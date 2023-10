Johann Zarco (4º): ¿Viene el orden estable en Pramac?

Aunque Johann se ha quitado un peso de encima tras su primera victoria en MotoGP, el primer día de entrenamientos en Buriram no se lo puso nada fácil. Pero luego mejoró enormemente: 4º puesto.

Estaba un poco perplejo. Porque el propio Johann Zarco (33) estaba sorprendido tras su mejora de rendimiento el viernes en el Circuito Internacional de Chang. "Por la mañana no funcionaba nada. Apenas encontré agarre. Y no conseguí buenos tiempos. Pero no estaba preocupado", comentó el francés sobre la posición de salida tras las primeras vueltas en el circuito de 4,55 km.

Esta tranquilidad seguramente tiene algo que ver con el hecho de que el francés consiguió finalmente su primera victoria en MotoGP en Phillip Island la semana anterior. Y por lo tanto no tuvo que seguir respondiendo a las mismas preguntas sobre cuándo había llegado por fin el momento. Por eso, el doble campeón del mundo de Moto2 en 2015/2016 pudo concentrarse en responder a las razones de su mejor rendimiento.

"Obviamente tomamos muy buenas decisiones con la puesta a punto", presumió el crack del LCR Honda del próximo año. "Luego, cuando montamos neumáticos frescos, fue como un reloj. Estoy enormemente contento con esta mejora y me he sorprendido a mí mismo. Nunca antes había experimentado que la sensación de pilotaje cambie tanto en un solo día. Puede seguir así".

En cuanto a su elección de neumáticos, el actual quinto clasificado del WRC ya lo tiene decidido. "El medio me irá bien. Con el neumático duro perderías tanto tiempo en las primeras fases de los sprints y también de las carreras que nunca podrías recuperarlo después." En cualquier caso, dijo que esta temporada se podía salir con neumáticos más blandos que el año pasado. "Nos hemos vuelto más rápidos, pero seguimos exigiendo menos a los neumáticos en las curvas".

¿Apoyaría a su compañero de equipo Jorge Martín en la lucha por el título? Zarco tiene que sonreír ante eso. "Jorge es muy rápido aquí. No nos estorbaremos mutuamente", eludió el francés este delicado tema.

Zarco dijo que el director del equipo Prima-Pramac, Gino Borsoi, sucesor de Francesco Guidotti, que se marchó a KTM hace dos años, aún no había dado ninguna orden en ese sentido.

Resultados MotoGP Entrenamientos, Buriram (27.10.):

1º Martin, Ducati, 1'29.826".

2º Viñales, Aprilia, + 0.098 seg.

3º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0.160

4º Zarco, Ducati, + 0.180

5º Marini, Ducati, + 0.199

6º Bezzecchi, Ducati, + 0.208

7º Bagnaia, Ducati, + 0.243

8º Quartararo, Yamaha, + 0.248

9º Binder, KTM, + 0.295

10º Augusto Fernández, GASGAS, + 0.304

11º Marc Márquez, Honda, + 0.369

12º Morbidelli, Yamaha, + 0.391

13º Miller, KTM, + 0.398

14º Di Giannantonio, Ducati, + 0.436

15º Pol Espargaró, KTM, + 0,442

16º Mir, Honda, + 0.469

17º Raúl Fernández, Aprilia, + 0.517

18º Alex Márquez, Ducati, + 0.541

19º Bastianini, Ducati, + 1.089

20º Nakagami, Honda, + 1.164

21º Oliveira, Aprilia, + 1.278

MotoGP Resultado FP1, Buriram (27/10):

1º Martin, Ducati, 1:30.520 min.

2º Viñales, Aprilia, + 0.238 seg.

3º Pol Espargaró, KTM, + 0.492

4º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0.651

5º Morbidelli, Yamaha, + 0.750

6º Augusto Fernández, KTM, + 0.823

7º Di Giannantonio, Ducati, + 0.962

8º Raúl Fernández, Aprilia, + 0.962

9º Alex Márquez, Ducati, + 0.966

10º Bagnaia, Ducati, + 0.987

11º Nakagami, Honda, + 1.079

12º Quartararo, Yamaha, + 1.130

13º Miller, KTM, + 1.162

14º Binder, KTM, + 1.235

15º Marini, Ducati, + 1.269

16º Bezzecchi, Ducati, + 1.304

17º Bastianini, Ducati, + 1.333

18º Marc Márquez, Honda, + 1.337

19º Zarco, Ducati, + 1.393

20º Mir, Honda, + 1,477

21º Oliveira, Aprilia, + 1.601

Moto2, Buriram, tiempos combinados tras FP2 (27.10.):

1º Acosta, Kalex, 1:35.985 min.

2º Ramírez, Kalex, + 0.014 seg.

3º Aldeguer, Boscoscuro, + 0.020

4º Chantra, Kalex, + 0,209

5º Canet, Kalex, + 0,255

6º Dixon, Kalex, + 0,298

7º Ogura, Kalex, + 0,327

8º González, Kalex, + 0.369

9º Foggia, Kalex, + 0.438

10º Arbolino, Kalex, + 0,600

11º López, Boscoscuro, + 0,621

12º Arenas, Kalex, + 0,718

13º v/d Goorbergh, Kalex, + 0.763

14º Vietti, Kalex, + 0,826

15º Guevara, Kalex, + 0,848



