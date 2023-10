Fabio Quartararo (Yamaha): "¿Por qué no en el podio?"

Fabio Quartararo consiguió un buen tercer puesto en India e Indonesia, pero entre medias y después de eso tuvo dos fracasos en Japón y Australia. Por lo tanto, el jueves en Tailandia ya esperaba poder conseguir otro buen resultado según la ley de la serie. Y no ocultó que tenía que pasar directamente a la Q2.

El campeón del mundo de 2021 y subcampeón de 2022 ha logrado hoy ese objetivo a la perfección. "Sí, la Q2 era el objetivo principal hoy y lo hemos conseguido de buena manera", resumió el piloto oficial de Yamaha. "Estoy muy contento porque el ritmo es bueno. Cuando tengamos una carcasa en el neumático trasero diferente a la habitual, podremos tener un poco más de alegría. Entonces no cambia nada para nosotros, pero los rivales no pueden utilizar toda la potencia del motor. Por eso nos ha ido bien hoy".

En la curva de meta, se pudo ver a Fabio a cámara lenta enderezando la moto con la rueda trasera patinando y acelerando violentamente, una escena extremadamente espectacular que exigía respeto.

"Sí, lo comenté en el informe técnico con mi equipo. Fue una locura, porque frenas y frenas, tienes que ser muy agresivo para conseguir que la moto derrape. Pero luego tienes que enderezar la moto, activar el dispositivo de altura de pilotaje trasero, al mismo tiempo que tienes que pisar el freno trasero. Así que estás muy ocupado. Luchas encarnizadamente, pero también es divertido cuando se consiguen buenos tiempos por vuelta. Es bastante entretenido".

Fabio Quartararo se ha asegurado el 8º puesto. ¿Espera más el sábado y el domingo? ¿Tiene grandes ambiciones para el GP de Tailandia?

"Sí, también dependerá del tiempo. Pero si hacemos una gran sesión de clasificación, podremos luchar por el top-5 y, por qué no, por el podio".

Fabio no tardó en responder a la pregunta de dónde compensa el tiempo perdido en las rectas: "En la frenada".

Luego añadió: "En las frenadas de las curvas 1, 3, 12, recupero tiempo. En la curva 4, cojo mucha 'velocidad de curva', aunque no sé exactamente cómo lo consigo. Simplemente intento suprimir la desventaja de velocidad punta. Porque sin duda perdemos al menos dos décimas en las rectas. Pero me quito eso de la cabeza y me concentro totalmente en exprimir al máximo la moto".

Nos gusta repetirlo: Fabio Quarataro no tiene que esconderse detrás de Marc Márquez cuando se trata de habilidades de pilotaje.

La diferencia: "El Diablo" muy raramente vuela de la moto - y siempre mantiene fácilmente a raya a su compañero de marca Franco Morbidelli.

Resultado MotoGP Entrenamientos, Buriram (27.10.):

1º Martin, Ducati, 1:29.826 min.

2º Viñales, Aprilia, + 0.098 seg.

3º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0.160

4º Zarco, Ducati, + 0.180

5º Marini, Ducati, + 0.199

6º Bezzecchi, Ducati, + 0.208

7º Bagnaia, Ducati, + 0.243

8º Quartararo, Yamaha, + 0.248

9º Binder, KTM, + 0.295

10º Augusto Fernández, GASGAS, + 0.304

11º Marc Márquez, Honda, + 0.369

12º Morbidelli, Yamaha, + 0.391

13º Miller, KTM, + 0.398

14º Di Giannantonio, Ducati, + 0.436

15º Pol Espargaró, KTM, + 0,442

16º Mir, Honda, + 0.469

17º Raúl Fernández, Aprilia, + 0.517

18º Alex Márquez, Ducati, + 0.541

19º Bastianini, Ducati, + 1.089

20º Nakagami, Honda, + 1.164

21º Oliveira, Aprilia, + 1.278

MotoGP Resultado FP1, Buriram (27/10):

1º Martin, Ducati, 1:30.520 min.

2º Viñales, Aprilia, + 0.238 seg.

3º Pol Espargaró, KTM, + 0.492

4º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0.651

5º Morbidelli, Yamaha, + 0.750

6º Augusto Fernández, KTM, + 0.823

7º Di Giannantonio, Ducati, + 0.962

8º Raúl Fernández, Aprilia, + 0.962

9º Alex Márquez, Ducati, + 0.966

10º Bagnaia, Ducati, + 0.987

11º Nakagami, Honda, + 1.079

12º Quartararo, Yamaha, + 1.130

13º Miller, KTM, + 1.162

14º Binder, KTM, + 1.235

15º Marini, Ducati, + 1.269

16º Bezzecchi, Ducati, + 1.304

17º Bastianini, Ducati, + 1.333

18º Marc Márquez, Honda, + 1.337

19º Zarco, Ducati, + 1.393

20º Mir, Honda, + 1,477

21º Oliveira, Aprilia, + 1.601

Moto2, Buriram, tiempos combinados tras FP2 (27.10.):

1º Acosta, Kalex, 1:35.985 min.

2º Ramírez, Kalex, + 0.014 seg.

3º Aldeguer, Boscoscuro, + 0.020

4º Chantra, Kalex, + 0,209

5º Canet, Kalex, + 0,255

6º Dixon, Kalex, + 0,298

7º Ogura, Kalex, + 0,327

8º González, Kalex, + 0.369

9º Foggia, Kalex, + 0.438

10º Arbolino, Kalex, + 0,600

11º López, Boscoscuro, + 0,621

12º Arenas, Kalex, + 0,718

13º v/d Goorbergh, Kalex, + 0.763

14º Vietti, Kalex, + 0,826

15º Guevara, Kalex, + 0,848



También

26º Tulovic, Kalex, + 1,320