Fabio Quartararo (Yamaha): "Porque não no pódio?"

Fabio Quartararo reencontrou o espírito de luta depois de muitos Grandes Prémios decepcionantes. Ele espreme a M1 Yamaha de forma exemplar - e dissipa os pensamentos de falta de velocidade máxima após o 8º lugar no GP da Tailândia.

por Günther Wiesinger - Automatic translation from German

Fabio Quartararo obteve um forte terceiro lugar na Índia e na Indonésia, mas no meio e depois disso teve dois fracassos no Japão e na Austrália. Por isso, na quinta-feira, na Tailândia, ele já esperava poder obter outro resultado de topo, de acordo com a lei da série. E ele não escondeu o fato de que ele absolutamente tinha que ir diretamente para o Q2.

O campeão mundial de 2021 e vice-campeão de 2022 conseguiu atingir esse objetivo na perfeição. "Sim, o Q2 era o principal objetivo hoje e conseguimos isso de uma boa maneira", resumiu o piloto da fábrica da Yamaha. "Estou muito feliz porque o ritmo é bom. Assim que tivermos uma carcaça no pneu traseiro que seja diferente da habitual, podemos ter um pouco mais de alegria. Nessa altura, nada muda para nós, mas os adversários não conseguem utilizar toda a potência do motor. Foi por isso que nos saímos bem hoje."

Na curva de chegada, Fabio pode ser visto em câmara lenta a endireitar a moto com a roda traseira a escorregar e a acelerar violentamente - uma cena extremamente espetacular que exigiu respeito.

"Sim, falei sobre isso no relatório técnico com a minha equipa. Foi uma loucura, porque travamos e travamos, temos de ser muito agressivos para fazer a mota deslizar. Mas depois temos de endireitar a moto, ativar o dispositivo de altura de condução traseira, ao mesmo tempo que temos de carregar no travão traseiro. Portanto, estamos muito ocupados. Estamos a lutar ferozmente, mas também é agradável quando resulta em bons tempos por volta. É bastante divertido".

Fabio Quartararo assegurou agora o 8º lugar. Está à espera de mais no sábado e no domingo? Ele tem grandes ambições para o GP da Tailândia?

"Sim, também vai depender do tempo. Mas se conseguirmos uma boa sessão de qualificação, podemos lutar pelo top-5 - e porque não pelo pódio?"

Fabio foi rápido a responder à pergunta sobre onde compensa o tempo perdido nas rectas: "Na travagem."

E acrescentou: "Ao travar nas curvas 1, 3 e 12, recupero tempo. Na curva 4, ganho muita "velocidade de curva", embora não saiba exatamente como o faço. Apenas tento suprimir a desvantagem da velocidade máxima. Porque certamente perdemos pelo menos dois décimos nas rectas. Mas não penso nisso e concentro-me totalmente em tirar o melhor partido da moto."

Gostamos de repetir: Fabio Quarataro não tem de se esconder atrás de Marc Márquez quando se trata de habilidades de pilotagem.

A diferença: "El Diablo" muito raramente voa para fora da moto - e sempre mantém facilmente o seu colega de marca Franco Morbidelli sob controlo.

Resultado do MotoGP Treino, Buriram (27.10.):

1º Martin, Ducati, 1:29.826 min.

2º Viñales, Aprilia, + 0,098 seg

3º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,160

4º Zarco, Ducati, + 0,180

5º Marini, Ducati, + 0,199

6º Bezzecchi, Ducati, + 0,208

7º Bagnaia, Ducati, + 0,243

8º Quartararo, Yamaha, + 0,248

9º Binder, KTM, + 0,295

10º Augusto Fernández, GASGAS, + 0,304

11º Marc Márquez, Honda, + 0,369

12º Morbidelli, Yamaha, + 0,391

13º Miller, KTM, + 0,398

14º Di Giannantonio, Ducati, + 0,436

15º Pol Espargaró, KTM, + 0,442

16º Mir, Honda, + 0,469

17º Raúl Fernández, Aprilia, + 0,517

18º Alex Márquez, Ducati, + 0,541

19º Bastianini, Ducati, + 1,089

20º Nakagami, Honda, + 1,164

21º Oliveira, Aprilia, + 1,278

Resultado MotoGP FP1, Buriram (27/10):

1º Martin, Ducati, 1:30.520 min.

2º Viñales, Aprilia, + 0,238 seg

3º Pol Espargaró, KTM, + 0,492

4º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,651

5º Morbidelli, Yamaha, + 0,750

6º Augusto Fernández, KTM, + 0,823

7º Di Giannantonio, Ducati, + 0,962

8º Raúl Fernández, Aprilia, + 0,962

9º Alex Márquez, Ducati, + 0,966

10º Bagnaia, Ducati, + 0,987

11º Nakagami, Honda, + 1,079

12º Quartararo, Yamaha, + 1,130

13º Miller, KTM, + 1,162

14º Binder, KTM, + 1,235

15º Marini, Ducati, + 1,269

16º Bezzecchi, Ducati, + 1,304

17º Bastianini, Ducati, + 1.333

18º Marc Márquez, Honda, + 1.337

19º Zarco, Ducati, + 1.393

20º Mir, Honda, + 1,477

21º Oliveira, Aprilia, + 1.601

Moto2, Buriram, tempos combinados após FP2 (27.10.):

1º Acosta, Kalex, 1:35.985 min.

2º Ramirez, Kalex, + 0,014 seg.

3º Aldeguer, Boscoscuro, + 0,020

4º Chantra, Kalex, + 0,209

5º Canet, Kalex, + 0,255

6º Dixon, Kalex, + 0,298

7º Ogura, Kalex, + 0,327

8º Gonzalez, Kalex, + 0,369

9º Foggia, Kalex, + 0,438

10º Arbolino, Kalex, + 0,600

11º Lopez, Boscoscuro, + 0,621

12º Arenas, Kalex, + 0,718

13º v/d Goorbergh, Kalex, + 0,763

14º Vietti, Kalex, + 0,826

15º Guevara, Kalex, + 0,848



Também:

26. tulovic, Kalex, + 1.320