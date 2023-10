Johann Zarco (4º): A ordem estável está a chegar a Pramac?

Apesar do peso que caiu dos ombros de Johann após a sua primeira vitória no MotoGP, ele não facilitou nada no primeiro dia de treinos em Buriram. Mas depois melhorou imenso - 4º lugar.

Ele estava um pouco perplexo. Porque o próprio Johann Zarco (33) ficou surpreendido com a melhoria do seu desempenho na sexta-feira no Circuito Internacional de Chang. "De manhã, nada funcionou. Quase não encontrei aderência. E não consegui bons tempos. Mas não estava preocupado", comentou o francês sobre a posição de partida após as primeiras voltas no circuito de 4,55 km.

Esta calma tem certamente algo a ver com o facto de o francês ter finalmente conseguido a sua primeira vitória no MotoGP em Phillip Island na semana anterior. E, por isso, não teve de estar sempre a responder às mesmas perguntas sobre quando tinha finalmente chegado o momento. É por isso que o bicampeão mundial de Moto2 de 2015/2016 foi capaz de se concentrar em responder às razões para o seu melhor desempenho.

"Obviamente, tomámos algumas decisões muito boas com a configuração", vangloriou-se o piloto da LCR Honda do próximo ano. "Depois, quando colocámos pneus novos, tudo correu como um relógio. Estou muito contente com esta melhoria e surpreendi-me a mim próprio. Nunca tinha experimentado antes que a sensação de condução mudasse tanto num dia. Pode continuar assim".

Quanto à escolha dos pneus, o atual quinto classificado do WRC já decidiu. "O médio vai servir. Com o pneu duro, perdia-se tanto tempo nas fases iniciais dos sprints e também das corridas que não se conseguia compensar depois." Ele disse que, de qualquer forma, nesta temporada, era comum sair com pneus mais macios do que no ano passado. "Tornámo-nos mais rápidos, mas ainda colocamos menos pressão sobre os pneus nas curvas."

Ele apoiaria o seu companheiro de equipa Jorge Martin na luta pelo título? Zarco tem que sorrir com isso. "Jorge é muito rápido aqui. Não nos vamos meter no caminho um do outro", o francês evitou este tópico delicado.

Zarco disse que o chefe de equipa da Prima-Pramac, Gino Borsoi, que sucedeu a Francesco Guidotti, que saiu para a KTM há dois anos, ainda não deu qualquer ordem nesse sentido.

Resultados MotoGP Treino, Buriram (27.10.):

1º Martin, Ducati, 1'29.826".

2º Viñales, Aprilia, + 0,098 seg

3º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,160

4º Zarco, Ducati, + 0,180

5º Marini, Ducati, + 0,199

6º Bezzecchi, Ducati, + 0,208

7º Bagnaia, Ducati, + 0,243

8º Quartararo, Yamaha, + 0,248

9º Binder, KTM, + 0,295

10º Augusto Fernández, GASGAS, + 0,304

11º Marc Márquez, Honda, + 0,369

12º Morbidelli, Yamaha, + 0,391

13º Miller, KTM, + 0,398

14º Di Giannantonio, Ducati, + 0,436

15º Pol Espargaró, KTM, + 0,442

16º Mir, Honda, + 0,469

17º Raúl Fernández, Aprilia, + 0,517

18º Alex Márquez, Ducati, + 0,541

19º Bastianini, Ducati, + 1,089

20º Nakagami, Honda, + 1,164

21º Oliveira, Aprilia, + 1,278

Resultado MotoGP FP1, Buriram (27/10):

1º Martin, Ducati, 1:30.520 min.

2º Viñales, Aprilia, + 0,238 seg

3º Pol Espargaró, KTM, + 0,492

4º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,651

5º Morbidelli, Yamaha, + 0,750

6º Augusto Fernández, KTM, + 0,823

7º Di Giannantonio, Ducati, + 0,962

8º Raúl Fernández, Aprilia, + 0,962

9º Alex Márquez, Ducati, + 0,966

10º Bagnaia, Ducati, + 0,987

11º Nakagami, Honda, + 1,079

12º Quartararo, Yamaha, + 1,130

13º Miller, KTM, + 1,162

14º Binder, KTM, + 1,235

15º Marini, Ducati, + 1,269

16º Bezzecchi, Ducati, + 1,304

17º Bastianini, Ducati, + 1.333

18º Marc Márquez, Honda, + 1.337

19º Zarco, Ducati, + 1.393

20º Mir, Honda, + 1,477

21º Oliveira, Aprilia, + 1.601

Moto2, Buriram, tempos combinados após FP2 (27.10.):

1º Acosta, Kalex, 1:35.985 min.

2º Ramirez, Kalex, + 0,014 seg.

3º Aldeguer, Boscoscuro, + 0,020

4º Chantra, Kalex, + 0,209

5º Canet, Kalex, + 0,255

6º Dixon, Kalex, + 0,298

7º Ogura, Kalex, + 0,327

8º Gonzalez, Kalex, + 0,369

9º Foggia, Kalex, + 0,438

10º Arbolino, Kalex, + 0,600

11º Lopez, Boscoscuro, + 0,621

12º Arenas, Kalex, + 0,718

13º v/d Goorbergh, Kalex, + 0,763

14º Vietti, Kalex, + 0,826

15º Guevara, Kalex, + 0,848



Também:

26. tulovic, Kalex, + 1.320