui a Buriram a volte può piovere molto forte e molto rapidamente".

Se il tempo rimarrà stabile, tuttavia, ha dichiarato che sono ancora possibili progressi significativi: "Oggi avrei fatto un 1:29.7 min. Martin ha fatto 1:29.8, quindi ci mancano otto decimi. Penso che sia possibile. Ma non mi interessa, come ho detto: l'importante è essere davanti e partire dalle prime due file".

Il 24enne italiano non sapeva se le sue condizioni fisiche gli avrebbero permesso di lottare per la vittoria in gara. "È difficile guidare così. Sarà anche difficile trovare l'assetto perfetto perché non posso spingere ogni giro nelle sessioni. Devo fare dei brevi giri. Comunque non mi sento male. Il braccio va meglio. Ho ancora molto dolore al collo durante le frenate più brusche. Se dovessi essere lì, comunque, lotterò di sicuro".

Risultati MotoGP Prove, Buriram (27/10):

1° Martin, Ducati, 1:29.826 min.

2° Viñales, Aprilia, + 0,098 sec.

3° Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,160

4° Zarco, Ducati, + 0,180

5° Marini, Ducati, + 0,199

6° Bezzecchi, Ducati, + 0,208

7° Bagnaia, Ducati, + 0,243

8° Quartararo, Yamaha, + 0,248

9° Binder, KTM, + 0,295

10° Augusto Fernández, GASGAS, + 0,304

11° Marc Márquez, Honda, + 0,369

12° Morbidelli, Yamaha, + 0,391

13° Miller, KTM, + 0,398

14° Di Giannantonio, Ducati, + 0,436

15° Pol Espargaró, KTM, + 0,442

16° Mir, Honda, + 0,469

17° Raúl Fernández, Aprilia, + 0,517

18° Alex Márquez, Ducati, + 0,541

19° Bastianini, Ducati, + 1,089

20° Nakagami, Honda, + 1,164

21° Oliveira, Aprilia, + 1.278

Risultati MotoGP FP1, Buriram (27/10):

1° Martin, Ducati, 1:30.520 min.

2° Viñales, Aprilia, + 0,238 sec.

3° Pol Espargaró, KTM, + 0,492

4° Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,651

5° Morbidelli, Yamaha, + 0,750

6° Augusto Fernández, KTM, + 0,823

7° Di Giannantonio, Ducati, + 0,962

8° Raúl Fernández, Aprilia, + 0,962

9° Alex Márquez, Ducati, + 0,966

10° Bagnaia, Ducati, + 0,987

11° Nakagami, Honda, + 1,079

12° Quartararo, Yamaha, + 1.130

13° Miller, KTM, + 1.162

14° Binder, KTM, + 1.235

15° Marini, Ducati, + 1.269

16° Bezzecchi, Ducati, + 1.304

17° Bastianini, Ducati, + 1.333

18° Marc Márquez, Honda, + 1.337

19° Zarco, Ducati, + 1.393

20° Mir, Honda, + 1.477

21. Oliveira, Aprilia, + 1.601