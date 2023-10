Fabio Quartararo (Yamaha) : "Pourquoi pas le podium ?"

Après de nombreux Grand Prix décevants, Fabio Quartararo a retrouvé l'esprit de compétition. Il presse la M1-Yamaha de manière exemplaire - et repousse les pensées sur le manque de vitesse de pointe après la 8e place au GP de Thaïlande.

Fabio Quartararo a obtenu une solide troisième place en Inde et en Indonésie, mais il a fait deux flops entre les deux, au Japon et en Australie. Il espérait donc, dès jeudi en Thaïlande, pouvoir à nouveau obtenir un résultat de premier plan, conformément à la loi des séries. Et il n'a pas caché que pour cela, il devait absolument se qualifier directement pour la Q2.

Aujourd'hui, le champion du monde 2021 et vice-champion du monde 2022 a parfaitement réussi à atteindre cet objectif. "Oui, la Q2 était l'objectif principal aujourd'hui et nous l'avons atteint d'une bonne manière", a résumé le pilote officiel Yamaha. "Je suis vraiment content parce que le rythme est bon. Dès que nous aurons une carcasse différente de celle que nous utilisons habituellement sur le pneu arrière, nous pourrons nous faire un peu plus plaisir. Rien ne change alors chez nous, mais les adversaires ne sont alors pas en mesure d'utiliser toute la puissance du moteur. C'est pourquoi nous avons obtenu de bons résultats aujourd'hui".

Dans le virage d'arrivée, on pouvait voir au ralenti Fabio redresser la moto avec la roue arrière qui glissait et accélérer violemment - une scène extrêmement spectaculaire qui forçait le respect.

"Oui, j'en ai parlé avec mon équipe dans le débriefing technique. C'était fou, parce que tu freines et tu freines, tu dois être très agressif pour faire glisser la moto. Mais tu dois ensuite redresser la moto, activer le Rear Ride Height Device, en même temps tu dois monter sur le frein arrière. Tu es donc très occupé. Tu te bats violemment, mais c'est aussi un plaisir lorsque cela permet d'obtenir de bons temps au tour. C'est assez divertissant".

Fabio Quartararo est désormais assuré de la huitième place. Estime-t-il pouvoir faire mieux samedi et dimanche ? A-t-il de grandes ambitions pour le GP de Thaïlande ?

"Oui, cela dépendra aussi de la météo. Mais si nous réussissons une grande qualification, nous pourrons nous battre pour le top 5, et pourquoi pas pour le podium".

A la question de savoir où il compense le temps perdu dans les lignes droites, Fabio a pu répondre rapidement : "Au freinage".

Puis il a ajouté : "Au freinage des virages 1, 3, 12, je rattrape du temps. Au virage 4, je prends beaucoup de 'corner speed', même si je ne sais pas exactement comment j'y parviens. Je m'efforce simplement de repousser le désavantage de la vitesse de pointe. Car nous perdons certainement au moins deux dixièmes dans les lignes droites. Mais je fais abstraction de cela dans ma tête et je me concentre entièrement sur le fait de tirer le meilleur de la moto".

Nous le répétons volontiers : Fabio Quarataro n'a en aucun cas à se cacher derrière Marc Márquez en termes de compétences de pilotage.

La différence : "El Diablo" ne tombe que très rarement de la moto - et tient toujours facilement en échec son collègue de marque Franco Morbidelli.

Résultats MotoGP Practice, Buriram (27.10.) :

1. Martin, Ducati, 1:29,826 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,098 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,160

4. Zarco, Ducati, + 0,180

5. Marini, Ducati, + 0,199

6. Bezzecchi, Ducati, + 0,208

7. Bagnaia, Ducati, + 0,243

8. Quartararo, Yamaha, + 0,248

9. Binder, KTM, + 0,295

10. Augusto Fernández, GASGAS, + 0,304

11. Marc Márquez, Honda, + 0,369

12. Morbidelli, Yamaha, + 0,391

13. Miller, KTM, + 0,398

14. Di Giannantonio, Ducati, + 0,436

15. Pol Espargaró, KTM, + 0,442

16. Mir, Honda, + 0,469

17. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,517

18. Alex Márquez, Ducati, + 0,541

19. Bastianini, Ducati, + 1,089

20. Nakagami, Honda, + 1,164

21e Oliveira, Aprilia, + 1,278

Résultat MotoGP FP1, Buriram (27.10.) :

1. Martin, Ducati, 1:30,520 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,238 sec

3. Pol Espargaró, KTM, + 0,492

4. Aleix Espargaró, Aprilia,+ 0,651

5. Morbidelli, Yamaha, + 0,750

6. Augusto Fernández, KTM, + 0,823

7. Di Giannantonio, Ducati, + 0,962

8. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,962

9. Alex Márquez, Ducati, + 0,966

10. Bagnaia, Ducati, + 0,987

11. Nakagami, Honda, + 1,079

12. Quartararo, Yamaha, + 1,130

13. Miller, KTM, + 1,162

14. Binder, KTM, + 1,235

15. Marini, Ducati, + 1,269

16. Bezzecchi, Ducati, + 1,304

17. Bastianini, Ducati, + 1,333

18. Marc Márquez, Honda, + 1,337

19. Zarco, Ducati, + 1,393

20. Mir, Honda, + 1,477

21e Oliveira, Aprilia, + 1,601

Moto2, Buriram, temps combinés après FP2 (27.10.) :

1. Acosta, Kalex, 1:35,985 min

2. Ramirez, Kalex, + 0,014 sec

3. Aldeguer, Boscoscuro, + 0,020

4. Chantra, Kalex, + 0,209

5. Canet, Kalex, + 0,255

6. Dixon, Kalex, + 0,298

7. Ogura, Kalex, + 0,327

8. Gonzalez, Kalex, + 0,369

9. Foggia, Kalex, + 0,438

10. Arbolino, Kalex, + 0,600

11. Lopez, Boscoscuro, + 0,621

12. Arenas, Kalex, + 0,718

13. v/d Goorbergh, Kalex, + 0,763

14. Vietti, Kalex, + 0,826

15e Guevara, Kalex, + 0,848



En outre :

26. Tulovic, Kalex, + 1,320