Johann Zarco (4°): Arriva l'ordine di scuderia alla Pramac?

Era un po' perplesso. Perché anche Johann Zarco (33) è rimasto sorpreso dopo il miglioramento delle sue prestazioni venerdì al Chang International Circuit. "Al mattino non funzionava assolutamente nulla. Non ho trovato quasi nessuna aderenza. E non ho ottenuto buoni tempi. Ma non ero preoccupato", ha commentato il francese a proposito della posizione di partenza dopo i primi giri sul circuito di 4,55 km.

Questa calma ha sicuramente a che fare con il fatto che il francese ha finalmente ottenuto la sua prima vittoria in MotoGP a Phillip Island la settimana precedente. E quindi non ha dovuto continuare a rispondere alle stesse domande su quando fosse finalmente arrivato il momento. Ecco perché il doppio campione del mondo della Moto2 nel 2015/2016 ha potuto concentrarsi sulle ragioni del suo miglioramento.

"Ovviamente abbiamo preso delle ottime decisioni con la messa a punto", si è vantato il crack della LCR Honda del prossimo anno. "Poi, quando abbiamo montato le gomme nuove, è andato tutto liscio come l'olio. Sono molto contento di questo miglioramento e mi sono sorpreso di me stesso. Non avevo mai provato prima d'ora che il feeling di guida cambiasse così tanto in un solo giorno. Può continuare così".

Per quanto riguarda la scelta degli pneumatici, l'attuale quinto classificato del WRC ha già deciso. "La media andrà bene. Con la gomma dura si perderebbe così tanto tempo nelle fasi iniziali degli sprint e delle gare che poi non si potrebbe più recuperare". Ha detto che in questa stagione è stato comunque possibile uscire con pneumatici più morbidi rispetto all'anno scorso. "Siamo diventati più veloci, ma continuiamo a sollecitare meno le gomme in curva".

Sosterrebbe il suo compagno di squadra Jorge Martin nella lotta per il titolo? Zarco deve sorridere. "Jorge è molto veloce qui. Non ci intralceremo a vicenda", ha detto il francese evitando questo delicato argomento.

Zarco ha detto che il team manager di Prima-Pramac Gino Borsoi, che è succeduto a Francesco Guidotti che ha lasciato la KTM due anni fa, non ha ancora dato alcun comando in tal senso.

Risultati MotoGP Prove, Buriram (27.10.):

1° Martin, Ducati, 1'29.826".

2° Viñales, Aprilia, + 0,098 sec.

3° Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,160

4° Zarco, Ducati, + 0,180

5° Marini, Ducati, + 0,199

6° Bezzecchi, Ducati, + 0,208

7° Bagnaia, Ducati, + 0,243

8° Quartararo, Yamaha, + 0,248

9° Binder, KTM, + 0,295

10° Augusto Fernández, GASGAS, + 0,304

11° Marc Márquez, Honda, + 0,369

12° Morbidelli, Yamaha, + 0,391

13° Miller, KTM, + 0,398

14° Di Giannantonio, Ducati, + 0,436

15° Pol Espargaró, KTM, + 0,442

16° Mir, Honda, + 0,469

17° Raúl Fernández, Aprilia, + 0,517

18° Alex Márquez, Ducati, + 0,541

19° Bastianini, Ducati, + 1,089

20° Nakagami, Honda, + 1,164

21° Oliveira, Aprilia, + 1.278

Risultati MotoGP FP1, Buriram (27/10):

1° Martin, Ducati, 1:30.520 min.

2° Viñales, Aprilia, + 0,238 sec.

3° Pol Espargaró, KTM, + 0,492

4° Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,651

5° Morbidelli, Yamaha, + 0,750

6° Augusto Fernández, KTM, + 0,823

7° Di Giannantonio, Ducati, + 0,962

8° Raúl Fernández, Aprilia, + 0,962

9° Alex Márquez, Ducati, + 0,966

10° Bagnaia, Ducati, + 0,987

11° Nakagami, Honda, + 1,079

12° Quartararo, Yamaha, + 1.130

13° Miller, KTM, + 1.162

14° Binder, KTM, + 1.235

15° Marini, Ducati, + 1.269

16° Bezzecchi, Ducati, + 1.304

17° Bastianini, Ducati, + 1.333

18° Marc Márquez, Honda, + 1.337

19° Zarco, Ducati, + 1.393

20° Mir, Honda, + 1.477

21° Oliveira, Aprilia, + 1.601

Moto2, Buriram, tempi combinati dopo le FP2 (27.10.):

1° Acosta, Kalex, 1:35.985 min.

2° Ramirez, Kalex, + 0,014 sec.

3° Aldeguer, Boscoscuro, + 0,020

4° Chantra, Kalex, + 0,209

5° Canet, Kalex, + 0,255

6° Dixon, Kalex, + 0,298

7° Ogura, Kalex, + 0,327

8° Gonzalez, Kalex, + 0,369

9° Foggia, Kalex, + 0,438

10° Arbolino, Kalex, + 0,600

11° Lopez, Boscoscuro, + 0,621

12° Arenas, Kalex, + 0,718

13° v/d Goorbergh, Kalex, + 0,763

14° Vietti, Kalex, + 0,826

15° Guevara, Kalex, + 0,848



Inoltre:

26. tulovic, Kalex, + 1,320