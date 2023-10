Marco Bezzecchi (6º): "Não me interessa o tempo por volta".

"Não queria colocar demasiado stress no ombro, por isso comecei com alguma cautela de manhã. Por isso, fiquei muito para trás com os pneus usados, mas à tarde correu muito melhor", relatou Marco Bezzecchi após o 6º lugar na sexta-feira em Buriram. "Encontrámos algo na moto que me permitiu rodar melhor. Mas em termos de ritmo ainda preciso de encontrar dois ou três décimos, para ser honesto. No entanto, em termos de tempos de perseguição, fui muito rápido. Infelizmente, apanhei a bandeira amarela após a queda do Jorge Martin, caso contrário estaria provavelmente em primeiro lugar, mas sim, não me posso queixar porque o objetivo hoje era entrar na Q2."

"Tentámos uma mudança arriscada para o 'time attack' e senti-me muito melhor com ela," revelou o piloto da Ducati da Mooney VR46 Racing Team. "Agora estou curioso para ver como me vou sentir com os pneus usados. Porque até esse momento estava a lutar com a aderência, especialmente no final do segundo sector e durante todo o terceiro sector estava a lutar com a tração. Não fiz metros nas secções de fluidos. Foi um pouco esse o problema. Depois da mudança e com o pneu novo, a sensação foi melhor, mas como sabemos, um pneu novo ajuda sempre. Por isso, vou ter de o verificar amanhã."

No ano passado, "Bez" fez a pole position pela primeira vez na carreira de MotoGP no GP da Tailândia. Poderá ele também lutar pela melhor posição de partida amanhã, sábado? "Espero que sim - e acredito que sim", acrescentou com um sorriso.

O seu palpite otimista para a pole position na conferência de imprensa de quinta-feira foi de 1:28.972 min. Será que o terceiro classificado do Campeonato do Mundo ainda pensa que este tempo é realista? "Não sei, só coloquei o tempo da volta porque era fixe", riu-se o #72. "Mas não me interessa o tempo da volta. O importante é estar na frente. Se 1:30.9 min for suficiente para ser o primeiro, então é perfeito. Mas se conseguir fazer um tempo de 1:28, fico mais satisfeito. As condições da pista estão um pouco piores do que o esperado, é verdade, mas isso é normal no primeiro dia. Penso que amanhã estarão melhores. Também depende muito do tempo, aqui em Buriram pode por vezes chover muito forte e muito rapidamente".

No entanto, se as condições climatéricas se mantiverem estáveis, o piloto afirma que ainda é possível fazer progressos significativos: "Eu teria feito 1:29,7 minutos hoje. O Martin fez 1:29,8 minutos - por isso faltam-nos oito décimos. Penso que é possível. Mas não me importo, como já disse: o importante é estar na frente e partir das duas primeiras filas".

O italiano de 24 anos não sabia se a sua condição física também lhe permitiria lutar pela vitória na corrida. "É difícil conduzir assim. Porque também vai ser difícil encontrar a afinação perfeita porque não posso fazer todas as voltas nas sessões. Tenho de fazer pequenos treinos. Ainda assim, não me sinto muito mal. O braço está melhor. O braço está melhor. Ainda tenho muitas dores no pescoço durante as fases de travagem bruscas. Mas se tiver de lá estar, vou lutar de certeza."

Resultado MotoGP Treino, Buriram (27/10):

1º Martin, Ducati, 1:29.826 min.

2º Viñales, Aprilia, + 0,098 seg

3º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,160

4º Zarco, Ducati, + 0,180

5º Marini, Ducati, + 0,199

6º Bezzecchi, Ducati, + 0,208

7º Bagnaia, Ducati, + 0,243

8º Quartararo, Yamaha, + 0,248

9º Binder, KTM, + 0,295

10º Augusto Fernández, GASGAS, + 0,304

11º Marc Márquez, Honda, + 0,369

12º Morbidelli, Yamaha, + 0,391

13º Miller, KTM, + 0,398

14º Di Giannantonio, Ducati, + 0,436

15º Pol Espargaró, KTM, + 0,442

16º Mir, Honda, + 0,469

17º Raúl Fernández, Aprilia, + 0,517

18º Alex Márquez, Ducati, + 0,541

19º Bastianini, Ducati, + 1,089

20º Nakagami, Honda, + 1,164

21º Oliveira, Aprilia, + 1,278

Resultado MotoGP FP1, Buriram (27/10):

1º Martin, Ducati, 1:30.520 min.

2º Viñales, Aprilia, + 0,238 seg

3º Pol Espargaró, KTM, + 0,492

4º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,651

5º Morbidelli, Yamaha, + 0,750

6º Augusto Fernández, KTM, + 0,823

7º Di Giannantonio, Ducati, + 0,962

8º Raúl Fernández, Aprilia, + 0,962

9º Alex Márquez, Ducati, + 0,966

10º Bagnaia, Ducati, + 0,987

11º Nakagami, Honda, + 1,079

12º Quartararo, Yamaha, + 1,130

13º Miller, KTM, + 1,162

14º Binder, KTM, + 1,235

15º Marini, Ducati, + 1,269

16º Bezzecchi, Ducati, + 1,304

17º Bastianini, Ducati, + 1.333

18º Marc Márquez, Honda, + 1.337

19º Zarco, Ducati, + 1.393

20º Mir, Honda, + 1.477

21º Oliveira, Aprilia, + 1.601