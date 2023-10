Fabio Quartararo (Yamaha): "Perché non sul podio?".

Fabio Quartararo ha conquistato un ottimo terzo posto in India e Indonesia, ma nel mezzo e dopo ha avuto due flop in Giappone e Australia. Giovedì in Thailandia sperava quindi di poter raccogliere un altro risultato di rilievo secondo la legge della serie. E non ha nascosto che doveva assolutamente entrare direttamente in Q2.

Il campione del mondo del 2021 e il secondo classificato del 2022 hanno centrato l'obiettivo in modo impeccabile oggi. "Sì, la Q2 era l'obiettivo principale di oggi e l'abbiamo raggiunto in modo positivo", ha riassunto il pilota della Yamaha. "Sono molto contento perché il ritmo è buono. Quando avremo una carcassa sul pneumatico posteriore diversa da quella abituale, potremo avere un po' più di gioia. Per noi non cambia nulla, ma gli avversari non sono in grado di sfruttare tutta la potenza del motore. Ecco perché oggi siamo andati bene".

Nella curva d'arrivo, si è visto Fabio raddrizzare al rallentatore la moto con la ruota posteriore che scivolava e accelerare violentemente: una scena estremamente spettacolare che ha richiesto rispetto.

"Sì, ne ho parlato nel debriefing tecnico con il mio equipaggio. È stato pazzesco, perché si frena e si frena, bisogna essere molto aggressivi per far scivolare la moto. Ma poi devi raddrizzare la moto, attivare il dispositivo di assetto posteriore e allo stesso tempo devi agire sul freno posteriore. Quindi si è piuttosto impegnati. Si combatte ferocemente, ma è anche piacevole quando si ottengono buoni tempi sul giro. È piuttosto divertente".

Fabio Quartararo si è assicurato l'8° posto. Si aspetta di più sabato e domenica? Ha grandi ambizioni per il GP della Thailandia?

"Sì, dipenderà anche dal meteo. Ma se riusciremo a fare un'ottima sessione di qualifiche, potremo lottare per la top-5 e, perché no, per il podio".

Fabio ha risposto subito alla domanda su dove recupera il tempo perso sui rettilinei: "In frenata".

Poi ha aggiunto: "In frenata nelle curve 1, 3 e 12, recupero tempo. Alla curva 4 prendo molta 'velocità di curva', anche se non so esattamente come ci riesco. Cerco solo di eliminare lo svantaggio della velocità massima. Perché sicuramente perdiamo almeno due decimi sui rettilinei. Ma non ci penso più e mi concentro esclusivamente a spremere il meglio dalla moto".

Ci piace ripeterlo: Fabio Quarataro non deve assolutamente nascondersi dietro a Marc Márquez quando si tratta di abilità di guida.

La differenza è che "El Diablo" raramente vola via dalla moto e tiene sempre facilmente sotto controllo il suo collega di marca Franco Morbidelli.

Risultati MotoGP Prove, Buriram (27.10.):

1° Martin, Ducati, 1:29.826 min.

2° Viñales, Aprilia, + 0,098 sec.

3° Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,160

4° Zarco, Ducati, + 0,180

5° Marini, Ducati, + 0,199

6° Bezzecchi, Ducati, + 0,208

7° Bagnaia, Ducati, + 0,243

8° Quartararo, Yamaha, + 0,248

9° Binder, KTM, + 0,295

10° Augusto Fernández, GASGAS, + 0,304

11° Marc Márquez, Honda, + 0,369

12° Morbidelli, Yamaha, + 0,391

13° Miller, KTM, + 0,398

14° Di Giannantonio, Ducati, + 0,436

15° Pol Espargaró, KTM, + 0,442

16° Mir, Honda, + 0,469

17° Raúl Fernández, Aprilia, + 0,517

18° Alex Márquez, Ducati, + 0,541

19° Bastianini, Ducati, + 1,089

20° Nakagami, Honda, + 1,164

21° Oliveira, Aprilia, + 1.278

Risultati MotoGP FP1, Buriram (27/10):

1° Martin, Ducati, 1:30.520 min.

2° Viñales, Aprilia, + 0,238 sec.

3° Pol Espargaró, KTM, + 0,492

4° Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,651

5° Morbidelli, Yamaha, + 0,750

6° Augusto Fernández, KTM, + 0,823

7° Di Giannantonio, Ducati, + 0,962

8° Raúl Fernández, Aprilia, + 0,962

9° Alex Márquez, Ducati, + 0,966

10° Bagnaia, Ducati, + 0,987

11° Nakagami, Honda, + 1,079

12° Quartararo, Yamaha, + 1.130

13° Miller, KTM, + 1.162

14° Binder, KTM, + 1.235

15° Marini, Ducati, + 1.269

16° Bezzecchi, Ducati, + 1.304

17° Bastianini, Ducati, + 1.333

18° Marc Márquez, Honda, + 1.337

19° Zarco, Ducati, + 1.393

20° Mir, Honda, + 1.477

21° Oliveira, Aprilia, + 1.601

Moto2, Buriram, tempi combinati dopo le FP2 (27.10.):

1° Acosta, Kalex, 1:35.985 min.

2° Ramirez, Kalex, + 0,014 sec.

3° Aldeguer, Boscoscuro, + 0,020

4° Chantra, Kalex, + 0,209

5° Canet, Kalex, + 0,255

6° Dixon, Kalex, + 0,298

7° Ogura, Kalex, + 0,327

8° Gonzalez, Kalex, + 0,369

9° Foggia, Kalex, + 0,438

10° Arbolino, Kalex, + 0,600

11° Lopez, Boscoscuro, + 0,621

12° Arenas, Kalex, + 0,718

13° v/d Goorbergh, Kalex, + 0,763

14° Vietti, Kalex, + 0,826

15° Guevara, Kalex, + 0,848



Inoltre:

26. tulovic, Kalex, + 1,320