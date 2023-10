Johann Zarco (4e) : La Pramac va-t-elle faire de la rétention ?

Il était un peu perplexe. En effet, Johann Zarco (33 ans) était lui-même surpris après avoir amélioré ses performances vendredi sur le circuit international de Chang. "Le matin, rien ne marchait au début. Je n'ai pratiquement pas trouvé de grip. Et je n'ai pas réussi à faire de bons temps. Mais je n'étais pas inquiet", a commenté le Français à propos de la situation initiale après les premiers tours sur le circuit de 4,55 km.

Cette sérénité s'explique sans doute par le fait que le Français a enfin remporté sa première victoire en MotoGP la semaine précédente à Phillip Island. Il n'a donc pas eu à répondre en permanence aux mêmes questions sur le moment où il serait enfin prêt. Le double champion du monde Moto2 2015/2016 a donc pu se concentrer sur les causes de l'amélioration de ses performances.

"Nous avons apparemment pris de très bonnes décisions en matière de réglages", s'est vanté le prochain crack du LCR-Honda. "Lorsque nous avons monté des pneus neufs, tout s'est déroulé comme sur des roulettes. Je suis très heureux de cette progression et je suis moi-même surpris. Je n'ai jamais vu un tel changement de sensations de pilotage en une seule journée. Cela peut continuer ainsi".

En ce qui concerne son choix de pneus, l'actuel cinquième du championnat du monde a déjà pris sa décision. "Le medium conviendra. Avec le pneu dur, on perdrait tellement de temps dans la phase initiale du sprint et aussi de la course qu'on ne pourrait plus jamais le rattraper par la suite". De toute façon, cette saison, il est souvent possible de partir avec des pneus plus tendres que l'année dernière. "Nous sommes certes devenus plus rapides, mais nous sollicitons quand même moins les pneus dans les virages".

Est-ce qu'il soutiendrait son coéquipier Jorge Martin dans la lutte pour le titre ? Cela fait sourire Zarco. "Jorge est tellement rapide ici. Nous ne nous mettrons pas en travers de son chemin", a déclaré le Français en éludant ce sujet délicat.

Zarco a laissé entendre que le manager de l'équipe Prima-Pramac, Gino Borsoi, qui a succédé cette saison à Francesco Guidotti, parti chez KTM il y a deux ans, n'avait pas encore donné d'ordre dans ce sens.

Résultats MotoGP Practice, Buriram (27.10.) :

1. Martin, Ducati, 1:29,826 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,098 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,160

4. Zarco, Ducati, + 0,180

5. Marini, Ducati, + 0,199

6. Bezzecchi, Ducati, + 0,208

7. Bagnaia, Ducati, + 0,243

8. Quartararo, Yamaha, + 0,248

9. Binder, KTM, + 0,295

10. Augusto Fernández, GASGAS, + 0,304

11. Marc Márquez, Honda, + 0,369

12. Morbidelli, Yamaha, + 0,391

13. Miller, KTM, + 0,398

14. Di Giannantonio, Ducati, + 0,436

15. Pol Espargaró, KTM, + 0,442

16. Mir, Honda, + 0,469

17. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,517

18. Alex Márquez, Ducati, + 0,541

19. Bastianini, Ducati, + 1,089

20. Nakagami, Honda, + 1,164

21e Oliveira, Aprilia, + 1,278

Résultat MotoGP FP1, Buriram (27.10.) :

1. Martin, Ducati, 1:30,520 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,238 sec

3. Pol Espargaró, KTM, + 0,492

4. Aleix Espargaró, Aprilia,+ 0,651

5. Morbidelli, Yamaha, + 0,750

6. Augusto Fernández, KTM, + 0,823

7. Di Giannantonio, Ducati, + 0,962

8. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,962

9. Alex Márquez, Ducati, + 0,966

10. Bagnaia, Ducati, + 0,987

11. Nakagami, Honda, + 1,079

12. Quartararo, Yamaha, + 1,130

13. Miller, KTM, + 1,162

14. Binder, KTM, + 1,235

15. Marini, Ducati, + 1,269

16. Bezzecchi, Ducati, + 1,304

17. Bastianini, Ducati, + 1,333

18. Marc Márquez, Honda, + 1,337

19. Zarco, Ducati, + 1,393

20. Mir, Honda, + 1,477

21e Oliveira, Aprilia, + 1,601

Moto2, Buriram, temps combinés après FP2 (27.10.) :

1. Acosta, Kalex, 1:35,985 min

2. Ramirez, Kalex, + 0,014 sec

3. Aldeguer, Boscoscuro, + 0,020

4. Chantra, Kalex, + 0,209

5. Canet, Kalex, + 0,255

6. Dixon, Kalex, + 0,298

7. Ogura, Kalex, + 0,327

8. Gonzalez, Kalex, + 0,369

9. Foggia, Kalex, + 0,438

10. Arbolino, Kalex, + 0,600

11. Lopez, Boscoscuro, + 0,621

12. Arenas, Kalex, + 0,718

13. v/d Goorbergh, Kalex, + 0,763

14. Vietti, Kalex, + 0,826

15e Guevara, Kalex, + 0,848



En outre :

26. Tulovic, Kalex, + 1,320